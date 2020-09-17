Bir Şeyh Bedreddin Filmi Hakikat’in Çekimleri Başladı

Anadolu tarihinin ilk eşitlikçi isyanını başlatarak 600 yıldır sönmeyen bir ateş yakan Şeyh Bedreddin’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hakan Alak’ın yönettiği, “HAKİKAT” ismini taşıyan filmin çekimleri Edirne’de başladı. Deneyimli sanatçı Suavi’yi, Şeyh Bedreddin rolünde izleyeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu’nun Fetret Devri’nde yaşayan, üstün dini ve hukuki bilgisiyle kazaskerlik yapan fıkıh alimi, mutasavvıf, düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan “HAKİKAT”ın çekimleri başladı.

Bedreddin’in kişisel tarihinde çok önemli yer tutan, iz bırakan Edirne’de ‘motor’ diyen ekip, koronavirüs önlemlerine dikkat ediyor.

Bağımsız ve özgür sinema eserleri üretmek için kurulan İmece Film’in yapımcılığını üstlendiği “HAKİKAT”ı, senaryoda Ali Şahin’le birlikte imzası bulunan Hakan Alak yönetiyor.

Edirne yakınlarında bulunan Simavna’da kadılık yapan, babasının mesleğinden dolayı Simavna Kadısı Oğlu olarak da anılan Şeyh Bedreddin’i, yıllardır şarkılarıyla tanıdığımız, aktivist kimliğiyle de ön plana çıkan Suavi canlandırıyor.

Bedreddin’in kader arkadaşları Börklüce Mustafa’yı Bülent Emrah Parlak, Torlak Kemal’i Saygın Soysal beyazperdeye taşıyacak.

“HAKİKAT”te ayrıca Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç gibi birbirinden değerli isimler de rol alıyor.

Anadolu’da ilk eşitlikçi isyanı başlatan, idam edilerek öldürülmesinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen toplum hafızasında hala tazeliğini koruyan Şeyh Bedreddin, beyazperdeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Instagram/ @seyhbedreddinfilm

Twitter/ @seyhbedreddinfilm

Facebook/ @seyhbedreddinfilm