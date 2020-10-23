Blues Türleri: Piyano, R&B, Soul ve Teksas

Hüznün, Umudun, Özgürlüğün Derin Acının Müziği: Blues

Blues Türleri: Akustik, Chicago, Klasik, Çağdaş ve Delta Blues

Piyano Blues

Piyano Blues, müziğin tüm tarihi boyunca geçiyor, zaman zaman, barrelhouse, boogie woogie ve smooth West Coast caz tarzlarından Chicago blues’un zorlu ritimlerine kadar her şeyi kucaklıyor.

Honey / Charles Brown

Sonata/He’s A Hero / Dr. John

Please Send Me Someone to Love / Erwin Helfer

Basin Street Blues / Jay McShann

I’m in Love Again / Piano Slim

Less Violence, More Love / Detroit Junior

Sitting on Top of the World / Barrelhouse Chuck

Hot Club Boogie / Sammy Price

Rich and Famous / Jesse James / Jesse James

Honey Child / Roosevelt Sykes

Gut Bucket Blues / Curtis Jones

But Not for Me / Hadda Brooks

Peephole / Deanna Bogart

Stagger Lee [Live at Montreux] / Fats Domino

Elephant Brain Man / Alex Moore / Whistlin’ Alex Moore

I Want to Hop on Your Harley / Ann Rabson

(R&B) Rhythm Blues

Caz, rap, gospel ve blues karışımı, ilk olarak Afrika kökenli Amerikalıların ürettiği müzik türüdür. İlk kez müzikal terim olarak 1949’da Jerry Wexler tarafından Billboard dergisinde kullanılmıştır. Özellikle 1950’ler ve 1960’lar boyunca klasik tarzda örneklerini vermeye başlayan R&B, dijital müziklerin yapılmaya başlandığı 1970’lere kadar, caz müziği gibi hep bir salon müziği olarak tanınmıştır.

“Rhythm and Blues” tanımı, caz veya blues gibi ögeler içermeyen, ve siyahilerin yaptığı müzik olarak tanıtılmıştır. Kısacası yavaş tempolu tüm siyahi müzikler, 1970’lere kadar hep “Rhythm and Blues” olarak anılmıştır.

İlk R&B örnekleri Stevie Wonder, Michael Jackson, Dionne Warwick ve Aretha Franklin gibi sanatçılar tarafından verilmeye başlanmıştır.

Sonrasında Mary J Blige, Brandy Toni Braxton gibi sanatçılarla kendini belli eden R&B, 2000’lere gelindiğinde Jennifer Lopez, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Keyshia Cole ,Usher, Destiny’s Child, Beyoncé, Pussycat Dolls, Justin Timberlake, Missy Elliot,Rihanna Chris Brown ve Craig David, Natasha Bedingfield, Amy Winehouse gibi daha sayısız sanatçıyı ortaya çıkarmıştır.olarak

Soul Blues

Belki de en modern blues biçimlerinden biri olan Soul-Blues, tamamen kendine has bir kentsel karışım yaratmak için siyah popüler müziğin farklı unsurlarını birleştiriyor. Geleneksel blues formlarının üç akorlu sınırlarının ötesinde stilist olarak hareket etmek isteyen sanatçılar, 1950’lerin ritminin, bluesun ve ’60’ların ortalarının güney ruh stilinin yaratıcı beğenisine çok daha uygun olduğunu buldular. Soul-blues, ikisinin en iyi unsurlarını birleştiriyor ve bunları standart blues band enstrümantasyonuyla harmanlıyor. Tür aynı zamanda daha geleneksel blues sanatçılarını ziyaret edip, bazı çağdaş yaşamları kayıtlarına enjekte ediyor.

Rusty Dusty Blues (Mama Mama Blues) / B.B. King

Mrs. Parker’s View /Ashford Gordon

Running / E.C. Scott

That Ain’t the Way You Make Love / Z.Z. Hill

I Don’t Stand A Ghost Of A Chance (With You) / Etta James

This Masquerade / Johnnie Taylor

Loving You (Is the Best Thing That Happened to Me) / Little Milton

Did You Ever Wonder? / Tad Robinson

These Blues Is Killing Me / A.C. Reed

Smooth Operator / O.B. Buchana / Donnie Ray

Traveler’s Waltz / Robben Ford

I’m Workin’ on It / Larry Davis

Don’t Make Me Explain It / Ted Hawkins

Football Widow / Zora Young

I Don’t Care 7 / Sugar Pie DeSanto

Waiting in Vain / Lou Pride

Where My Baby Went / Charles Wilson

Givin’ My Love to the Other Man / Kip Anderson

How Long / Barbara Carr

Think Twice Before You Speak / Lowell Fulso

Teksas Blues

Diğer blues stillerinden daha rahat, sallanan bir his ile işaretlenmiş bir coğrafi alt tür olan Teksas Blues, çeşitli türleri kapsar ve uzun, seçkin bir tarihe sahiptir. Zengin olan akustik gitar çalışmalarına sahip olan tür 20’lerin ortalarında meydana gelmiştir. Müziğin sesindeki gelişmenin bir sonraki aşaması, II. Dünya Savaşı’ndan sonra geldi ve ağırlıklı olarak klakson destekli jazzy, sahip tamamen elektrikli bir tarz ortaya koydu.

Benim tekrar tekrar dinlediğim, özellikle uyumadan hemen önce, favori Blues şarkılarımı sizlerle paylaşıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=N-KluFB9A8M

https://www.youtube.com/watch?v=CzUgX-HB9tA

https://www.youtube.com/watch?v=71Gt46aX9Z4

https://www.youtube.com/watch?v=ioOzsi9aHQQ

https://www.youtube.com/watch?v=-Y8QxOjuYHg

Oktay Valunya