Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fransız Kültür Merkezi, Saint Benoit Lisesi, Yeditepe Üniversitesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Neve Şalom Kültür Merkezi’nin katkıları ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle 01 – 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları, 04 – 22 Ekim tarihleri arasında, tüm edebiyatseverlerin beğenisine sunulacak etkinliklerle, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bünyesinde; yazar, çizer ve eğitmenleri okurlarla bir araya getiriyor.

Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları 2022

Birbirinden farklı içeriklerin yer alacağı etkinliklerde; Ayça Çakmak, Ayşegül Özkan, Başak Sayan, Defne Suman, Duygu Dalgakıran, Furkan Çalışkan, Gökçe Akgül, Mario Levi, Maryam Madjidi, Mehmet Demirtaş, Murat S. Dural, Özlem Ertan, Rakesh Jobanputra, Selçuk Orhan, Seyhan Bozkurt Jobanputra ve Ümit Türe okurlarla edebiyat buluşmalarını gerçekleştirecekler. Katılımcılar, bir yandan atölyelerde eğitim alırken bir yandan da söyleşilere katılarak ve Beyoğlu’nu gezerek İstanbul’un edebiyat tarihini de öğreneceklerdir. Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları; öykü, roman, resimleme gibi çeşitli alanlarda birbirinden farklı konukları ağırlayarak edebi üretim ve kültürel etki için gerekli olan koşulların oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çeşitli yaş aralıklarındaki okurların katılabileceği etkinlikler geniş bir yelpazede edebiyatseverlere sunulacak. Çeviriden öyküye, çizimden edebiyat tarihine ve bu içeriklere benzer birçok konuda eğitimler verilecek. Ayrıca festivalde atölye etkinliklerinin yoğunluklu olduğu da bilinmektedir. Saint Benoit Anadolu Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Neve Şalom Kültür Merkezi Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları’na ev sahipliği yapacak.

Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları kapsamındaki etkinliklerinin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Salonlar kapasitesi ile sınırlı olacağı için detaylı bilgi için info@itef.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Beyoğlu Edebiyat Buluşmaları Etkinlik Programı

Tarih: 4Ekim 2022, Salı

Saat: 10.00 – 12.00

Yer: Saint Benoit Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Maryam Madjidi

Program: Maryam Madjidi ile Yazı Atölyesi

Yazar Maryam Madjidi, öğrencilerle, göç ve göç etme konularını yazmak üzerine bir atölye çalışması yapacak.

Not: Etkinlik Fransızca olacaktır.

Tarih: 4 Ekim 2022, Salı

Saat: 18.30 – 20.00

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Selçuk Orhan

Moderatör: Ayça Çakmak

Program: Doğu Batı, İstanbul: Müderris ve Vitüöz

Selçuk Orhan, ünlü Macar besteci ve piyanist Franz Liszt’in 1847’deki İstanbul ziyareti üstüne kurguladığı Müderris ve Virtüöz romanını merkeze alarak tarihe kurmaca üstünden bakmanın yollarını tartışacak. Batı müziği, Osmanlı İstanbul’u, kölelik, gizli örgütler, iktidar-kitle ilişkileri, geçmişle geleceğin savaşı, finans-kapital çekişmeleri ve bitmeyen Doğu-Batı sorunu gibi konuları roman yazarı gözüyle inceleyip, kurmacanın sunduğu sonsuz imkânlar içinde bir araya getirmenin yollarını yazarın kendisinden dinleyeceğiz.

Tarih: 6 Ekim 2022, Perşembe

Saat: 16.00 – 18.00

Yer: Neve Şalom Kültür Merkezi

Program: İstanbul Bir Masaldı – Mario Levi ile Söyleşi

Yazar: Mario Levi

Yazar Mario Levi, Neve Şalom Sinagogu Kültür Merkezi’nde yapacağı konuşmada, Sefarad Yahudilerinin İstanbul’daki beş yüz otuz yıllık varlığına dair bilgiler verecek ve hikâyeler anlatacak. Mario Levi, günümüzde halen varlığını sürdüren Ladino diline dair bilgilerini de dinleyicilerle paylaşacak.

Tarih: 8 Ekim 2022, Cumartesi

Saat: 10.00 – 15.00

Yer: Saint Benoit Fransız Lisesi

Eğitmenler: Seyhan Bozkurt Jobanputra ve Ümit Türe Pekel

Konuk Çevirmen: Rakesh Jobanputra

Program: Gençler ile Çeviri Atölyesi (Türkçe-İngilizce Çeviri)

10.00 – 12.00 Metin Analizi ve Taslak Çevirilerin Değerlendirilmesi

12.00 – 13.00 Öğle arası

13.00 – 15.00 Çevirilerin Tartışılması ve Öğrenci Sunumları

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümü öğretim üyeleri Seyhan Bozkurt Jobantura ve Ümit Türe Pekel tarafından seçilen Türkçe edebi metinler, uzmanlar eşliğinde 5 kişilik gruplar halinde İngilizceye çevrilecek. Etkinlik sonunda çeviriler tartışılıp değerlendirilecek.

Tarih: 9 Ekim 2022, Pazar

Saat: 17.00 – 18.30

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Arkeolog-Yazar: Özlem Turan

Moderatör: Murat S. Dural

Program: Antik Dönem ve Mitolojide İstanbul – Özlem Turan ile Söyleşi

Antik dönemde, tarihi yarımada ve Kadıköy dâhil olmak üzere, İstanbul’un geniş bir kesimi sütunlu ve görkemli yapılarla doluydu. Topkapı Sarayı’nın denize bakan yamaçlarında büyük bir antik tiyatro vardı. Tüm bunları, aralarında Dionysos Byzantios, Strabon ve Herodot’un da olduğu antik çağ yazarlarından kalan metinlerden öğreniyoruz. Konuşmamızda, İstanbul’un antik dönemini, antik yazarların verdiği bilgilerden, mitolojiden, efsanelerden ve arkeolojik verilerden örnekler vererek anlatacağız.

