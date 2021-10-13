Black Friday’de Hangi Web Sitelerinde İndirim Oluyor

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği dönemlerden biri olan Black Friday, farklı sektörlerdeki ürünlerde indirimler yapılmasını sağlar. Elektronikten giyime kadar çeşitli kategorilerdeki her ürüne uygun fiyat avantajlarıyla Black Friday döneminde sahip olabilirsiniz. Online satış kanalları Black Friday döneminde alışveriş yapmak isteyenlere birçok fırsat sağlar. Online alışveriş sitelerinde Black Friday’e özel fırsatlar ve kampanyalar düzenlenir. N11, Trendyol, Hepsiburada, GittiGidiyor gibi farklı alışveriş platformlarında her kategoriye özel indirim oranları uygulanır. Teknoloji ürünleri kategorisinde Mediamarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa gibi markalarda bilgisayar, donanım parçaları, kulaklık ve cep telefonu ürünlerinde ciddi indirim fırsatları görülür. Black Friday indirimi ve kampanyalarını değerlendirerek satın almak istediğiniz ürünlere uygun fiyat avantajlarıyla ulaşabilirsiniz.

Black Friday İndirimi Ne Zaman?

Dünya çapında düzenlenen bir alışveriş festivali olan Black Friday, Türkiye’de de ilgi çeken organizasyonlardan biridir. Ayakkabı, teknoloji ürünleri, beyaz eşya, mobilya ve giyim gibi farklı kategorilerdeki ürünlere çeşitli indirimler bu dönemde yapılır. Black Friday indirimleri ilk olarak Amerika’da düzenlenir. Ancak daha sonra bu alışveriş festivali tüm dünyaya yayılır. Her yıl Şükran Günü sonrasındaki ilk Cuma tarihinde Black Friday indirimleri düzenlenir. Black Friday bizim dilimize Kara Cuma olarak çevrilir. Kara Cuma etkinliklerinde yüksek indirim oranları uygulanır. Bu indirim teknoloji ürünlerinden giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Kampanya dönemi boyunca satıştaki ürünlerde yaklaşık %80’e varan indirimler görülür. Satın almak istediğiniz farklı kategorilerdeki ürünleri almak için çeşitli indirim fırsatlarını değerlendirerek fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz. Giyim, kozmetik, parfüm, ayakkabı başta olmak üzere elektrikli ev aletleri, teknoloji ürünleri ve dijital oyunlar gibi farklı ürün çeşitlerinde Black Friday döneminde dikkat çekici indirimler yapılır.

Black Friday Alışveriş Rehberi

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Black Friday, sunduğu indirimlerle kullanıcılara çeşitli fiyat fırsatları sağlar. Market, teknoloji, giyim ve ayakkabı gibi farklı ürün gruplarında Black Friday’e özel indirimler yapılır. Kara Cuma’ya özel fırsatları değerlendirirken alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Uzun zamandır satın almayı planladığınız ürünlerin fiyatlarını araştırarak indirim fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Robot süpürge, kahve makinesi, blender ve dikey süpürge gibi birbirinden farklı elektrikli ürünlerde markaya ve modele göre farklı indirim oranları uygulanır. Arçelik, Beko, Samsung, Karaca ve Bosch gibi farklı markaların yaptığı Black Friday indirimlerini değerlendirerek elektrikli mutfak eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde de Black Friday’e özel indirimler uygulanır. Parfüm, makyaj malzemesi, saç bakım ürünü gibi farklı ürün setleri için hazırlanan indirimleri değerlendirerek bütçenize uygun hesaplı alışverişler yapabilirsiniz. Özellikle lüks markaların parfümleri ve parfüm setlerinde yapılan indirimleri inceleyerek en sevdiğiniz parfüme Black Friday kampanyasında kavuşabilirsiniz. Far paleti, ruj, fondöten ve cilt bakım kremleri gibi ürün seçenekleri indirim döneminde sık tercih edilen seçenekler arasında yer alır. Kozmetik setlerini sevdikleriniz veya kendiniz için tercih edebilirsiniz. İndirim döneminin popüler seçenekleri arasında otomobil aksesuarları bulunur. Araç sahipleri otomobillerini kişiselleştirmek için farklı otomobil aksesuarları kullanır. Bu ürünler arasında cam filmi, jant kapağı, rüzgarlık gibi çeşitli aksesuarlar yer alır.

