Bahar Gibi

Çok güzel gölgeler çizerim istersen sana
Martıların çığlığından kopan mavi bukleler oluşturur
Denizleri köpürtürüm kahkahalarınla
Yağmur damlalarını hizaya dizerim kirpiklerine paralel
Bir ağaç dalından başlarım baharı toplamaya
Kucak dolusu leylak kokularıyla.
Ağaran tan yerine dalarken gözlerim
Bir türkü asarım dudağımın hasret köşesine.
İstersen göz yumarım kartopunun soğuk yüzüne,
İstersen bir sobada ısıtırım çocukluğumun üşüyen yerlerini.
Üç takla atarım dilersen çimenlerin üzerinde,
Hayallerimin tekerini döndürürüm istersen
Yan çizgilerine bastırmadan,
Desenleri eskimiş halının.
Yoksa gözlerimi yumarım,
Senden uzakta,
Nefesimi ciğerlerime sığdırmak için.
Gölge Sümer