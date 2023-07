Bir Arkadaşı Olmalı İnsanın

Bir arkadaşı olmalı insanın

öyle ehten püften değil

adam gibi adam

kadın gibi kadın olmalı

ihtiyacın olduğu anda

Yemen de Fizan da da olsa

iki eli kanda da olsa

gelip seni bulmalı

gülüyorsan gülmeli seninle

ağlıyorsan seninle ağlamalı.

Bir arkadaşı olmalı insanın

kardeşinden de yakın

baban anan gibi sevecen

çocuğun gibi sevimli ve saygılı olmalı

seninle umutlanmalı

seninle kaygılanmalı

sözü de güvenilir olmalı özü de

öyle kuru gürültü boş laf etmemeli

söylediği her şey

ya aklına düşünce

ya da yüreğine umut koymalı.

Bir arkadaşı olmalı insanın

menfaatsiz çıkarsız koşulsuz sevmeli

acılarını da sevinçlerini de

gerektiğinde ekmeğini de bölüşe bilmeli

ihtiyacın olduğu anda

ikisi varsa birini

biri varsa yarısını verebilmeli

istemesini de bilmeli almasını da

yargısı değil ama

kararı kesin olmalı

eğer çıktıysa seninle yola

bırakmamalı seni yolun ortasında.

Bir arkadaşı olmalı insanın

seni hatalarınla kusurlarınla seven

öyle ukalalık etmeden

ve benim bildiğim kesin doğrudur demeden

düzeltmeli yanlışlarını kırmadan dökmeden

düşünceleri farklı olsa da

yüreği bir olmalı

dinlemesini de bilmeli dinletmesini de

coşkusunu da kontrol etmeli öfkesini de

eleştirirken de överken de

huzur bulmalısın sesinde.

Canını verse de sırrını vermeyecek

hem yoldaşın hem sırdaşın olmalı

Senin de onun için can vereceğin

bir arkadaşın olmalı.

MİTHAT ÖZLÜ