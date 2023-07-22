Bir Arkadaşı Olmalı İnsanın

Bir arkadaşı olmalı insanın
öyle ehten püften değil
adam gibi adam
kadın gibi kadın olmalı
ihtiyacın olduğu anda
Yemen de Fizan da da olsa
iki eli kanda da olsa
gelip seni bulmalı
gülüyorsan gülmeli seninle
ağlıyorsan seninle ağlamalı.
Bir arkadaşı olmalı insanın
kardeşinden de yakın
baban anan gibi sevecen
çocuğun gibi sevimli ve saygılı olmalı
seninle umutlanmalı
seninle kaygılanmalı
sözü de güvenilir olmalı özü de
öyle kuru gürültü boş laf etmemeli
söylediği her şey
ya aklına düşünce
ya da yüreğine umut koymalı.
Bir arkadaşı olmalı insanın
menfaatsiz çıkarsız koşulsuz sevmeli
acılarını da sevinçlerini de
gerektiğinde ekmeğini de bölüşe bilmeli
ihtiyacın olduğu anda
ikisi varsa birini
biri varsa yarısını verebilmeli
istemesini de bilmeli almasını da
yargısı değil ama
kararı kesin olmalı
eğer çıktıysa seninle yola
bırakmamalı seni yolun ortasında.
Bir arkadaşı olmalı insanın
seni hatalarınla kusurlarınla seven
öyle ukalalık etmeden
ve benim bildiğim kesin doğrudur demeden
düzeltmeli yanlışlarını kırmadan dökmeden
düşünceleri farklı olsa da
yüreği bir olmalı
dinlemesini de bilmeli dinletmesini de
coşkusunu da kontrol etmeli öfkesini de
eleştirirken de överken de
huzur bulmalısın sesinde.
Canını verse de sırrını vermeyecek
hem yoldaşın hem sırdaşın olmalı
Senin de onun için can vereceğin
bir arkadaşın olmalı.
MİTHAT ÖZLÜ