Bahar Gibi

Yazan
Gölge Sümer
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Çok güzel gölgeler çizerim istersen sana

Martıların çığlığından kopan mavi bukleler oluşturur

Denizleri köpürtürüm kahkahalarınla

Yağmur damlalarını hizaya dizerim kirpiklerine paralel

Bir ağaç dalından başlarım baharı toplamaya

Kucak dolusu leylak kokularıyla.

Ağaran tan yerine dalarken gözlerim

Bir türkü asarım dudağımın hasret köşesine.

İstersen göz yumarım kartopunun soğuk yüzüne,

İstersen bir sobada ısıtırım çocukluğumun üşüyen yerlerini.

Üç takla atarım dilersen çimenlerin üzerinde,

Hayallerimin tekerini döndürürüm istersen

Yan çizgilerine bastırmadan,
Desenleri eskimiş halının.

Yoksa gözlerimi yumarım,

Senden uzakta,

Nefesimi ciğerlerime sığdırmak için.

Gölge Sümer

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Gölge Sümer

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