Benim Yıldızlarım Var

Ben hâlâ hayal kurar ve yıldızlara uzanırım.
Her seferinde birkaç tane alır, başucumda duran çekmeceme atarım.
Ertesi akşam korkarak bakarım gökyüzüne, ya bittilerse?
Ama onlar paylaşımdan memnun,
Sırrımı saklar ve her gün yeniden çoğalırlar.
Yıldızlar benim geleceğim,
Yıldızlar benim umudum,
Yıldızlar benim hayallerimin arkadaşı.
Yıldızlar hayallerime giden yolun ışığı…
İsterseniz,
Eğer gerçekten isterseniz paylaşırım yıldızlarımı sizinle.
Ya da siz denersiniz, hemen, evet bu gece,
Giderken kimse görmeden alıverirsiniz birkaç tane
Korkmayın tükenmiyor yıldızlar…
Sizin de yıldızınız tükenmesin…
Yasemin Sungur
İstanbul, 25 Ağustos 2005