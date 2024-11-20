Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi

Yazan
Martı Dergisi
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“Bizsiz gidiyor”, Yedigün, 29 Kasım 1938, ss. 6-7 Salt Araştırma, Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi Ahmet Ege Demiroğlu izniyle

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına dair yaklaşık 1.000 belgeyi içeren Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi, Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı.

Salt, Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi’ni çevrimiçi erişime açtı. Arşiv, 1938’de Tan, Kurun, Akşam, Cumhuriyet, Ulus, Anadolu, Yeni Sabah, Son Posta gazetelerinin yanı sıra Yarım Ay, Ev, Karikatür, Yücel, Türk Tiyatrosu dergilerinde ve Ayvaz, Manisa, Kırklarili yerel gazetelerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına dair çıkan haberler ile Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara’ya nakledilmesini belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor.

“Büyük Kemalin hayatından hâtıralar”, Tan, 11 Kasım 1938, s. 7
Salt Araştırma, Basında Atatürk: 10 Kasım Arşivi
Ömer Bilgin izniyle

Salt Araştırma’daki Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ne eklenen koleksiyon, Atatürk’ün vefatının toplumdaki etkilerini yansıtıyor. Ömer Bilgin ve Sabri Sayarı’nınkoleksiyonlarından dijital ortama aktarılan belge ve fotoğraflar, Nuri Çolakoğlu ile Aytaç Demirci’nin, Cumhuriyet’in 100. ve Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde hazırladığı Türk Basınında Atatürk: Kasım 1938 (NMC Televizyonculuk, Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş., 2023) adlı yayına kaynaklık ediyor. Arşivi incelemek için: archives.saltresearch.org.

 

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