Tarih: 9 Ekim 2022, Pazar

Saat: 19.00 – 21.00

Yer: İstiklal Caddesi ve yan sokaklar

Rehber: Ayşegül Özkan

Program: Literary Tour in Beyoğlu – İngilizce Edebiyat Turu

Ayşegül Özkan’ın İngilizce olarak aktaracağı rehberliğiyle, Beyoğlu sokaklarını gezip, sayısız esere ilham veren Beyoğlu’nun edebiyattaki izlerini süreceğiz.

Tarih: 10-13 Ekim 2022, Pazartesi-Perşembe

Saat: 18.30 – 21.00

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Defne Suman

Program: Defne Suman ile Öykü Atölyesi

10 Ekim Pazartesi: İlham Nereden Gelir?

11 Ekim Salı: Bellek-Mekân İlişkisi ve Yaratıcılık

12 Ekim Çarşamba: Olay Örgüsü ve İlk Taslak

13 Ekim Perşembe: Sunumlar ve İkinci Taslak Çalışmaları

Öykü yazmak biraz da atmosfer yaratmaktır. Öykü dünyamızı hayal etmeye onu soluyarak başlarız. Nasıl bir mekân? Neden o mekân? Dışarıda hava serin mi, tipi mi var, bahar alerjisini artıran bir rüzgâr mı esiyor? İçerisini ısıtan bir soba mı yoksa perdeleri solduran güneş mi? Mekâna giren karakterin aklına neler üşüşüyor? Belleğin koku ve mekânla ilişkisi var mıdır? Nasıldır? Bu soruları okurken bile ilhamınız kabarmaya başladı mı? O zaman sizi mekân-bellek-ilham atölyemize, içinizden geçenleri kâğıda dökmeye çağırıyoruz.

Tarih: 15 Ekim 2022, Cumartesi

Saat: 10.00 – 15.00

Yer: Saint Benoit Fransız Lisesi

Eğitmen: Seyhan Bozkurt Jobanputra ve Ümit Türe Pekel

Konuk Çevirmen: Duygu Dalgakıran

Program: Gençler ile Çeviri Atölyesi (İngilizce-Türkçe Çeviri)

10.00 – 12.00 Metin Analizi ve Taslak Çevirilerin Değerlendirilmesi

12.00 – 13.00 Öğle arası

13.00 – 15.00 Çevirilerin Tartışılması ve Öğrenci Sunumları

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümü öğretim üyeleri Seyhan Bozkurt Jobantura ve Ümit Türe Pekel tarafından seçilen İngilizce edebi metinler, uzmanlar eşliğinde 5 kişilik gruplar halinde Türkçeye çevrilecek. Etkinlik sonunda çeviriler tartışılıp değerlendirilecek.

Tarih: 16 Ekim 2022, Pazar

Saat: 17.00 – 18.30

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Furkan Çalışkan

Program: Şehirlerde Edebiyat Yolu – Furkan Çalışkan ile Söyleşi

Şair ve yazar Furkan Çalışkan, sanatçının şehir ile olan ilişkisini irdeleyerek, mekân deneyiminin sanatsal üretimdeki izlerini sürecek.

Tarih: 16 Ekim 2022, Pazar

Saat: 19.00 – 21.00

Yer: İstiklal Caddesi ve yan sokaklar

Rehber: Ayşegül Özkan

Program: Literary Tour in Beyoğlu – İngilizce Edebiyat Turu

Ayşegül Özkan’ın İngilizce olarak aktaracağı rehberliğiyle, Beyoğlu sokaklarını gezip, sayısız esere ilham veren Beyoğlu’nun edebiyattaki izlerini süreceğiz.

Tarih: 18 Ekim 2022, Salı

Saat: 10.00 – 12.00

Yer: Saint Benoit Fransız Lisesi

Çizer: Gökçe Akgül

Program: Gökçe Akgül ile Karakter Tasarımı Atölyesi

Bir karakter tasarımı nasıl yapılır? Karakteri tasarlarken hangi aşamalardan geçeriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Gökçe Akgül ile birlikte, eskiz aşamasından çizgi ve renk aşamasına kadar çizim yapacağınız Karakter Tasarımı Atölyesi’nde ihtiyacınız olan üç şey var: Kağıt, kalem ve ateş parçası bir çizer.

Tarih: 22 Ekim 2022, Cumartesi

Saat: 15.00 – 16.30

Yer: Beyoğlu Anadolu Lisesi – Konferans Salonu

Yazar: Başak Sayan

Moderatör: Mehmet Demirtaş

Program: Tasavvuf ve Kuantum – Başak Sayan ile Söyleşi

1911 yılında “Atomun büyük kısmı boşluktur,” diyerek hem fizik dünyasında hem de hayatlarımızda çığır açan Nobel ödüllü fizikçi Ernest Rutherford, bu büyük buluşundan tam 411 sene evvel, henüz dünyanın yuvarlaklığı dahi kabul edilmemişken, İmam Rabbani adında bir sufinin “Maddenin için dolu gözüktüğü kadar boştur,” dediğini duysaydı ne yapardı? Bilim ve din asla bir araya gelmeyecek iki kavram gibi gözükse de sandığımızdan daha yakın olabilir mi?

Rabia Çolak