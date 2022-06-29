Bodrum Sanat Fuarı Daveti ile Akana Hotels’de Buluşma

CENNETTE SANAT DOLU BİR GECE

Bu sene ikincisi düzenlenen Bodrum Sanat Fuarı (BAF), Bodrum’un eşsiz güzelliklerinin buluştuğu Cennet Koyu’nda yer alan Akana Hotels ev sahipliğinde 27 Haziran 2022’de düzenlenen prömiyer davetiyle çok ses getirdi. Fuarda yer alan açık hava heykellerinden

bazılarının otelin çeşitli alanlarında sergilendiği bu özel gecede, aralarında Ressam Devrim Erbil, Modacı Neslihan Yargıcı, Hilton Türkiye, İK Başkan Yardımcısı Koray Gençkul, Coca Cola Operasyonlar Direktörü Ali Huroglu, Tepe Grubu Eski Genel Koordinatörü, Sinan Uyanık Yüksek Mimar Nazan Uyanık, Ralli Pilotu Hakan Dinç, Bodrumlu opera sanatçısı Deniz Kurt, Gazeteci Güneri Civaoğlu, Martı Dergisi Yayın Yönetmeni Yasemin Sungur gibi cemiyet, medya, sanat ve iş dünyasından birçok sanatsever bir araya geldi.

Bodrum Sanat Fuarı’nın Prömiyer’ine kendi markaları olan ve geçen yaz açılan AKANA Hotels ile ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Akana otelimiz bir sanat eseri inceliğinde ve estetiğinde tasarlandı tüm detaylarıyla. Cennet Koyu ise zaten doğanın bir sanat eseri gibi adeta. Dolayısıyla cennetin kalbinde sanatla dolu bir gece yaşatmak istedik Bodrum Art Fair’in açılış gecesinde.” Dedi.

Bodrum’un sadece deniz ve güneş tatilinden ibaret olmadığını, çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan derin bir tarihi geçmişe ve kültüre sahip olduğunu belirten Dağlarca Çağlar, Bodrum’un ulusal ve global bir turizm destinasyonu olmasının yanı sıra daha birçok önemli değerinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tanıtımında, spor ve sanat odaklı organizasyonların büyük önem taşıdığına ve Çağdaş Holding’in bu sponsorlukları çok önemsediğine değindi.

Fuarın danışmanı Zeynep Göztepe’nin moderatörlüğünü üstlendiği 2. Bodrum Sanat Fuarı davetinde DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan konuşma yaptı. Bu sene Bodrum’u tekrar sanatla buluşturmanın haklı gururunu yaşadığını ifade eden Aslan “Sanat insanın duyarlı olmasını, özgür düşünebilmesini ve kendini özgürce ifade etmesini sağlar.

Güzele ulaşmanın en etkinli yoludur. Yaşamı güzelleştirir, insana ve çevresine değer katar. Biz de Bodrum Sanat Fuarı çerçevesinde sadece tatil değil, bir sanat destinasyonu olarak Ege’nin parlayan yıldızı Bodrum’da sanatçıları ve sanatseverleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz,” diye konuştu. Aslan’ın, Dağlarca Çağlar’a Ressam Tamer Şahinoğlu’nun bir eserini armağan ettiği gecede Swing Bread isimli müzik grubu geceye canlı müzikleriyle renk kattı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Deniz Müzesi, BODTO, BODER, BOTAV destekleri ile hayata geçen Bodrum Art Fair’in (BAF) ilk edisyonu 29 Haziran – 3 Temmuz 2022, ikinci edisyonu 23 Ağustos – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde sanatseverler ile buluşuyor.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını Bodrum’da iki edisyonda bir araya getirmeyi hedefleyen BAF; yaklaşık 40 galeri, yurt içi ve yurtdışından 300 sanatçı, koleksiyonerler ve sanat çevrelerini Herodot Kültür Merkezi’nde ağırlıyor. Ana Fuar alanı olan Herodot Kültür Merkezi (Konacık-Bodrum) yanı sıra eş zamanlı olarak üç mekânda açık hava heykel sergileri katılımcıların beğenisine sunuluyor. Milta Bodrum Marina, Oasis Bodrum AVM ve Swissotel Resort Bodrum Beach Otelde 3 Temmuz’a kadar devam edecek açık hava heykel sergilerinin tüm Bodrumlular ve tatilciler tarafından büyük ilgi göreceği öngörülüyor.

Atlas Space’ın “Metaverse ve Sanat”, Arkhe Project’in “NFT ve Sanat” ve HELPZONE “Daha İyi Bir Gelecek İçin İklim Değişikliği” seminerinin düzenleneceği fuarın ilk üç gününde ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, konserleriyle yer alıyor.