Başkan Gerenli’den Çağrı: “Sıbyan Mektebi tarih müzesi olmalı”

Anıtlar Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmaları başlatılan 450 yıllık Sıbyan Mektebi’nin Lüleburgaz halkına kazandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Gerenli, “Kentimizin en önemli kültürel miraslarından biri olan bu nadide eserin dokusuna uygun bir şekilde değerlendirip gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Sıbyan Mektebi de gerek konumu, gerekse tarihi dokusuyla Lüleburgaz tarih müzesi olarak yer almalı ve uzun yıllar bu şekilde Lüleburgaz’a hizmet etmelidir” diyerek çağrıda bulundu.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Edirne Anıtlar Kurulu tarafından restorasyon çalışmalarına başlanılan Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden 450 yıllık Sıbyan Mektebi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Gerenli, Sıbyan Mektebi’nin Türkiye’de Sokollu’ya ait ayakta kalan 3 menzil külliyesinden biri olduğunu hatırlatarak, bu eşşiz eserin Lüleburgaz’a “Tarih Müzesi” olarak kazandırılması gerektiğini söyledi. Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi’nin Lüleburgaz halkıyla birlikte Tarih Müzesi’ni oluşturma konusunda gerekli iradeye sahip olduklarını kaydetti.

“Boynumuzun borcu”

Sıbyan Mektebi’nin Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ile bir bütün olduğunu söyleyen Gerenli, külliyenin kültürel mirasımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu ve uluslararası alanda da yayınlanmış eserlerde bunun görüldüğünü söyledi. Bu nedenle Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin dışardan gelen misafirlere, Lüleburgaz halkına tanıtılması gerektiğini belirten Gerenli, “Sanat tarihimiz açısından da çok önemli eserler arasında yer alan ve uluslararası yayınlanmış eserlerde yer bulan külliyemizi tanıtmak, dışarıdan gelen misafirlere, halkımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Bu bizim için en önemli görevlerden biridir” ifadelerini kullandı.

“Gerçekleştirecek iradeye sahibiz”

Lüleburgaz Belediyesi’nin kent belleğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kültür envanteri çalışmaları başlattığını hatırlatan Gerenli, Sıbyan Mektebi’ni Lüleburgaz halkıyla birlikte tarih müzesi olarak kente kazandıracak iradeye sahip olduklarını söyledi. Gerenli, “Lüleburgaz Belediyesi olarak da kültür envanteri çalışmaları yapıyoruz ve kültür envanteri çalışmaları sonucunda kentimize müze kazandırmak ve geçmişten gelen birikimimizi gelecek nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biridir. Bilimsel olarak hazırlanacak bu birikimle birlikte bunu yapabilecek iradeye sahibiz” dedi.

“Orası sadece müze olmayacak”

Lüleburgaz Belediyesi’nin Sıbyan Mektebi için elini taşın altına koymaya hazır olduğunun altını çizen Başkan Gerenli, “Biz sadece orayı müze yapmayacağız. Buna paralel olarak Sokollu Mehmet Paşa Camii’nin bahçesinde ağaçların bulunduğu alanı da Lüleburgaz halkına kazandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Çok önemli yere sahip”

Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin Lüleburgaz en önemli kültürel miraslarının başında geldiğini söyleyen Başkan Gerenli konuşmasına şöyle devam etti; “Lüleburgaz’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi kentimizin en önemli kültürel miraslarının başında gelir. 1560 yılında yapılmış, 450 yıldır ayakta kalmış olan bu eser Lüleburgaz’ın gelişiminde, bugünkü duruma gelmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Lüleburgaz Türk toprakları olduktan sonra ilk yapılan eser Kadıali Camidir. Ama arkasından Sokollu Mehmet Paşa’nın yönlendirmesi sonucu Osmanlı payitahtı ile sınır bölgelerini birbirine bağlayan menzil külliyesi olarak yapılmıştır. Koca Sinan diye andığımız Türk tarihinin en önemli mimarı Mimar Sinan tarafından yapılan, Sokollu Mehmet Paşa adına ayakta duran 3 menzil külliyesinden biridir.”

Tarihi hamam örneği

Başkan Gerenli’nin “Tarih müzesi olsun” çağrısıyla gözler Sıbyan Mektebi’ne çevrilirken akıllara Lüleburgaz Belediyesi’nin 2006’da gerçekleştirdiği satın alma süreciyle 6 milyon liraya restore ettiği Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde bulunan Çifte Hamamlar geldi. Lüleburgaz Belediyesi o dönem gerçekleştirdiği başarılı restorasyon çalışmasıyla tarihi hamamı aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırmış, bununla da sınırlı kalmayarak hamamı Türkiye’de bir ilk olarak meclis toplantı salonu haline getirmişti.