Betül Mardin Seminerleri Başlıyor: “Toplumsal Uzlaşma ve Halkla İlişkiler”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi her yıl iletişim sektörünün önemli temsilcilerini ağırladığı seminer dizisiyle, Türkiye’de ve dünyada PR sektörünün yolculuğunu ele almaya devam ediyor. Bu yıl online olarak “Betül Mardin Seminerleri” başlığı altında düzenlenecek etkinlikte Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Repman İtibar Çalışmaları Merkezi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) gibi kurumlardan önemli temsilciler söz alacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, sektörlerin oyun kurucuları ile geleceğin sektör temsilcilerini bir araya getirme geleneğini PR dünyası ile sürdürüyor. BİLGİ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencilerinin düzenlediği “Betül Mardin Seminerleri’’ başlıklı etkinlik bu yıl online bir “Halkla İlişkiler Zirvesi” olarak kurgulandı.

BİLGİ İletişim Fakültesi’nde, Betül Mardin geleneği olarak başlayan ve uzun yıllar boyunca devam eden seminer serisinin bu yılki ayağı 15 Aralık Salı günü saat 10.00 – 13.00 arasında gerçekleştirilecek. Her yıl farklı konularda farkındalık sağlamak, gündem konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminerin açılışını BİLGİ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu yapacak. Seminerde, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD), Repman İtibar Çalışmaları Merkezi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) gibi kurumlardan önemli temsilciler söz alacak.

Sektörel dayanışma, uzlaşma, sürdürülebilirlik, diyalog, liderlik, etkili iletişimin gücü, uyum, arabuluculuk, itibar yönetimi, tehditler ve avantajlar, geleceğin yetkinlikleri gibi konuların ele alınacağı online etkinliğe https://us02web.zoom.us/j/83923313466 web adresi üzerinden katılım sağlanabilir.

Tarih: 15 Aralık 2020, Salı

Program

Betül Mardin

10:00 – 10:15 – Açılış Konuşması: Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

1.Oturum

Açılış Intro

10:00-11.00 – Toplumsal Uzlaşma Aracı Olarak Halkla İlişkiler

(Diyalog,Paylaşım, Dayanışma)

10:15 -10:30 Gonca Karakaş, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı (Tühid) / Ceo Effect Bcw

Gonca Karakaş, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı (Tühid) / Ceo Effect Bcw 10:30- 10:45 Dr. Bârika Göncü, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Oturum

11:00-12:00 – Halkla İlişkilerde Yeni Liderlik Vizyonu (21. Yüzyılda Liderlik İletişimi)

11:00 -11.15 Fügen Toksü, Toksü&Chase Pr, Tühid Yönetim Kurulu Üyesi ve Geçmiş Dönem Başkanı

Fügen Toksü, Toksü&Chase Pr, Tühid Yönetim Kurulu Üyesi ve Geçmiş Dönem Başkanı 11:15-11.30 Fatma Çelenk, Ant Yapı Genel Koordinatörü, Kurumsal İletişimciler Derneği Üyesi (Kid)

Oturum

11:30- 12:30 – Sürdürülebilir İletişim, Etik Ve İtibar Yönetimi

11:30-11:45 Salim Kadıbeşegil, Repman İtibar Çalışmaları Merkezi Kurucusu

Salim Kadıbeşegil, Repman İtibar Çalışmaları Merkezi Kurucusu 11:45-12:00 Esra Şengülen Ünsür, İda Yönetim Kurulu Başkanı, Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı

Esra Şengülen Ünsür, İda Yönetim Kurulu Başkanı, Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı 12:00-12:15 İpek Özgüden, On İletişim Kurucu Ortağı, Tühid Yönetim Kurulu Üyesi

Serbest Kürsü (12.15-12.30 )

Geleceğin Yetkinlikleri

12:15-12:30 Akan Abdula, Founder At Futurebright Group Of Companies

12:30-13.00 Soru – Cevap

13:00 Teşekkür Ve Kapanış

Twitter: @toplumuzlasmapr https://twitter.com/toplumuzlasmapr

Facebook: Toplumsal Uzlaşma ve Halkla İlişkiler

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla “Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz” ilkesiyle yola çıkarak kurulmuştur. Yaklaşık 1500 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan üniversitenin 25.000’i aşkın öğrencisi ve 40.000’i aşkın mezunu vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri, Mimarlık ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in 2020 yılı “Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması”nda en iyi 130 üniversite arasında yer almaktadır. İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.