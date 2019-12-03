BBC EARTH’TEN Aralık’ta 4 Benzersiz Yapım

Gezegenin en gizemli mistik ritüellerinden, eşsiz bir tarihe tanıklık eden sahillere, canlıların yedi kıtadaki olağanüstü yaşam mücadelesinden, HIV’in tüm tıbbi gelişmelere karşın süregelen acımasız toplumsal damgalama öykülerine kadar birçok çarpıcı gerçeği ödüllü hikayelendirme ve çekim teknikleri ile aktaran 4 farklı yapım Aralık ayında BBC Earth’te…

BBC Earth’te Aralık Ayında Gösterilecek Yapımlar

Kutsal Harikalar: (1×3) Kutsal Harikalar, Dünya’nın en büyüleyici ibadet yerlerine odaklanıyor. Adanmışlığın büyüleyici öykülerini ve ibadetleri şekillendiren fiziksel sınavları aktaran yapım, İspanyol halkının 450 yıldır Seville Katedrali’ne taşıdığı yaklaşık 2.5 tonluk taht yolculuğundan, Devasa Angkor Wat tapınaklarına Sihlerin Amritsar’daki kutsal Altın Tapınağı’ndan Japonya’da Naçi Şelalesi’ndeki Şinto Tapınaklarına kadar gezegenin en simgesel yerlerinde gerçekleştirilen olağanüstü ibadetleri bir araya getiriyor.

HIV Hakkındaki Gerçek: HIV ve AIDS dünya çapında 34 milyon hayata mal oldu. Ancak toplumsal damgalanma acımasız şekilde devam etse de teşhis artık ölüm anlamına gelmiyor. Bu ilham verici yapım, HIV tehlikesini uzaklaştıran bilimsel çalışmaları ve virüsün ilk ortaya çıktığı zaman patlak veren, hastaların ömür boyu karantinaya alınması çağrılarına yol açan ahlaki paniği ele alıyor. Yapımda dünyaca ünlü müzisyen Sör Elton John’un ve İngiltere tarihinin en başarılı halk sağlığı kampanyasını başlatan siyasetçi Lord Norman Fowler’ın aralarında bulunduğu önemli kişilerle yapılan röportajlar yer alıyor.

Bir Dünya, Yedi Diyar: (1×7) Türkiye lansmanı 5 Kasım’da İstanbul Soho House’da gerçekleştirilen Bir Dünya, Yedi Diyar, Aralık ayında da ekranlara gelmeye devam ediyor. Milyonlarca yıl önce, çok büyük kuvvetler yerkabuğunu yararak yedi muhteşem kıta yarattı. Zamanla her kıta kendi olağanüstü yaban hayatını geliştirdi. Bir Dünya, Yedi Diyar Güney Amerika ormanlarının derinliklerinden Asya’nın donmuş zirvelerine, Avrupa şehirlerinden Afrika’nın engin ovalarına kadar her kıtadan olağanüstü hayvan davranışlarını ve anlatılmamış yaban hayat hikayelerini ekrana getiriyor. Yapım, yedi kıtanın, bugünkü yaşam çeşitliliğini nasıl meydana getirdiğini ve insanlığın şekillendirdiği bir dünyada hayvanların karşılaştığı zorlukları ortaya koyuyor.

Kıyı: (9×6) Kıyı yerleşimlerinin özgün karakterini vurgulayan, sahillerin eğlenceli ve tutkulu keşfini anlatan bir yapım. Dokuzuncu sezonda dünyaca ünlü televizyon programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Tessa Dunlop, Hitler’in bombardıman uçaklarının Thames Nehri kıyılarındaki setleri yıkarak Londra’yı nasıl sulara gömmeyi planladığının şaşırtıcı hikayesini anlatıyor. Dünyaca ünlü İngiliz kaşif Nicholas Crane ise, Bronz Çağına tarihlenen, İngiltere’nin bilinen en eski gemisinin bire bir kopyasıyla denize açılıyor ve bir zamanlar kurtların gezdiği, ünlü bir keşişin yaşadığı bir yeri keşfediyor. Her bölüm, nefesleri kesen manzaraya sahip farklı bir sahilin etrafında geçiyor. Geniş bir coğrafi alanı kapsayan dizinin farklı bölgelerde çekilen bölümleri İngiltere’nin kimliği ve Batı Avrupa’daki komşularıyla ilişkilerini en gerçek haliyle irdeliyor.

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Yayın Tarihleri:

Yayın Adı Yayın Tarihi Yayın Saati Kutsal Harikalar 01/12/2019 20:50 HIV Hakkındaki Gerçek 01/12/2019 06:00 Bir Dünya Yedi Diyar 05/12/2019 22:00 Kıyı 08/12/2019 20:00

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