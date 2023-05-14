Ayın Çocuk Edebiyatı Yazarı: Nilay Dalyan

Çocuk Edebiyatı Bölümümüzün mayıs ayı konuğu Youtube kanalında aile, eğitim ve çocuk gelişimiyle ilgili içerik sunan ve farklı yaş gruplarına uygun çocuk kitapları önerilerinde bulunan yazar Nilay Dalyan. Kendisi yazdığı harika kitapların yanı sıra çocuk kitabı yazmak isteyen yetişkinler için de atölyeler düzenliyor.

Nilay Hanım bize yazar olma yolculuğunuzu ve çocuk edebiyatıyla nasıl ilgilenmeye başladığınızı anlatır mısınız?

Yazar olmadan önce sanırım çok iyi bir hayalperest ve oyuncuydum. Çocukluğumu kendi kendime kurduğum, oyuncaksız, sadece hayal dünyamda gerçekleşen oyun ve diyaloglar ile hatırlıyorum. Kitaplar hayatıma çocukluğumun ilerleyen yıllarında girdi ve belki de kendi kurduğum oyunlara çok benzediği için beni cezbettiler. Mesela evimizin arkasındaki büyük boşlukta bir at çiftliğimin olduğunu ve orada en sevdiğim atla buluştuğumuz, konuştuğumuz anları hayal ettiğim bir oyun hatırlıyorum. Bu oyunu neredeyse bir yıl boyunca oynamıştım. Sonra karşılaştığım Siyah İnci kitabı beni belki de benzer bir konuda, karakterden bahsettiği için etkiledi.

İlerleyen yıllarda da yazmakla ve hayallerle ilişkim kopmadı çünkü evde bunu destekleyen, beni yüreklendiren, kitaplardan hoşlanan, hayalperest bir babam vardı. İlk gençlik yıllarımda denemeler yazmaya devam ettim. Ancak çocuk kitaplarına özel, esas yüreklendirme eşim tarafından ve belki de onunla girdiğimiz bir iddia sonucunda oldu. İddiayı o kazandı ve ilk kitabımız onun çizgileri benim sözlerimle yayınlandı. Sonrasında artık ben nazlanan değil çocuklara yazmakta ısrar eden, inat eden tarafa geçtim. Yaklaşık 10 yıldır da ısrar etmeye, azmetmeye devam ediyorum.

Çocuklar için yazmaya başladığınızda dosyalarınızı yayınevlerine nasıl ulaştırdınız? Tecrübeyle birlikte bu konuda izlenecek yol değişiyor mu?

Yazarlık yolculuğumun başlarında yayınevleri ile iletişimim e-postlar aracılığıyla oldu. E-posta ile dosyamı ve öz geçmişimi iletip, sonra da ümitle olumlu cevaplarını beklerdim. Ardından yayınevleri bir de tanışalım, yüz yüze de görüşelim derlerse onları ziyarete giderdim.

Tabii yayınevleri ile tanışıklıklarımız arttıkça yavaş yavaş karşılıklı konuşma, bir projem var diyerek onlara konusu detaylıca anlatma ve üzerinden birlikte geçme şeklini aldı.

Hatta zaman zaman yayınevlerinin bir projenizi basmak isteriz demelerine kadar yolculuğun şekli, yöntemi değişti, gelişti.

Çocuk Edebiyatı alanına ilginin giderek arttığını biliyoruz. Sizde bu alanda çalışmak isteyenler için eğitimler veriyorsunuz. Bize verdiğiniz eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Çalışmalar atölye şeklinde mi oluyor? Ne kadar sürüyor? Belirli bir yaş grubuna yönelik mi? Herkese açık mı?

Bu ilginin artması benim çok hoşuma gidiyor ve çok da normal buluyorum. Herkes bir yerlerden çocukluğuna bağlı nasılsa, tabii bahsettiğimiz dünyanın bu kadar renkli ve eğlenceli olması da ayrıca cezbedici. Dolayısıyla ilgi duyan herkesi çok iyi anlıyorum.

Ben çocuklar için yazmak, çocuk kitabı yazmak konusunu ilk olarak Youtube kanalımda anlatmaya başladım. Zaten çocuk kitapları ve çocuk kitaplarıyla okulda evde neler neler yapılabileceğine dair çokça video çekmiştim, yanına bir de benim için de bir tutku olan yazmak konusunu eklemeye karar verdim. Kanalda bu videoları yayınladıkça o kadar çok soru geldi ki bu soruları yanıtlamanın yanında bir de uygulamalı bir atölye yapmak gerekliliği ortaya çıktı.

Çocuk Kitabı Yazarlığı Atölyesi 4 haftalık bir süreç ve çevrim içi olarak toplanıyoruz. Bu konuya ilgi duyan, daha önce yazmış ya da yazmamış olsun; çok okumuş ya da okumamış olsun herkes katılabiliyor.

Atölyede birçok alıştırma ve ödevimiz var. Kahramanın Yolculuğu’ndan yola çıkıp bir öykünün nasıl ve nelerden meydana geleceğine kadar her şeyi konuşuyor ve aynı zamanda uyguluyoruz. Bunun yanında çokça merak edilen ancak cevabına öyle kolay kolay erişilemeyen konuları da konuşuyoruz.

Bir dosya nasıl hazırlanır ve yayınevine nasıl gönderilir?

Projemiz için doğru yayınevi nasıl seçilir?

Yayınevine gönderilecek öz geçmiş nasıl olmalıdır?

Telif sözleşmesi nasıl bir şeydir?

Kitabın yayınlanmasından sonra bizi neler bekliyor?

Sorularının cevabını paylaşıyoruz. Bütün bunların yanına bol bol okuma-izleme-ilham alma listesi eklemeyi unutmuyoruz.

Çocuk kitabı yazarlarının genel olarak karşılaştığı bir eleştiri var mı sizce?

Şahsen çocuk kitabı yazarlığına yönelik direkt bir eleştiriyle karşılaşmadım. Ancak yazarlar dünyasından, özellikle okul öncesi yaş grubu kitaplarına ilişkin eleştiriler olduğunu duyuyorum. Kısa metinleri yazmanın çok kolay ve basit olduğuna yönelik bir inanç ya da çocuğa yazmanın zaten kolay olacağı yönünde bir inanç var.

Bu düşünce bir insanın aklında ancak eline kalemi alıp ciddi ciddi yazıp sonra da projesini bir yayınevine gönderene kadar barınabilir. İşin başına geçince hiç de kolay olmadığı, hatta sorumluluğunun yetişkinlere yazmaktan çok daha ağır olduğu ortaya çıkacaktır. Tabii bu dediklerim sadece çocuğu dikkate alan kişiler için geçerli. Geri kalan zaten işin ciddiyetine hiçbir zaman vakıf olamayacaktır.

Nilay Dalyan’ın Kitapları

Minik ve Benek, Elma Yayınevi, 2014

Zeynep’in Ekoloji Günlükleri-Kuzey Kutbu’na Gidiyoruz! Redhouse Kidz, 2017

Kedimi Ağaçtan İnmeye Nasıl İkna Ederim? Final Kültür Sanat Yayınları, 2019

Kalem Dağı, Final Kültür Sanat Yayınları, 2020

Bitpazarı, Tekir Kitap, 2020

Hata Yapma Hakkı, Final Kültür Sanat Yayınları, 2021

Patron Kim? Tekir Kitap, 2022

Nilay Dalyan’a yanıtları için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel röportajı sevdiğim bir alıntıyla bitirmek istiyorum.

“Bütün yaşam bir hikâyedir ve bizde onun içindeyiz” Momo, Michael Ende

Arzu Tülümen