Oyun Tutkunlarına Özel Black Friday İndirimleri

Bilgisayar oyunları her yaştan kullanıcının ilgisi çeken eğlenceli aktivite seçenekleri arasında yer alır. Bilgisayar oyunlarından keyif alabilmek için kullanılan cihazın uygunluğu ve donanım parçalarının konforlu olması gerekir. Anakart, ekran kartı, RAM gibi değiştirilebilir parçalarla bilgisayarın çalışma performansını artırabilirsiniz. Bu donanım ekipmanlarını satın almak için uygun zamanlardan biri Black Friday indirimleri olabilir. Uygulanan yüksek indirimler sayesinde ihtiyacınız olan RAM, anakart, ekran kartı gibi donanım ürünlerine avantajlı fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Monster, NVIDIA, Kingston gibi teknoloji markalarının popüler ürünlerini tercih ederek bilgisayarınızın performansını ikiye katlayabilirsiniz. İndirim kampanyası sayesinde uygun fiyata satın alacağınız donanım ekipmanlarının yanı sıra oyun tutkunlarının olmazsa olmazı klavye, mouse ve kulaklıklar bu dönemde farklı fiyatlarla satışa sunulur. Kablolu ve kablosuz oyuncu kulaklıkları, RGB aydınlatmalı klavyeler ve birbirinden hızlı mouse çeşitlerinde Black Friday’e özel kampanyalar düzenlenir. Teknoloji markalarının oyuncu ekipmanlarında sunduğu indirim fırsatlarından yararlanarak bilgisayarınızı oyunlara hazırlayabilirsiniz. Dijital oyun kodları, dijital lisans anahtarları ve oyun kategorilerinde Black Friday’e özel indirimler yapılır. Steam oyun çeşitlerinde oyun türüne göre farklı indirim oranları kullanıcılara sunulur. Bilgisayar ve oyun konsolları için Steam üzerinden ya da diğer online platformlardan macera, savaş, yarış ve strateji oyunları satın alabilirsiniz.

Black Friday’de Cep Telefonu Alınır mı?

Cep telefonları, her yaştan kullanıcının önemli ihtiyaçları arasında yer alır. İletişim kurmayı sağlamanın yanı sıra eğlence amaçlı kullanılan cep telefonları, sundukları teknolojik özelliklerle keyifli bir kullanım deneyimi sağlar. Cihazlar sahip olduğu kamera pikseli, RAM, batarya kapasitesi ve diğer özelliklerine göre farklı biçimde fiyatlandırılır. Yeni telefon satın almak isteyenler genellikle indirim dönemlerini takip eder. Yüzlerce markada kaçırılmaz fırsatlar yaratan Black Friday indirimleri, telefon satın almak isteyenlerin dikkatini çeker. Dikkat çekici indirimlerin yapıldığı Black Friday kampanyasının fırsatlarını değerlendirerek yeni bir telefon sahibi olabilirsiniz. iPhone, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi farklı teknoloji markalarının sunduğu indirim kampanyalarıyla beğendiğiniz telefonu özel fiyatlarla satın alabilirsiniz. Teknoloji marketlerinin Black Friday’e özel yaptığı kampanyalar sayesinde uygun fiyat avantajlarına ulaşabilirsiniz. iPhone markalı cep telefonlarının farklı modellerinin bulunduğu yüzlerce satıcıyı tek sayfada karşılaştırma imkânı sağlayan bu platform üzerinden iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri için ayrı ayrı arama yapılabilir. Ayrıca, daha önceki yıllarda üretilen iPhone 7, 8 modellerini de indirim dönemlerinde tercih edebilirsiniz. Akıllı telefon kategorisinden kamera özelliği, RAM, Sım kart desteği, batarya kapasitesi ve ekran genişliği için filtrelemeler yaparak aradığınız özelliklere uygun tüm akıllı telefonları sıralayabilirsiniz. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak filtreleme sırasında marka ve fiyat aralığı seçeneklerini kullanabilir. Huawei, Samsung, Xiaomi, Vestel ve Apple gibi markaların sunduğu akıllı telefonlara Kara Cuma fırsatlarıyla sahip olabilirsiniz.

Ev Aletlerinde Black Friday Fırsatları

Evini yenilemek isteyenler ve çeyiz hazırlığında olanların yakından takip ettiği durumlar arasında elektronik ev aletleri bulunur. Süpürge, çay kahve makinesi, mikser, blender, su ısıtıcısı ve buharlı pişirici gibi farklı ürün gruplarında çeşitli indirimler Black Friday’de görülür. Elektrikli ev aleti markalarının online satış kanalları Black Friday için farklı kampanyalar düzenler. Tekli ürünlerin yanı sıra set halinde satılan ürünlerde bu dönem için uygun fiyat avantajları ön plana çıkar. Karaca, Sinbo, Vestel, Braun ve Philips gibi markaların elektrikli ev aletleri ürün çeşitlerinde kullanıcılara özel farklı fiyatlar sunulur. İndirimli fiyat seçenekleri markalara ve yapılan indirim oranlarına göre farklılık gösterir. Türk kahve makinesi, filtre kahve makinesi ve tam otomatik kahve makineleri indirim döneminde tercih edilen popüler ürünler arasında yer alır. Arzum Okka, Nespresso, Arçelik Telve, Karaca Hatır kahve makinesi kategorinin dikkat çeken modellerindendir. Kara Cuma’ya özel fırsatları değerlendirerek evinizin bir kısmını kahve köşesine dönüştürebilirsiniz. Ütü, şarjlı süpürge, blender, mikser ve mutfak şefi gibi ürün gruplarında araştırma yaparak en uygun fiyat avantajını yakalayabilirsiniz