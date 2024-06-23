Bodrum’da Sanatçı Atölyelerini Geziyoruz

Ali Atmaca, Devrim Erbil, Kadir Akorak, Bahadır Baruter gibi sanatçıların atölyelerini gezmek ister misiniz? Art Melek organizasyonuyla bu yıl 4.sü gerçekleşen Bodrum Atölye Buluşmaları 20-29 Haziran tarihleri arasında Bodrum’da yapılıyor. 10 gün boyunca 55 sanatçının atölyesi halka açılıyor, etkinlikler ve söyleşilerle Bodrum sanatla anılıyor.

Sanata ilgi duyanların sanatçıyla aracısız bir ilişki kurması fikrinden yola çıkan Art Melek ekibi Bodrum’da yaşayan 3 kadından oluşuyor. Senem Öncüler Çetin, Yasemin Aksoy ve Zeynep Can’ın gönüllü olarak yaptıkları bu projenin amacı sanatçı atölyelerine girmek isteyen, adresleri bilmedikleri için onlara ulaşamayan sanatseverler ile, atölyesine sanat tutkunları gelsin isteyen, bu etkileşimden motive olan sanatçıları bir araya getirmek.

Sanatçı atölyelerini gezmek, galeri gezmekten çok farklı diyen Senem Öncüler Çetin şöyle devam ediyor:

“Sanatçıları çalıştıkları yerde izleme fırsatı bulmak, onlarla tanışıp samimi bir sohbete dalmak, üretim biçimleri ve teknikleri hakkında bilgi alabilmek müthiş bir fırsat. Eser satın almak da daha kolay. Bu deneyimi yaşayanlar hayata bakış açılarını değiştirecekler. Unutulmaz bir hatıraya sahip olacaklar. Bu sene de yanımızda olan Inspera Bodrum, Birdcage 33, Lika Restoran, Pernod Ricard, Colorbox, Bodrum Yadigarı’na destekleri için teşekkür ederiz.”

“Sanatçı listemizi Bodrum’da yaşayan sanatçılardan oluşturduk” diyerek devam ediyor Zeynep Can:

”Yarımadanın her koyundan ve köyünden sanatçımız var. Bu nedenle gün sayımızı geniş tuttuk ve 10 günü 5 farklı bölgeye ayırarak planladık. Gümüşlük’ten Yalıçiftlik’e, Türkbükü’nden Bitez’e kadar atölye seçmek mümkün. Tek katlı köy evini atölyeye çeviren de var, bahçesinde seramik sergisi açan da, begonvillerin arasına resimlerini asan da var. Bu coğrafyanın mimari kimliği, sanata çok güzel bir fon oluşturuyor. Atölye ziyareti beş duyuya hitap eden bir deneyimdir. Sanatçının eser ürettiği mekanın kokusuna varana kadar bir etkileşim yaşarsınız. Bunu tüm sanatseverlerin yaşamasını öneriyoruz.”

Yasemin Aksoy, Bodrum Sanat Haritası’yla ilgili bilgilerini paylaşıyor:

“Bu atölyelere nasıl ulaşacağız diye soranlar için bir harita yaptık. Bir tarafında Kürşat Ünsal’ın Bodrum illüstrasyonu üzerinde yaklaşık lokasyonlar ve sanatçı listesi var. Diğer tarafında ise atölyesini açan 55 sanatçının iletişim bilgileri. QR kod ile akıllı telefonlardan map’a ulaşmak da mümkün. Bu haritaları Bodrum’un cafe ve kitapçılarından ücretsiz edinebilirler.”

Bodrum Atölye Buluşmalarına katılan 55 sanatçının eserlerinden bir seçki, Bodrum’un yeni kültür ve sanat merkezi Inspera’da Kesişme isimli sergiyle bir araya geldi. 25 Haziran’a kadar ziyaret edilebilen serginin amacını sanat danışmanı İpek Çankaya şöyle açıklıyor: “Kesişme; her sanatçıdan üretim biçimini, tekniğini, temalarını işaret eden bir eser istenmesi sonucu, sanatçıların kendi seçtikleri eserleri bir araya getiriyor. Serginin birincil amacı atölye ziyaretleri aşamasında izleyiciye sanatçılar hakkında fikir vererek rehberlik etmektir. Sergi mekanındaki amaç ise sergi ziyaretçilerine, kendi aralarında etkileşimleri olan görsel hikayeler anlatmaktır.”

Sanatseverler sanatçı atölyelerini ziyaretlerinin yanında, herkesin katılabileceği sanatçı söyleşilerine, tematik yetişkin ve çocuk atölye faaliyetlerine de katılma imkanı bulacakları, sanat dolu 10 gün geçirecekler.

Haritalarda yazan etkinlikler ya da sanatçılarla ilgili son dakika değişiklikleri olabiliyor.

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