Benlik ve Bilinç

“Uyanılan her gün, bir dramatis persona [oyun karakteri, çn.] yani ‘benlik’ tarafından; komedi, kaba güldürü ya da trajedi biçiminde; iyilik ya da kötülük adına ele geçirilmiş bir sahnedir. Perdeler inene kadar da bu böyle devam eder… [Bilinçli benliği] pek çok yön niteliyor olsa da bu benlik bir birliktir. “

Bilincin Evreni

Benlik yapıp ettiklerimizse bilinç seviyemiz arttıkça yapıp ettiklerimiz değişecektir. Bilinç seviyesinin artması ise bilgi ile mümkündür. Bu bilgi kendimizle çalıştığımız sürece elde edilebilir ve değişip dönüşebilir. Ve genetik kodumuzdaki farklılıklar, bizim benlik bilgimizdeki farklılıkları kodlayarak oluşturur. Bu kodları öğrenmek için sürdürdüğümüz arayışile de bilinçli benlik bilgisi ortaya çıkar ve bu bizi farklılaştırılmış bilgiye götürür.Bu farklılaştırılmış bilgi ise bizim ‘ben’bilgimizdir. Bizim özümüzden çıkacak olan bu bilgiyi aramak ise bilgelik serüvenimizdir. Bilinçli birlik, benlik çalışması ile sağlanır. Yani bilince dair evrensel olgu ve düşünceler vardır yerine bilinçli benlik ile “ben düşünüyorum, ben hissediyorum” Deriz. Bu şekilde bilinçli benlik madde ve ruhu birleştiren bir şey olup entegrasyonu sağlar. Uyanılan her gün komedi, kaba güldürü ya da trajedi olup iyilik ve kötülük adına ele geçirilmiş bir sahnedir. Bilinçli benlik bu uyarıların bu anların özelleşmesini sağlar. Benlik iyilik ve kötülük adına durumlarsa, bilinçli benlik bu durumlara dair varoluşsal bilgi sağlar. Bu bilgiler ise bizi kötü diye adlandırdığımız her olay, durum ve düşünceden iyiye dair dönüşümsel durumlara ulaştırır. Bu deneyim farkındalığı ise yaşamı her kişi adına farklılaşmış yaratıcı bilgiyle donatır. Böylece yaşamla bağ kurmak için daha iyiyi yaratmak mümkün olur. Bu iyi ise bizim yaratılıştan gelen yaratıcı yönümüzün ortaya çıkmasına vesile olur. Ve her bilinçli benlik için farklı olan bir yaşamda ‘Bir’i temsil eden iyiye doğru bir yarış olur.

“Bilinçli durumlar etrafımızdaki dünyayı anlamlı sahneler halinde fark etmemize ve bu sayede seçimler ve planlar yapabilmemize yetecek şekilde istikrarlı ve tutarlıdır.”

Burada belirttiğimiz gibi bilinçli benlik için iyi ve kötü diye birşey yok, bir deneyim hepsi.Yalnız bilinçli benlikte durumları, deneyimleri dönüştürme var,dönüştürdüğün anlar var. Benlik durumunda iyi ve kötü anlar, hisler, duygular olaylar var. Ama çözümü yaratmadığımız bir olgu süreci. Sürekli bir kısır döngü durumu. Bilinçli benlikte yani üst benlikte isepotansiyel bilinç durumları var. Yani bubir hususilik durumu. Bu farklılık‘ben’e özel ve onu daha ileriye taşıyacak kendiyle ilgili bilinç durumu. Ancak bunu sağlamak için insanın kendisiyle çalışması gerekiyor. Zaman isteyen bir şey fenomenolojik bir durum. Yani bir nevi araştırma sorgulama çabası.Ve bilinçli benliğin bunu yapabilmesi için bizzat kendisinin seçim ve eylemde bir dar boğazda olduğunu söyleyebiliriz.Burada kişinin zorunlu olarak bir seri bilinçli durumlar içinden özelleşmesi gerekir. Bunuda kendiyle çalışarak yapar. Benlik bir bütün bir potansiyel.Bizim onu hususileştirmemiz gerekiyor ki bilinçli benlik durumu oluşsun. Ve birlik içinde bizi farklılaştırsın ve genetik kodumuzagöre bize özel bir yaratım alanı açsın. Bu alan hiçbir şekilde kötüye hizmet etmeyecektir. Aksi taktirde bilinçli benlik durumu değildir. Bu durumu yaratmak için beyin nöronlarının gün içinde farklı bilgi biçimleriyle uyarılması gerekir. Bunu yapabilmek için ise atomik alışkanlıklar yaratmamız gerekir.

“Dahası bilinçli ayırt etme, verili bir bilinçli durumun hem düşünce hem de eylem cinsinden diğer bilinçli durumların doğurabileceği sonuçlardan farklı sonuçlara yol açabilme, fark yaratan bilgiyi temsil eder. “

Sonuç olarak; ayırt ettiğimiz her bilgi bilinç durumumuzu belirler. Bu bilinç durumuda benlik konusunda önce atomik düzeyde düşünceler sonra davranışsal farklılıklar yaratır. Böylece kişi sürdürülebilir değişime uyum sağlamaya başlar.