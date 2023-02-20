Bizim İnancımızda…

Yazan
Anıl Akın
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Şu günlerde sıkça duyduğumuz “bizim inancımızda…” diye başlayan bir söylemle başlayan cümleler var. Ben de düşündüm “bizim inancımızda” neler var, şunlar geldi aklıma;

Bizim inancımızda; Yaradan afetlere karışmaz, doğanın kendi düzeni vardır ve bizim ona uygun hareket etmemiz, önlem almamız gerekir.

Bizim inancımızda; helal-haram ayırımı iyi bilinir, uygulanır.

Bizim inancımızda; insan ve diğer canlılar ön plandadır, beton değildir.

Bizim inancımızda; kadere inanmak, planlamaya yapmaya, uygulamaya engel değildir.

Bizim inancımızda; yetki ve sorumluluk eşittir, yetki kimden alınırsa ona hesap verilir.

Bizim inancımızda; sorumlu olanlar bir kabahatleri varsa kabul eder, utanır, gerekirse istifa ederler.

Bizim inancımızda; hayatta kalmaya şükrederken daima daha iyi yaşamı da talep etmek gerekir.

Bizim inancımızda; fikrini özgürce ifade etmek hayatidir.

Bizim inancımızda; adalet sofradaki ekmektir. (Selçuk Şirin Hoca’ya hürmetle…)

Bizim inancımızda; ahlak bacak arasında değildir. İşini iyi yapmayan ahlaksızdır.

Bizim inancımızda; devlet yurttaşa, yurttaş devlete güvenir.

Bizim inancımızda; bu millet “Yüce” bir millettir. Ne kadar ayrıştırılmak istense de zor zamanda kenetlenir.

Anıl Akın

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Anıl Akın
“Eğitmenlik, danışmanlık ve koçluk yapan Anıl, uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştıktan sonra yeni ufuklara yelken açtı. Hayat boyu öğrenci olmayı, paylaşmayı, üretmeyi çok seviyor. İTÜ Çekirdek bünyesinde yeni girişimlere mentörlük yaparken, gönüllü faaliyetlerde bulunmayı da ihmal etmiyor. Vazgeçilmezleri; ailesi, ülkesi, değerleri”

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