Bizim İnancımızda…

Şu günlerde sıkça duyduğumuz “bizim inancımızda…” diye başlayan bir söylemle başlayan cümleler var. Ben de düşündüm “bizim inancımızda” neler var, şunlar geldi aklıma;
Bizim inancımızda; Yaradan afetlere karışmaz, doğanın kendi düzeni vardır ve bizim ona uygun hareket etmemiz, önlem almamız gerekir.
Bizim inancımızda; helal-haram ayırımı iyi bilinir, uygulanır.
Bizim inancımızda; insan ve diğer canlılar ön plandadır, beton değildir.
Bizim inancımızda; kadere inanmak, planlamaya yapmaya, uygulamaya engel değildir.
Bizim inancımızda; yetki ve sorumluluk eşittir, yetki kimden alınırsa ona hesap verilir.
Bizim inancımızda; sorumlu olanlar bir kabahatleri varsa kabul eder, utanır, gerekirse istifa ederler.
Bizim inancımızda; hayatta kalmaya şükrederken daima daha iyi yaşamı da talep etmek gerekir.
Bizim inancımızda; fikrini özgürce ifade etmek hayatidir.
Bizim inancımızda; adalet sofradaki ekmektir. (Selçuk Şirin Hoca’ya hürmetle…)
Bizim inancımızda; ahlak bacak arasında değildir. İşini iyi yapmayan ahlaksızdır.
Bizim inancımızda; devlet yurttaşa, yurttaş devlete güvenir.
Bizim inancımızda; bu millet “Yüce” bir millettir. Ne kadar ayrıştırılmak istense de zor zamanda kenetlenir.
Anıl Akın