Bilincin Evreninde Yalnız mıyız?

Öncelikle bilinç nedir? Sorusu ile başlayalım isterseniz. Neden derseniz? Kanımca mutlaka bir yazı için öncelikle içerikle ilgili bir kavramla başlamak en iyisi olacaktır. Mesela burada bahsi gecen bilinç benim şu an yazdığım bu yazının sebebi durumunda. Nasıl yani?Şöyle ki ben bu yazıyı kaleme alırken kendi bilinç evrenime girip içinden çekip aldıklarımı aktarıyorum size.

Peki bilinç evrenim ne? İşte tam da burada konuya giriyorum. Çünkü düşünmeye başlıyorum yeniden. Hadi sizde durup bir düşünün. Yani kendinize biraz zaman ayırın bu kavram için…

Herşeyin bir evreni olduğunu düşünmek mümkün. Neden mi? çünkü her kelime her kavram sonsuz bir bilgi alanı. Ve bu bilgi alanına girdiğimizde düşünme yoluyla kavrama ait pek çok yeni bilgi üretmemiz mümkün. Tabi bunun için sürekli okuma yapmak gerekli. Bu süreklilik içinde yalnızız aslında.

Peki bu niye gerekli? Amacım ne?

Ben bilincimin evreninde yalnız kalıp şu an benim yaptığım gibi üretimler yaparsam düşünce dağarcığımı geliştirebilirim. Bu sırada da aklıma takılanları kendi başıma araştırdığımda zihnimde yeni bağlantılar kurarım. Bu yalnızlık esnasında kurduğum bağlantıları sonra gerek aile gerekse toplum içinde bir başkasıyla bağlantı kurarken kullanabilirim. İşte bu bilinç evreninde genişlettiğim alandan bana yansıyanları sonra başkalarına aktarabilme becerisini kazanırım bu şekilde. Sonrasında ise sürekli katman atladığım için ilişkilerimde de seviye atlarım.

Neden mi? İlişkilerde seviye atlamak nedir?

Eğer ben beynimde bu katmanları yaratırsam bilinçdışıma gönderdiğim yeni kodlar sayesinde yaşamsal bağlantılarım da zenginleşir. Çünkü bu kodlar sayesinde bilinçdışımdan bilinç evrenime yeni bilgiler gelir. Yani sezgilerim güçlenir. Bu güçlenme ise insanlarla diyaloglarım sırasında kendimi bulmama yardım eder. Çünkü ben bu durumda ilişkilerimde gelişmeye devam ederim. Yargılamak ve yargılanmak yerine anlamaya, anlaşılmaya yönelikeylemleri seçerim. Bunun için düzenli okumalar yapmalıyım.Okuduklarımı da zihnimde düşünerek bir kâğıda mutlaka aktarmalıyım. Aktardıktan sonra ise oturup bu kağıtları yeniden okumalıyım. Böylece bilinç evrenimde yeni bağlantılara olanakveririm. Bu olanakları ben elbette yalnızken kazanabilirim. Eğer bu bağlantıları kurmayı başarabilirsem edindiğim izlenimleri dışa yansıtmak içinde bir sunuma ihtiyacım olacaktır. Burada benim ve pek çok insanın yaptığı gibi araştırdıklarımı kâğıda dökme işleminitekrarlamalıyım. Bundan sonra da bu yazdıklarımdan yeni sunumlar oluşturmanın yolunu aramalıyım. Böylece çevre ve insanla ilişkim konusunda yeni adımlar atabilirim. Bu yeni adımlar beni kendi düşüncelerimi diğerine sunma aşamasına getirdiğinde bir de bu sunumun üzerinde çalışma yapmam gerekecektir. Bu çalışma ile zihnimde yeniden bağlantılar kurulacak ve bilincim daha fazla katmanda işlemeye devam edecektir. Yani ne anlatmak istiyorum? Burada bahsettiğim şu aslında karşımızdaki insanı yargılamak kolay. Anlamaya çalışmak ise daha zor. Birbirimizi ve doğayı anlamak için sık sık okumalı ve okuduklarımızdan anladıklarımızı yazmalıyız. Böylece üzerinde çalışmak istediğimiz bir konuda daha akıcı ve net açıklamalar yapabiliriz.

Elbette bu öyle kolay değildir. Ancak bir yerden başlamalı ne dersiniz?

Buraya kadar bilinç evreninde yalnız yaptığımız aşamalardan bahsettik. Peki sunum aşamasında neler var? İşte burada da bir yalnızlık söz konusu aslında. Sunumu yaparken de zihnimizde oluşturmaya başladığımız yeni ağlar var. Yani birisine bir şey aktarırken öncesinde zihnimizde yeni bağlar kurup onları aktarıyoruz genellikle. Ancak burada farklı olarak insanlarla bir aradayız. Onlardan gelen sorulara cevap verirken de yeni bağlantılar kurup bilincin evreninde yeni katmanlar atıyoruz. Burada eğer bir seminer veriyorsak bu aktardıklarımız sonrasında bize çeşitli yollar açar. Ancak burada bir dekurduğumuz yaşamsal bağlantılar var. Ve bir başkasına da yol olacak fırsatlar yaratıyoruz. Eğer kendimizi bu tarz öğretileri yaratmaya adarsak aslında bilincin evrenindeki yalnızlığımızı giderebiliriz bir ölçüde. Çünkü okuma ve yazma egzersizi ile yaratma ilişkilerde de zihnimizdeki dağınıklığı giderebilir. Ve biz bu yolla olumsuz enerjiyi olumluya çevirebiliriz bir ölçüde. Böylece özellikle olumsuzadaha çok yatırım yapan beynimizi daha çok yapılandırabiliriz. Çünkü kendi yolumuzda birlikte olduğumuz insanlar bize çok şey katar. Elbette biz de onlara. Ancak burada biz gördüğünüz gibi bir amaçsallık içinde hareket ediyoruz. Diğer canlıların sadece amaçsal olduğunudüşünürsek bizimbu amaçsallığı yaratmak için çalışmamız gerektiğini anlayabiliriz. Eğer bizler yaşamda kendimize amaçsallık yaratacak sunumlar gerçekleştirirsek yaşamsal bağlantılarımız da o amaca yönelik olacaktır. Böylece sosyal ilişkilerimiz de yapılanacaktır.

Yalnız olduğumuz bilinç evreninde olan biteni bir amaca bağlamaksa en iyi yöntemdir çoğu zaman. Başıboşluk kabul etmeyen yaşamda buatılacak en iyi adımlardan biridir bana göre. O halde biz bilincin evreninde yalnız olsakda buluşmalarımızda yarattıklarımızla bir birlik sağlayabiliriz.Böylece bu okuma ve yazmalardan elde edilen sunumu da başkalarıyla paylaşmış oluruz. Bu sayede toplumsal sinerjiler yaratmak kolaylaşır.

Ve sonuç bu yaptıklarımızla bilinç evrenindeki değişime uyum sağlamak kaçınılmaz! Burada hergün okumak, yapacağımız en iyi işlerden biri.

Hadi o zaman bilincinizin evreninde dolaşmaya var mısınız?