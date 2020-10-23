Blues Türleri: Piyano, R&B, Soul ve Teksas

Hüznün, Umudun, Özgürlüğün Derin Acının Müziği: Blues
Blues Türleri: Akustik, Chicago, Klasik, Çağdaş ve Delta Blues
Piyano Blues
Piyano Blues, müziğin tüm tarihi boyunca geçiyor, zaman zaman, barrelhouse, boogie woogie ve smooth West Coast caz tarzlarından Chicago blues’un zorlu ritimlerine kadar her şeyi kucaklıyor.
Honey / Charles Brown
- Sonata/He’s A Hero / Dr. John
- Please Send Me Someone to Love / Erwin Helfer
- Basin Street Blues / Jay McShann
- I’m in Love Again / Piano Slim
- Less Violence, More Love / Detroit Junior
- Sitting on Top of the World / Barrelhouse Chuck
- Hot Club Boogie / Sammy Price
- Rich and Famous / Jesse James / Jesse James
- Honey Child / Roosevelt Sykes
- Gut Bucket Blues / Curtis Jones
- But Not for Me / Hadda Brooks
- Peephole / Deanna Bogart
- Stagger Lee [Live at Montreux] / Fats Domino
- Elephant Brain Man / Alex Moore / Whistlin’ Alex Moore
- I Want to Hop on Your Harley / Ann Rabson
(R&B) Rhythm Blues
Caz, rap, gospel ve blues karışımı, ilk olarak Afrika kökenli Amerikalıların ürettiği müzik türüdür. İlk kez müzikal terim olarak 1949’da Jerry Wexler tarafından Billboard dergisinde kullanılmıştır. Özellikle 1950’ler ve 1960’lar boyunca klasik tarzda örneklerini vermeye başlayan R&B, dijital müziklerin yapılmaya başlandığı 1970’lere kadar, caz müziği gibi hep bir salon müziği olarak tanınmıştır.
“Rhythm and Blues” tanımı, caz veya blues gibi ögeler içermeyen, ve siyahilerin yaptığı müzik olarak tanıtılmıştır. Kısacası yavaş tempolu tüm siyahi müzikler, 1970’lere kadar hep “Rhythm and Blues” olarak anılmıştır.
İlk R&B örnekleri Stevie Wonder, Michael Jackson, Dionne Warwick ve Aretha Franklin gibi sanatçılar tarafından verilmeye başlanmıştır.
Sonrasında Mary J Blige, Brandy Toni Braxton gibi sanatçılarla kendini belli eden R&B, 2000’lere gelindiğinde Jennifer Lopez, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Keyshia Cole ,Usher, Destiny’s Child, Beyoncé, Pussycat Dolls, Justin Timberlake, Missy Elliot,Rihanna Chris Brown ve Craig David, Natasha Bedingfield, Amy Winehouse gibi daha sayısız sanatçıyı ortaya çıkarmıştır.olarak
Soul Blues
Belki de en modern blues biçimlerinden biri olan Soul-Blues, tamamen kendine has bir kentsel karışım yaratmak için siyah popüler müziğin farklı unsurlarını birleştiriyor. Geleneksel blues formlarının üç akorlu sınırlarının ötesinde stilist olarak hareket etmek isteyen sanatçılar, 1950’lerin ritminin, bluesun ve ’60’ların ortalarının güney ruh stilinin yaratıcı beğenisine çok daha uygun olduğunu buldular. Soul-blues, ikisinin en iyi unsurlarını birleştiriyor ve bunları standart blues band enstrümantasyonuyla harmanlıyor. Tür aynı zamanda daha geleneksel blues sanatçılarını ziyaret edip, bazı çağdaş yaşamları kayıtlarına enjekte ediyor.
Rusty Dusty Blues (Mama Mama Blues) / B.B. King
- Mrs. Parker’s View /Ashford Gordon
- Running / E.C. Scott
- That Ain’t the Way You Make Love / Z.Z. Hill
- I Don’t Stand A Ghost Of A Chance (With You) / Etta James
- This Masquerade / Johnnie Taylor
- Loving You (Is the Best Thing That Happened to Me) / Little Milton
- Did You Ever Wonder? / Tad Robinson
- These Blues Is Killing Me / A.C. Reed
- Smooth Operator / O.B. Buchana / Donnie Ray
- Traveler’s Waltz / Robben Ford
- I’m Workin’ on It / Larry Davis
- Don’t Make Me Explain It / Ted Hawkins
- Football Widow / Zora Young
- I Don’t Care 7 / Sugar Pie DeSanto
- Waiting in Vain / Lou Pride
- Where My Baby Went / Charles Wilson
- Givin’ My Love to the Other Man / Kip Anderson
- How Long / Barbara Carr
- Think Twice Before You Speak / Lowell Fulso
Teksas Blues
Diğer blues stillerinden daha rahat, sallanan bir his ile işaretlenmiş bir coğrafi alt tür olan Teksas Blues, çeşitli türleri kapsar ve uzun, seçkin bir tarihe sahiptir. Zengin olan akustik gitar çalışmalarına sahip olan tür 20’lerin ortalarında meydana gelmiştir. Müziğin sesindeki gelişmenin bir sonraki aşaması, II. Dünya Savaşı’ndan sonra geldi ve ağırlıklı olarak klakson destekli jazzy, sahip tamamen elektrikli bir tarz ortaya koydu.
Benim tekrar tekrar dinlediğim, özellikle uyumadan hemen önce, favori Blues şarkılarımı sizlerle paylaşıyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=N-KluFB9A8M
https://www.youtube.com/watch?v=CzUgX-HB9tA
https://www.youtube.com/watch?v=71Gt46aX9Z4
https://www.youtube.com/watch?v=ioOzsi9aHQQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Y8QxOjuYHg
Oktay Valunya