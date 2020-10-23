Blues Türleri: Fixin’ to Die Blues, Elektrik, Halk, Harmonica ve Memphis Blues

Hüznün, Umudun, Özgürlüğün Derin Acının Müziği: Blues

Blues Türleri: Akustik, Chicago, Klasik, Çağdaş ve Delta Blues

Fixin’ to Die Blues/Bukka White

You Got to Move / Mississippi Fred McDowell

Cross Road Blues / Robert Johnson

Preachin’ the Blues, Pt. 1 / Son House

Bottle It up and Go / Tommy McClennan

Good Morning Little Schoolgirl / Mississippi Fred McDowell

Death Letter / Son House

The Devil Is a Busy Man / Sunnyland Slim

I’m So Glad / Skip James

Rambling on My Mind / Robert Lockwood, Jr.

Cool Drink of Water Blues / Tommy Johnson

Pony Blues / Charley Patton

Elektrik Blues

Elektrik blues, müzik aletleri için elektrik amplifikasyonunun kullanımıyla ayırt edilen her tür blues müziğini ifade eder. Gitar, 1930’ların sonlarında öncü T-Bone Walker ve 1940’larda John Lee Hooker ve Muddy Waters tarafından popüler bir şekilde büyütülen ve kullanılan ilk enstrümandı. Stilleri West Coast blues, Detroit blues ve daha önce baskın olan akustik tarz blues’ten farklı olan II. Dünya Savaşı sonrası Chicago blues’e dönüşmüştür.

I’m in the Wrong Business / B.B. King

Portland Al’s /Kenny “Blues Boss” Wayne

Berwick Road /Dave Hole

It’s the Blues /Doug MacLeod

All Night Long/ Ricky Fataar / Mark Jordan / Delbert McClinton / Kevin McKendree / Johnny Lee Schell / Todd Sharp

Won’t Let Go/ Too Slim & the Taildraggers

Love in Vain / Walter Trout / Walter Trout & His Band

Twister/Tom Principato

Halk Blues

Folk-Blues, genellikle elektrikli olmayan müzik aletlerinde çalınan bir tür blues tarif eder. Müzik tarzının ilk günlerinde gelişen, çok çeşitli gitar ve müzikal stilleri kapsar. Ancak folk-blues sadece gitar müziğiyle sınırlı değildir; mandolin, banjo, armonika ve diğer elektrikli olmayan enstrümanlarda çalınan müzikleri yansıtıyordu.

Harmonica (Armonika Blues)

armonika enstrümanının temel olarak kullanıldığı bütün türleri kapsamaktadır. 50’lerde country-blues kayıtlarında bu stil daha da yaygınlaşmıştır. Little Walter Jacobs armonikanın içerisine basit bir mikrofon tesisatı yerleştirerek Electric Harmonica Blues türünü bulmuştur. Onun oluşturduğu stil ve sound ölümünden yıllar sonra bile Blues Dünyasında devam etmiştir.

Bad Boy Eddie Taylor

I Have a Dream / Walter T. Higgs

Neighbor, Neighbor Rod Piazza / Rod Piazza & the Mighty Flyers

I’m a Lover Not a Fighter / Lazy Lester

You’re the One / Wallace Coleman

My Road Lies / Charlie Musselwhite

King O’ the Zig-Zag Paul Reddick & the Sidemen

I Am Worried / Carey Bell / Carey Bell’s Blues Harp Band / Lurrie Bell

Let Me Hold You / John Németh

Mary Bernice / Billy Boy Arnold / Tony McPhee & the Groundhogs

Fragile / Jean-Jacques Milteau

Sure There’s a Place / Harper

Telephone Blues / Snooky Pryor

Upper Mississippi Shuffle / George “Mojo” Buford

Black Tear Drops / Jerry Portnoy / Jerry Portnoy & the Streamliners

Memphis Blues

Memphis blues, 1910’lardan 1930’lara Memphis bölgesindeki müzisyenler tarafından yapılan bir müzik alt türüdür. Gitar temelli bluesun yanı sıra, Gus Cannon’s Jug Stompers ve Memphis Jug Band gibi sürahi grupları, Memphis blues’un son derece popüler uygulayıcılarıydı. Erken dönem cazın dans edilebilir, senkronize edilmiş ritimlerini ve diğer çeşitli halk stillerini vurguladı. Armatür, keman, mandolin, banjos ve gitar gibi çalgılar, bastonlar, kazoo, guimbarde ve bas beslemek için üflenen sürahiler gibi basit, bazen ev yapımı enstrümanlar üzerinde çalındı.

Mississippi John Hurt

Albert King

B. King

Bobby Sowell

Doctor Ross

Elvis Presley

Frank Stokes

Furry Lewis

Gus Cannon

Howlin’ Wolf

Ida Cox

James Cotton

Joe Hill Louis

John Lee Hooker

Junior Parker

Junior Wells

Little Milton

Memphis Minnie

Mose Vinson

Noah Lewis

Pat Hare

Sleepy John Estes

Robert Wilkins

Rosco Gordon

Willie Johnson

Oktay Valunya