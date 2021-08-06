Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali Başlıyor!

Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen Ayvalık Müzik Festivali, bu yıl yedinci kez 10-19 Ağustos tarihleri arasında Ayvalık’ta gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yaz COVID-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival, bu yıl Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band konserlerine ev sahipliği yapıyor. 10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) konseri ile başlayan festival, 13 Ağustos Cuma akşamı 21.00’de, geleneksel müzik ezgilerini modernize eden Anadolu Nefesli Beşlisi’nin konseri ve 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi’nin konseriyle devam edecek. Sabancı Vakfı’nın ana destekçi olduğu festival, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. Her konser için farklı destekçilerin katkı sağladığı Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nde, düzenlenen tüm konserlere ücretsiz olarak katılınabiliyor.

Piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde, bugüne dek yüzlerce genç müzisyene destek olan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi; düzenlediği Ayvalık Müzik Festivali ile klasik müzik severleri bu yıl da farklı gruplarla buluşturuyor. 10-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Sabancı Vakfı’nın ana destekçiliğinde, Ayvalık Belediyesi’nin önemli katkıları ile gerçekleşen festival; Zeynep Ceritoğlu, Boyner Grup, Ergun Melin, Allianz Türkiye ve Pınar sponsorluğunda altı farklı konsere ev sahipliği yapıyor. Sabancı Üniversitesi ve Rahmi M. Koç Müzesi ise, mekân sponsorlukları ile etkinliğe destek olacak. Festivalin basın danışmanlığını gönüllü olarak bkz. İletişim üstleniyor.

Festival, 10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Ayvalık Amfi Tiyatro’da vereceği konserle açılıyor. 2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur tarafından kurulan ve 16-22 yaşları arasındaki müzisyenlerden oluşan TUGFO her yaz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde üç haftalık bir hazırlık dönemi sonrasında Türkiye’de ve yurtdışında bir dizi konser veriyor. TUGFO, Şef Cem Mansur yönetiminde vereceği Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali açılış konserinde G. Rossini’nin, M. Ravel’in ve F. Mendelssohn’un yapıtlarını yorumlayacak.

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nin ikinci konuğu olan Anadolu Nefesli Beşlisi, 13 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’nde performanslarını sergileyecek. Hem nefesli beşli için bestelenmiş klasik yapıtları yorumlayan hem de Türk bestecilerin eserlerini özgün bir tarzda düzenleyip seslendiren Anadolu Nefesli Beşlisi, Anadolu geleneksel müzik kültürü içindeki ezgileri modern batı enstrümanlarıyla buluşturuyor. Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar’dan (korno) oluşan topluluk, festival kapsamında vereceği konserde J. Francaix, F. Danzi, G. Ligeti, F. Farkas, P. Koncovic, I. Iwanow ve Ferit Tüzün’ün eserlerini yorumlayacak.

Festivalin üçüncü konuğu ise ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi olacak. 2002’de Boğaziçi Üniversitesi’nde, içlerinde halen grubun üyesi olan Ali Göktürk ve Recep Gül’ün de bulunduğu 5 yetenekli solist tarafından kurulan A Capella Boğaziçi, İstanbul Müzik Festivali Genç Caz Yarışması’nda seçilmesiyle profesyonel müzik hayatına başladı. Canan Özgür (soprano), Cansın Hazan Bayrak (alto), Recep Gül (tenor, müzik direktörü/şef), Fehmi Cesur Özdemir (bariton, vokal perküsyon) Ali Göktürk’ten (bas) oluşan A Capella Boğaziçi; eşsiz performansıyla 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Grup, iki eseri ilk kez yorumlayacağı konserde Makedonya, Yunanistan, Karadeniz, Anadolu, Rumeli, Ege, Batı Asya halk şarkılarının yanı sıra 12. yüzyıl Endülüs Nihavend Muvaşşahı ve 19. yüzyıl Klasik Türk Müziği örneklerini de seslendirecek.

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali 2021 Programı

10 Ağustos Salı

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri

Yer: Ayvalık Amfi Tiyatro

Saat: 21.00

13 Ağustos Cuma

Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri

Yer: Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi

Saat: 21.00

14 Ağustos Cumartesi

A Capella Boğaziçi Konseri

Yer: Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi (Şeref Sokak)

Saat:19.00

17 Ağustos Salı

Cello Paradiso Konseri

Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi

Saat: 20.30

18 Ağustos Çarşamba

Genç Yetenekler Konseri

Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi

Saat: 20.30

19 Ağustos Perşembe

Flapper Swing Jazz Band

Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Saat: 20.30

AIMA HAKKINDA

1998 Eylül’ünde Ayvalık Cunda (Alibey) Adası’nda Boyner Ailesi tarafından kullanıma sunulan ve zeytinliklerle deniz arasında yer alan iki taş evde başlanılan “Ayvalık Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Uzmanlık Kursu” aradan geçen süre içinde büyüdü “Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi”, yani AIMA’ya dönüştü. Geçen yıllar içinde yaz aylarına yayılarak, müzik uzmanlık sınıfları ve atölyelere yeni disiplinler eklendi. Keman, viyola, viyolonsel, arp, flüt, klarnet, piyano gibi çalgı sınıfları yanı sıra, edebiyat ve bestecilik atölyeleri de düzenlendi. Sonunda da 2011 yılı Ocak ayında AYVALIK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI “AKSV” kuruldu. 23 yıl önce, Prof. Filiz Ali öncülüğünde, çok küçük bir vizyon ile yola koyulan AIMA, başından beri hiçbir kuruluşa bağlı olmadan, tümüyle bireysel destekler ve dayanışma ile bugünlere geldi. AIMA serüvenini bugüne kadar yüzlerce genç müzisyen yaşadı. AIMA deneyiminden geçen gençlerin çoğu kazandıkları burslarla yurt dışındaki en gözde müzik okullarından sanatçı diplomaları aldılar, yarışmalar kazandılar, dünya kariyeri yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Bugüne dek sayısız konser ve etkinlik düzenleyen AIMA, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçıyı, eşsiz bir güzelliğe ve özgün bir kültüre sahip olan Ayvalık’la ve sanatseverlerle buluşturdu.