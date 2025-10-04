Bodrum Uluslararası Film Festivali Başladı

Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), 14 ülkeden 19 filmin yer aldığı programıyla, 3-8 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Gösterimler; Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Salonları, Bitez Plajı ve Değirmenler Tepesinde yapılacak.

Festivalin, 4 Ekim akşamı Bodrum Kalesinde yapılacak açılış gecesinde, yönetmenliğini Gökhan Arı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği Bi Umut, açılış filmi olarak dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenleniyor. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Kos Adası Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşiyor. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, 12 yıllık Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör zirvesinden edindiği deneyimle Bodrumlulara uluslararası bir film festivali sunuyor.

​Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF) programı hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.