Bekleyiş: Olumsuz Haber Korkusu ve Belirsizlikle Başa Çıkmak

Bir haber beklerken, birini beklerken içimizde garip bir huzursuzluk başlar. “Acaba kötü bir şey mi oldu?” ya da “Acaba kötü bir şey mi olacak?” diye sorarız kendi kendimize. Zihnimiz olumsuz senaryolar üretmeye bayılır. Kimi zaman en kötü ihtimali düşünüp kendimizi hazırlamak isteriz, kimi zaman da belirsizliğin içinde kayboluruz. Ama çoğu zaman korkularımız gerçek olmaz. Beklemek zor, ama beklerken yaşamak daha da zor. Peki, bu korkular neden bu kadar büyüyor? Ve biz belirsizlikle nasıl başa çıkabiliriz?

Olumsuz Haber Beklentisi: Korkularımız Gerçek mi?

Araştırmalara göre insanlar, belirsizlik anlarında genellikle en kötü senaryoları akıllarına getiriyor ve bu düşünceler kaygı seviyesini artırıyor. Ancak çoğu zaman beklenen olumsuz haber gerçekleşmiyor.

Yapılan psikolojik çalışmalar, bireylerin %85’inin endişelendiği olayların aslında hiç gerçekleşmediğini gösteriyor.

“Olumsuzluk önyargısı” olarak bilinen bu durum, beynimizin olası tehlikeleri abartma eğiliminden kaynaklanıyor.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, insanlar belirsizlik anlarında olumlu düşünmek yerine olumsuzluklara odaklanıyor. Ancak bu düşünceler çoğu zaman yanıltıcıdır.



Marcus Aurelius bu konuda şöyle diyor: “Hayatımda korktuğum çoğu şey aslında hiç olmadı.” Öyleyse neden hayatımızın büyük bir kısmını bu korkularla harcıyoruz?

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları

Anda Kalın:

Kaygının en büyük kaynağı geleceği kontrol edememek. Oysa yaşadığımız anı fark etmek, zihnimizin bize oynadığı oyunları anlamamıza yardımcı olur. Derin nefes alın, bulunduğunuz ortama odaklanın ve şunu hatırlayın: Şu an burada ve güvendesiniz.

Uygulama Yapın: Gün içinde 5 dakika boyunca nefesinize odaklanarak oturun. Burnunuzdan derin nefes alıp, ağzınızdan yavaşça verin. O anda çevrenizdeki sesleri, kokuları ve bedeninizdeki hisleri fark edin. Zihniniz geleceğe kaydığında, nazikçe tekrar nefesinize dönün.

Kontrol Edilebilen ve Edilemeyen Şeyleri Ayırt Edin:

Belirsizliği kabul etmek, onunla savaşmaktan daha kolaydır. Kontrol edemediğiniz şeyleri düşünerek enerjinizi boşa harcamayın. Kendinize şu soruyu sorun: “Bu durumun hangi kısmı benim elimde?”

Uygulama Yapın: Bir kağıt alın ve iki sütun çizin. Bir tarafa “Kontrol Edebileceğim Şeyler”, diğer tarafa “Kontrol Edemeyeceğim Şeyler” yazın. Her gün kaygılandığınız bir durumu bu listeye yerleştirin. Sadece kontrol edebileceğiniz alanlara odaklanın.

Sağlıklı Rutinler Oluşturun:

Düzenli uyku, dengeli beslenme ve hareket etmek zihinsel dayanıklılığı artırır. Rutinler, belirsizlik içinde bir istikrar duygusu yaratır.

Uygulama Yapın: Uyku düzeninizi iyileştirmek için her gece aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Sabahları 10 dakikalık bir yürüyüş yaparak güne enerjik başlamayı alışkanlık haline getirin.

Sosyal Destek Alın:

Zor zamanlarda sevdiğimiz insanlarla konuşmak, paylaşımlarımızı artırmak kaygıyı hafifletir. Unutmayın, bazen sadece biriyle dertleşmek bile ruh halimizi değiştirebilir.

Uygulama Yapın: Her hafta en az bir kez bir dostunuzla kahve içmek veya bir telefon görüşmesi yapmak için kendinize zaman ayırın. Duygularınızı paylaşmak, içinizde biriken stresin azalmasına yardımcı olur.

Esnek Olun:

Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Değişen koşullara uyum sağlama yeteneğimizi geliştirmek, belirsizlikle daha sağlıklı başa çıkmamızı sağlar. “Bırakmayı bilmek, özgürlüğün başlangıcıdır.”

Uygulama Yapın: Bir planınız iptal olduğunda veya beklenmedik bir durum geliştiğinde, bunun sizi nasıl hissettirdiğini fark edin. O an öfkelenmek yerine, kendinize şu soruyu sorun: “Bu duruma farklı bir açıdan bakabilir miyim?” Esneklik pratiği yapmak, stresle baş etmeyi kolaylaştırır.

Hayat Devam Ediyor

Beklemek, bilmediğimiz bir sonun içinde sıkışıp kalmak gibi gelebilir. Ama unutmamak gerekir ki, hayat sadece sonuçlardan ibaret değildir. O arada geçen zaman da bizimdir.

Seneca der ki: “Beklemek acı verici olabilir, ama bil ki hayat, o bekleyişlerin arasında geçen zamandır.”

Bugün ne yaşarsak yaşayalım, her sabah yeni bir başlangıçtır. Hayat devam ediyor, önemli olan o akışın içinde kendimizi kaybetmeden, umutla ilerlemek.

Ve hatırlayalım, belirsizliğin içinde bile güzellikler vardır.

Son söz Rumi’den gelsin: “Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.”