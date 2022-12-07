Bakışında Doğdum Kızım/Lokman Kaya

BAKIŞINDA DOĞDUM KIZIM
Kokunda gördüm cenneti mekânı
Masumluğunda terk ettim günahlarımı
Nabzının atışında kaybettim korkularımı
Ben senin varlığında var oldum kızım
Sabır duvarımı sende ördüm
Hoş görmeyi sende gördüm
Tahammülsüzlüğümü öldürdüm
Ben senin bakışında doğdum kızım
Karşılıksız beklentisiz sevmeyi
Hiç bir şey almadan her şeyi vermeyi
Bencil değil sencil düşünmeyi
Ben senin varlığında öğrendim kızım
Ayın nasıl yandığını
Gökkuşağının parladığını
Şelalelerin çağladığını
Senin gülüşünde gördüm kızım
Lokman Kaya