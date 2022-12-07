Bakışında Doğdum Kızım/Lokman Kaya

BAKIŞINDA DOĞDUM KIZIM

Kokunda gördüm cenneti mekânı

Masumluğunda terk ettim günahlarımı

Nabzının atışında kaybettim korkularımı

Ben senin varlığında var oldum kızım

Sabır duvarımı sende ördüm

Hoş görmeyi sende gördüm

Tahammülsüzlüğümü öldürdüm

Ben senin bakışında doğdum kızım

Karşılıksız beklentisiz sevmeyi

Hiç bir şey almadan her şeyi vermeyi

Bencil değil sencil düşünmeyi

Ben senin varlığında öğrendim kızım

Ayın nasıl yandığını

Gökkuşağının parladığını

Şelalelerin çağladığını

Senin gülüşünde gördüm kızım

Lokman Kaya