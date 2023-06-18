BABAMIN ADI

Elinde sefer tası

sabahın ilk ışıkları ile evden çıkardı

torna-tesviye ustası.

Nerede söylense babamın adı

çocuk yüreğimin sevinçleri gibi

çığlık çığlığadır

fabrikaların siren sesi,

biter gündüz vardiyası.

Nerede söylense babamın adı

orada sıcacık somun ekmek kokuları,

külahta zeytin,

gramla peynir.

Nerede söylense babamın adı

sevgi dolu yüreğine

altı nüfuslu hanenin nafakasını yükleyen

bir adam aklıma gelir.

Kibritle yakardı Bafra sigarasını

yüzüne akarken alnının teri.

Ve şavkında ateşinin

yüzünün yorgunluğu şekillenirdi.

Ne zaman onurdan ve gururdan dem vursam

babamın adı söylenirdi.

MİTHAT ÖZLÜ