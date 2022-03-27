Bir Ressamın Tuvalinden Venedik Manzaraları

Yazar
Rabia Çolak
-
0
152

Kanallar boyunca suyun güneş ışınlarıyla valsini izlediğiniz, bir inci beyazlığıyla dikkati üzerine çeken Rialto köprüsünü özenle incelediğiniz, labirent sokaklarında kabarık elbiseli kadınların güneşten korunmak için taşıdıkları beyaz dantelli şemsiyelerine hayran olduğunuz, yemyeşil meydanlarında hafif bir yağmur sonrası rayihaların yayıldığını bile hissedebileceğiniz şahane tablolar…Bir resim kadar güzel olan Venedik’ten ilham alan romantik bir ressam Rubens Santoro…

Rubens Santoro http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Rubens Santoro 26 Ekim 1859’da Mongrassano’da doğdu, hayatının ilk on yılını güney İtalya’nın Calabria bölgesindeki Mongrassano dağ köyünde geçirdi. Babası heykeltıraştı ve oğluna Hollandalı ressam Peter Paul Rubens’in adını verdi. Ressam Francesco Raffaello Santoro ise Rubens’in kuzeniydi. İlk başta kendini edebi yaratıcılığa adamayı düşünse de   resim tutkusu Onu renklerin yolunda ilerletti. 1869’da ailesiyle birlikte Napoli’ye taşındı. Napoli’nin kaotik yapısına alışmaya çalışan Santoro resim eğitimi için Accademia di Belli Artes’e gönderildi. Orada 19. yüzyılın en iyi Napoliten sanatçılarından biri olan Domenico Morelli’nin öğrencisi olarak eğitim gördü. Sanatçı Venedik’in büyülü atmosferini eserlerine yansıtmak üzere Napoli’den ayrıldı.

Rubens Santoro http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Görsel Şölenin Adresi Venedik

Büyüleyici bir gerçekliğe sahip olan Venedik’in cazibesine Santoro da kapıldı. Yüzen şehrin ilhamını heyecanıyla harmanladı. Estetik, ışık ve şehir mimarisinin güzelliği gibi tüm bu etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görsel şölen karşısında kim heyecanlanmaz ki? Venedik’in pitoresk bir yer olması ile Santoro’nun yeteneği birleşince ortaya birbirinden güzel resimler çıktı. Sayısız adacığın üzerine kurulan ve yüzlerce köprüden oluşan Venedik, ressamın eserlerinde tekrar tekrar anlam kazandı. Venedik manzarası sanatçının şiirsel resminin dizelere dökülmüş haliydi. Parlak bir renk dizesine sahip paletini ustalıkla tuvaline aktardı. Yeteneği sayesinde Rubens Santoro;en başarılı ve  eserleri en çok sergilenen İtalyan ressamlar arasında yer aldı. Venedik’in havadar ve atmosferik ortamını resmettiği eserleri sanatçının resimsel becerisinin birer örnekleridir.

Rubens Santoro http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Rubens Santoro’nun Resimlerinde Venedik’i Anlamak

Santoro; bir grup gondolun Venedik palazzosunun zeminiyle birlikte sürüklendiği Büyük Kanal’ın rüya gibi bir manzarasını sunuyor. Ünlü mimar Pietro Lombardo tarafından 1487 yılında inşa edilen Venedik’teki ilk Rönesans saraylarından biri olan Ca’dario tüm ihtişamıyla duruyor. 15. Yüzyılın sonlarına ait gotik mimarinin en zarif örneklerinden biri olan sarayın cephesini, sanatçı tuvaline özenli detaylarla işliyor.

