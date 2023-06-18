BABAMIN ADI
Elinde sefer tası
sabahın ilk ışıkları ile evden çıkardı
torna-tesviye ustası.
Nerede söylense babamın adı
çocuk yüreğimin sevinçleri gibi
çığlık çığlığadır
fabrikaların siren sesi,
biter gündüz vardiyası.
Nerede söylense babamın adı
orada sıcacık somun ekmek kokuları,
külahta zeytin,
gramla peynir.
Nerede söylense babamın adı
sevgi dolu yüreğine
altı nüfuslu hanenin nafakasını yükleyen
bir adam aklıma gelir.
Kibritle yakardı Bafra sigarasını
yüzüne akarken alnının teri.
Ve şavkında ateşinin
yüzünün yorgunluğu şekillenirdi.
Ne zaman onurdan ve gururdan dem vursam
babamın adı söylenirdi.
MİTHAT ÖZLÜ