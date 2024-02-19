9 Şubat 2024

Gayet sıradan başlayan bir günün son dakikalarında Nazan Öncel ile tanışma şerefine nail olduğumuz o gece…

Birkaç gün öncesinde sevgili Zeynep Özcan’ın Nazan Öncel’in lansman konserine davetli olduğunu ve benim de gelip gelemeyeceğimi sorduğu an heyecan bedenimi sarıp sarmalamıştı. Sonrasında heyecanım geçse de o gece gelip çattığında yeniden heyecan ve stres vücudumu kavurmaya başladı ta ki lansmana beraber katıldığımız Zeynep Hanım, Yeşim Hanım ve Mehmet Bey’in hoş sohbetleri aracılığıyla dinginleşesiye kadar.

Bir Kara Plak gecesi adını verdiğim konser Alan Kadıköy’de mevsimine göre sıcak olan bir gecede gerçekleşti. Biz davetliler özel alandan geçip locada otururken bir yandan salondaki ekrana Nazan Hanım’ın görüntüleri, eski şarkılarının klipleri yansıtılıyordu.

Her birimiz kendi aramızda konuşurken Nazan Öncel’in sahneye çıkacağını anladığımız anda her birimiz sus pus gözlerimiz sahneye kitli beklemeye koyulduk. Nazan Hanım sahneye ‘Seni Bugün Görmem Lazım’ şarkısı eşliğinde çıktı.

Bir Kara Plak Gecesi ne kadar yeni albüm Kara Plak’ın tanıtımı olsa da başlangıç eski şarkılardan geldi. Yeri geldi ‘Bir Hadise Var’ (Mühürledim Seni Kalbime), ‘Gidelim Buralardan’ gibi şarkılarla hüzünlenip zorlu deneyimlerimizi hatırladık. Yeri geldi ‘Hay Hay’ ile dans ettik, zıpladık, yeri geldi ‘Erkekler de Yanar’la arzumuzu, tutkumuzu dile getirdik ve yeri geldi ‘İmdat’ ve ‘Ben Sokak Kızıyım’ gibi şarkılarla isyanımızı aktardık.

Nazan Öncel, sadece sesiyle dahi bizi bir rüyada gibi hissettirmeye yeterken üzerine bir de sahne performansı ve şarkılar arasında yaptığı konuşmalar eklenince sanki tavşanın peşinden giden Alice gibi farklı bir evrene geçtik. Öyle bir evren ki içerisinde gözyaşı, neşeden doğan dans ve isyanın çığlığı bir aradaydı.

Kara Plak Şarkıları

“Anladık eski şarkılar da vardı da ya Kara Plak albümüne ait olan şarkılar nelerdi?” diye soranlarınız adına kısaca bir cevap verip ardından albüm kapağının ve ‘Gurur Çıkmazı’ şarkısının hikayesine geçmeye niyetliyim.

Albümde toplamda 10 şarkı bulunsa da ‘İmdat’ ve ‘Esme’ şarkısı daha önceden dinleyiciye sunulmuştu. Lansmanda ise “Kara Plak, Gurur Çıkmazı, Esme, Anne Ben İnsan Oldum, İmdat” söylendi.

Gelelim hikayelere…

Kara Plak Albüm Kapağı

Albüm kapağının hikayesi Nazan Hanım’ın fotoğraf çekilmeyi sevmemesi üzerine başlıyor. Stüdyoyla, fotoğrafla, kameralarla uğraşmak istemeyen Nazan Öncel albüm kapağının çizeri Aslan Bey’i arıyor ve meramını anlatıp ondan kapak için bir resim çizmesini istiyor.

Eee sanatçı insan hissedemeden çizebilir mi? Elbette çizer ama çizdiğini beğenmez. Sonuçta duygudan yoksun olur o iş, duygusuz bir resim nasıl güzel olabilir ki…

Nazan Hanım önce albümün hepsini yollamak istemez çünkü içerisinde ‘Aslanım’ adlı bir şarkı da vardır. Sonrasında ise şakayla karışık “Tamam, tamam demoları yollayacağım ancak içerisinde ‘Aslanım’ adlı bir şarkı da bulunmakta, sakın ha yanlış anlama,” der ve yollar kayıtları. Ardından da bu şahane kapak çıkar ortaya.

Gurur Çıkmazı

Sezen Aksu’nun Gurur Çıkmazı adlı bir sokakta oturduğunu ve stüdyosunun bulunduğunu bilir misiniz?

İşte o stüdyodur bu şarkının yazılma vesilesi. Bir gün Nazan Öncel albüm kaydı için Sezen Aksu’nun stüdyosuna doğru yol alır. Sezen Aksu stüdyonun konumunu atmıştır Nazan Öncel’e ve konumda Gurur Çıkmazı sokak yazıyordur. Nazan Hanım bunu görünce gelen ilhamla stüdyoya varasıya kadar yazar şarkıyı ve o gün kaydederler.

Kısaca biraz hikayeli, biraz duygusal, biraz isyankar ve bolca neşeli bir geceydi “Bir Kara Plak Gecesi.”

Büşra Durmuş