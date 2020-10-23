Blues Türleri: Fixin’ to Die Blues, Elektrik, Halk, Harmonica ve Memphis Blues

Hüznün, Umudun, Özgürlüğün Derin Acının Müziği: Blues
Blues Türleri: Akustik, Chicago, Klasik, Çağdaş ve Delta Blues
Fixin’ to Die Blues/Bukka White
- You Got to Move / Mississippi Fred McDowell
- Cross Road Blues / Robert Johnson
- Preachin’ the Blues, Pt. 1 / Son House
- Bottle It up and Go / Tommy McClennan
- Good Morning Little Schoolgirl / Mississippi Fred McDowell
- Death Letter / Son House
- The Devil Is a Busy Man / Sunnyland Slim
- I’m So Glad / Skip James
- Rambling on My Mind / Robert Lockwood, Jr.
- Cool Drink of Water Blues / Tommy Johnson
- Pony Blues / Charley Patton
Elektrik Blues
Elektrik blues, müzik aletleri için elektrik amplifikasyonunun kullanımıyla ayırt edilen her tür blues müziğini ifade eder. Gitar, 1930’ların sonlarında öncü T-Bone Walker ve 1940’larda John Lee Hooker ve Muddy Waters tarafından popüler bir şekilde büyütülen ve kullanılan ilk enstrümandı. Stilleri West Coast blues, Detroit blues ve daha önce baskın olan akustik tarz blues’ten farklı olan II. Dünya Savaşı sonrası Chicago blues’e dönüşmüştür.
I’m in the Wrong Business / B.B. King
- Portland Al’s /Kenny “Blues Boss” Wayne
- Berwick Road /Dave Hole
- It’s the Blues /Doug MacLeod
- All Night Long/ Ricky Fataar / Mark Jordan / Delbert McClinton / Kevin McKendree / Johnny Lee Schell / Todd Sharp
- Won’t Let Go/ Too Slim & the Taildraggers
- Love in Vain / Walter Trout / Walter Trout & His Band
- Twister/Tom Principato
Halk Blues
Folk-Blues, genellikle elektrikli olmayan müzik aletlerinde çalınan bir tür blues tarif eder. Müzik tarzının ilk günlerinde gelişen, çok çeşitli gitar ve müzikal stilleri kapsar. Ancak folk-blues sadece gitar müziğiyle sınırlı değildir; mandolin, banjo, armonika ve diğer elektrikli olmayan enstrümanlarda çalınan müzikleri yansıtıyordu.
Harmonica (Armonika Blues)
armonika enstrümanının temel olarak kullanıldığı bütün türleri kapsamaktadır. 50’lerde country-blues kayıtlarında bu stil daha da yaygınlaşmıştır. Little Walter Jacobs armonikanın içerisine basit bir mikrofon tesisatı yerleştirerek Electric Harmonica Blues türünü bulmuştur. Onun oluşturduğu stil ve sound ölümünden yıllar sonra bile Blues Dünyasında devam etmiştir.
Bad Boy Eddie Taylor
- I Have a Dream / Walter T. Higgs
- Neighbor, Neighbor Rod Piazza / Rod Piazza & the Mighty Flyers
- I’m a Lover Not a Fighter / Lazy Lester
- You’re the One / Wallace Coleman
- My Road Lies / Charlie Musselwhite
- King O’ the Zig-Zag Paul Reddick & the Sidemen
- I Am Worried / Carey Bell / Carey Bell’s Blues Harp Band / Lurrie Bell
- Let Me Hold You / John Németh
- Mary Bernice / Billy Boy Arnold / Tony McPhee & the Groundhogs
- Fragile / Jean-Jacques Milteau
- Sure There’s a Place / Harper
- Telephone Blues / Snooky Pryor
- Upper Mississippi Shuffle / George “Mojo” Buford
- Black Tear Drops / Jerry Portnoy / Jerry Portnoy & the Streamliners
Memphis Blues
Memphis blues, 1910’lardan 1930’lara Memphis bölgesindeki müzisyenler tarafından yapılan bir müzik alt türüdür. Gitar temelli bluesun yanı sıra, Gus Cannon’s Jug Stompers ve Memphis Jug Band gibi sürahi grupları, Memphis blues’un son derece popüler uygulayıcılarıydı. Erken dönem cazın dans edilebilir, senkronize edilmiş ritimlerini ve diğer çeşitli halk stillerini vurguladı. Armatür, keman, mandolin, banjos ve gitar gibi çalgılar, bastonlar, kazoo, guimbarde ve bas beslemek için üflenen sürahiler gibi basit, bazen ev yapımı enstrümanlar üzerinde çalındı.
Mississippi John Hurt
- Albert King
- B. King
- Bobby Sowell
- Doctor Ross
- Elvis Presley
- Frank Stokes
- Furry Lewis
- Gus Cannon
- Howlin’ Wolf
- Ida Cox
- James Cotton
- Joe Hill Louis
- John Lee Hooker
- Junior Parker
- Junior Wells
- Little Milton
- Memphis Minnie
- Mose Vinson
- Noah Lewis
- Pat Hare
- Sleepy John Estes
- Robert Wilkins
- Rosco Gordon
- Willie Johnson
Oktay Valunya