Rubens Santoro http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Başka bir resimde sanatçı, yüzlerce köprülerden birinin üzerinde durup tam karşısındaki kanalın iki yakasını tuvaline yansıtıyor. Bir tarafa Venedik mimarisinin çarpıcı yapılarını, diğer tarafa Santa Maria della Salute Bazilikasını konumlandırıyor. Akrep ve yelkovan birbirini kovalarken, Venedik’in eşsiz anlarını resmederek adeta zamanı durduruyor. Onun resimlerinde Venedik; hayatın en güzel zamanını temsil ediyor. Daracık sokaklarından birine rengarenk meyvelerin yer aldığı bir manavı yerleştiriyor. Başka bir çalışmasında   gondol sefası yapan aşıkların kanal boyunca süzüldüklerini ve berrak suyun aşıklara nasıl da özenli davrandığını resmediyor. Ellerinde tuttukları dantel işlemeli şemsiyeyi bu kez aşkın rengi kırmızı ile mühürlüyor. Her bir resimde hatıraları ölümsüzleştiren Santoro böylece Venedik’in güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini ispatlıyor. Onun resimlerinde renkler yeniden anlam kazanıyor. Yaşam pınarında yolculuk eden insanları, hayvanları, nesneleri Venedik’le buluşturarak baş tacı yapıyor.

Rubens Santoro http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Göz alıcı Venedik mimarisinin en güzel örneklerinden olan yeşil panjurlu evlerin ağaçlarla ve sarmaşıklarla karışarak şahane uyum yakaladığı bir tabloda, gondollar üzerinde aryaların söylendiği ışıltılı yüzleri tuvaline aktarıyor. Bahar çiçeklerini kadınların kocaman şapkalarına yerleştirerek adeta Venedik sokaklarında bir karnaval etkisi yaratan sanatçı 1800’lü yılların o güzel esintilerini resmederek yeteneğini konuşturuyor. Kanalların, sokakların, gondolların, güvercinlerin görüntüleri aydınlık ve yeni renklerin istila ettiği bir tabloya zarafetle işleniyor. Venedik kanallarının canlı maviler ve berrak beyazlarla bezenmesi, Rubens’in renk ve perspektif anlayışının özlü örnekleridir. Gökyüzünün zengin mavisiyle tezat oluşturduğu binalardan yansıyan sıcak ışık, şehrin canlı havasını yakalarken, gondolcunun rahatça kanal boyunca süzülmesi ve suyun yumuşak hareketliliği, Venedik’te geçirilen sakin bir öğleden sonrası dinginliğini ifade ediyor. İlham verici sokaklarında dolaşırken çiçek bezeli balkonlarından sarkan egzotik kumaşların ipeksi yapısını ustalıkla yansıtıyor. Güneşli bir yaz gününün yaşam sahnesini, fırça darbeleri, ışık, gölge oyunları ve renklerle buluşturarak huzur veren bir armoniye dönüştürüyor.

Rubens Santoro http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

1 Ocak 1942’de hayata gözlerini yuman Santoro, Venedik’in baş döndürücü güzelliğini renkleriyle anlatarak geride birçok eser bırakmıştır.

Rabia Çolak

Önceki İçerikAlan Adı Ne Zaman Boşa Düşer?
Sonraki İçerikBaşarılı Heykeltıraşın Gölgede Kalan İzdüşümü
Rabia Çolak
Hayatımın en güzel iki eylemi yazmak ve okumak. Yazarken ve okurken dünya bir süreliğine sessizliğini koruyor. Dünya sessizlik anını yaşarken ben hayallere dalıyorum. Hayal kurarken de bir şeyler öğrenebileceğimi biliyorum çünkü. Bu yüzden var olduğum süre boyunca hep öğrenci kalmaya talibim. Sanat ,edebiyat ,flamenko , tarih, arkeoloji ilgi alanlarım arasında yer alıyor. Çok yönlü bir kişiliğim olsa da tek bir alanda, finans alanında uzun yıllar sektör deneyimi elde ettikten sonra sanat tarihi üzerinde araştırmalar yapmaya başladım. Şu an Gebze Teknik Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yapıp, eş zamanlı olarak İtalya’da bulunan Bari Üniversitesi’nde Prof.Mariantonietta Intonti’ nin yürüttüğü ‘Sürdürülebilirlik Finans’ çalışmalarında gönüllü araştırmacı olarak yer alıyorum. Sanat tarihine olan ilgimi ekonomi eğitimimle harmanlayarak araştırmalarıma sanat ekonomisi üzerinden devam etmek hayallerim arasında. Pablo Picasso’nun da dediği gibi ‘Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.’

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