Rengarenk çiçekler açar bahçede, bir düş gibi,

Her biri, doğanın en nazik eliyle boyanmış.

Sarı papatyalar güneşi selamlar, neşeyle,

Mor lavantalar sakinliği fısıldar, rüzgarla.

Kırmızı güller, aşkın en derin sırlarını saklar,

Beyaz zambaklar, saflığın ve masumiyetin simgesi.

Turuncu çiçekler, günbatımının sıcaklığını getirir,

Mavi çiçekler, gökyüzünün sonsuz özgürlüğünü anlatır.

Her bir çiçek, kendi hikayesini anlatır sessizce,

Bahçede bir araya gelmiş, renklerin bir orkestrası.

Rengarenk çiçekler, hayatın renk paleti,

Sevgiyle, umutla, neşeyle dolu bir dünya sunarlar.

Bu çiçeklerin arasında dolaşırken, zaman durur,

Her kokusu, her dokusu, bir anıya dönüşür.

Rengarenk çiçekler, doğanın en güzel armağanı,

Her biri, bu dünyada var olmanın kutlaması.

Hatırla, bu sonsuz bahçede her gün yeniden rengarenk açan bir çiçeksin sen.

Yasemin Sungur

6 Nisan 2024