Bir Çiçeksin Sen

Yazan
Yasemin Sungur
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Rengarenk çiçekler açar bahçede, bir düş gibi,
Her biri, doğanın en nazik eliyle boyanmış.
Sarı papatyalar güneşi selamlar, neşeyle,
Mor lavantalar sakinliği fısıldar, rüzgarla.

Kırmızı güller, aşkın en derin sırlarını saklar,
Beyaz zambaklar, saflığın ve masumiyetin simgesi.
Turuncu çiçekler, günbatımının sıcaklığını getirir,
Mavi çiçekler, gökyüzünün sonsuz özgürlüğünü anlatır.

Her bir çiçek, kendi hikayesini anlatır sessizce,
Bahçede bir araya gelmiş, renklerin bir orkestrası.
Rengarenk çiçekler, hayatın renk paleti,
Sevgiyle, umutla, neşeyle dolu bir dünya sunarlar.

Bu çiçeklerin arasında dolaşırken, zaman durur,
Her kokusu, her dokusu, bir anıya dönüşür.
Rengarenk çiçekler, doğanın en güzel armağanı,
Her biri, bu dünyada var olmanın kutlaması.

Hatırla, bu sonsuz bahçede her gün yeniden rengarenk açan bir çiçeksin sen.

Yasemin Sungur
6 Nisan 2024

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Yasemin Sungur
http://www.yaseminsungur.com
Yıllar önce okul dönemimin bittiğini söyleseler de ben hayatın tutkulu bir öğrencisi ve seçip aldıkları, özünden kattıkları ile sen izin verirsen ben bir rehber. Ben bir Özgür Martı. Ben bir düşleyen. Kanatlarım ile gelişime, paylaşıma ve değişime keyifle uçarım. İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara ulaşmak için MartiDergisi.Com’u uçurdum. Şimdi hep birlikte uçuyoruz. Kitapdaşlarımla birlikte Kitap ile Sohbet ederim ve onları İstanbul Oyuncak Müzesin de baş konuk olarak ağırlarım. Oyun oynamayı bırakmadım. Hayatı kelimeler ile anlatmayı, yazmayı ve onların büyüsüne kapılıp Yaz(ı) Kamplarımı keşfe dönüştürmeyi bilirim. Harekete Geçmeyenleri enerjimle uyandırırım. Sevgiyle nefes alıp, şiirle güne başlarım. Aşk ile Can oğlum ve Ceren kızımla, evrende hayat bir başka güzel. Şükür...
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