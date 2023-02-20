Bizim İnancımızda…

Şu günlerde sıkça duyduğumuz “bizim inancımızda…” diye başlayan bir söylemle başlayan cümleler var. Ben de düşündüm “bizim inancımızda” neler var, şunlar geldi aklıma;

Bizim inancımızda; Yaradan afetlere karışmaz, doğanın kendi düzeni vardır ve bizim ona uygun hareket etmemiz, önlem almamız gerekir.

Bizim inancımızda; helal-haram ayırımı iyi bilinir, uygulanır.

Bizim inancımızda; insan ve diğer canlılar ön plandadır, beton değildir.

Bizim inancımızda; kadere inanmak, planlamaya yapmaya, uygulamaya engel değildir.

Bizim inancımızda; yetki ve sorumluluk eşittir, yetki kimden alınırsa ona hesap verilir.

Bizim inancımızda; sorumlu olanlar bir kabahatleri varsa kabul eder, utanır, gerekirse istifa ederler.

Bizim inancımızda; hayatta kalmaya şükrederken daima daha iyi yaşamı da talep etmek gerekir.

Bizim inancımızda; fikrini özgürce ifade etmek hayatidir.

Bizim inancımızda; adalet sofradaki ekmektir. (Selçuk Şirin Hoca’ya hürmetle…)

Bizim inancımızda; ahlak bacak arasında değildir. İşini iyi yapmayan ahlaksızdır.

Bizim inancımızda; devlet yurttaşa, yurttaş devlete güvenir.

Bizim inancımızda; bu millet “Yüce” bir millettir. Ne kadar ayrıştırılmak istense de zor zamanda kenetlenir.

Anıl Akın