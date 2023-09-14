Bilinçli İnsan Olmak Üzerine

Bilinçli insan ne demek?

Kendini, çevresini farkında biz zihinle kavrayan, bilinci hayatının her eyleminin merkezine alan, hayat yolculuğunda bilinmeze, bilinmezin macerasına bilinçle, akılla yol alandır.

Hayatı bilinç içinde sağlıkla sürdürmekse hem düşüncelerin, hem beden sağlığının uyumunu gösteren pek çok bilimsel veriden öğrenilmektedir. Bilimsel verilerden anlaşılan o ki ne düşündüğün, zihin ve beden sağlığını etkiliyor. Olumsuz inançlardan, düşüncelerden uzaklaşmak zihin ve bedenlerimizi iyileştiriyor.

Ancak, tüm dünyayı etkileyen pandemi, hızlı ve zorlu yaşam koşulları, büyük şehirlerin kalabalığı ve trafik bilincimizi an odağından koparıp, olmamış ya da bitmiş zamanların etki alanında kalmaya zorlamaktadır.

Oysaki bilincin an içinde olana odaklandığı yaşam yolculuğu, geçmiş ve gelecek gibi zihin illüzyonundan korunmaktır.Bilinçli tutum, bireyin kendisine ve ilişki kurduğu tüm varlıklara saygılı, güvenli, ölçülü ve özgürlük içermektedir. Bu öyle bir hal ki kişinin kendinden bütüne doğru genişler. Kolektif bilinç güçlendikçe olumsuz inançlardan kurtulmak, sağlıkta olmak daha kolaylaşır. Geleceğin sağlıklı nesilleri de bireysel bilincinin katkısıyla olacaktır.

Ruh, zihin, beden bağlantılı wellness programlarına ilgi boşuna değildir. Kendini geliştiren, frekansını yükselten yeni bilinç anlayışı, inzivalar, bitkisel katkı maddeleri, arınma seanslarına ilgi duymaktadır. Bir kişi ile başlayıp kolektife yayılan bu uygulamalar özellikle internet ve sosyal medyanın genişlemesine paralel büyümekte, köklenmektedir.

Tüm bu çabalar etkileşimde olduğu ortamlarla uyum içinde olmak ve bunu sürdürebilmek içindir. Çünkü dualite ile tanımladığımız yaşamda iyilik hali ancak kötü olanı yaşamak ile anlaşılır. İyi-kötü döngüsü kaos sıçramalarıyla ilerlemekte her kaos yeni bir bilinç ve uyum ile hayatlarımızı bir sonraki aşamaya taşımaktadır.

Stres, mutsuzluk gibi zihin hallerinin bedensel tepkileri hastalıkların sayısının artışı günlük rutinimizin bir parçasıdır.Dr. Bruce Lipton, hayatımızın yüzde 95’ini bilinçaltı programlarının belirlendiğini ve bu programların çoğunun da yedi yaşına kadar oluştuğunu ifade etmektedir. Lipton bilinçli zihinlerimizi kullanmayı öğrenebilirsek dünya üzerinde kişisel cennetimizi yaratabileceğimizi iddia etmektedir.Deneyimlerimizin çoğu bilincimize kayıtlı yani bilinçaltı programlarından oluşsa da biz sorunların dışarıdan geldiğine inanırız. Bilincinizi değiştirmek, bilincin farkına varmak bu inançları değiştirme başarısı nedeniyle önemlidir.

O halde kendimizde ve günlük yaşamda yaratacağımız bilinç hayatımızı değiştirebilir. Yaşam yolunu kaostan sükûnete evirdiğiniz, bilinçle anın sonsuz keşfinde olmanız dileğiyle.

Ayşem Kaya