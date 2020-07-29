Ay Ay Bebeklerin Kilo Grafiği

Her kadın için anne olmak dünyanın en güzel deneyimidir. Yeni anne olan kadınların en çok merak ettiği konulardan birisi de bebeklerinin kilo ve boy gelişimidir. Ebeveynler, bebeklerinin sağlıklı bir gelişim gösterip göstermediğini takip etmelidir. Anne ve babalar her ay bebeklerinin ideal boy ve kilo oranının ne kadar olması gerektiğini bilirse, bebeklerin gelişim takibini başarılı bir şekilde takip edebilirler. Bebeklerin kilo durumu, cinsiyete, genetik faktörlere, annenin gebelik sürecindeki sağlık ve beslenme durumuna ve erken doğum gibi sebeplere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Peki, bebeklerin ay ay kilo bilgisi ne kadar olmalıdır? İşte, kız ve erkek bebeklerin ideal kilo grafiği.

Bebekler Hangi Ayda Kaç Kilo Olmalıdır?

Ebeveynler için bebeklerin aylara göre ideal kilo grafiği büyük bir öneme sahiptir. Bebeğin sağlıklı bir gelişim göstermesi her anne baba için büyük önem taşır. Bunun için bebekler günlük yeteri kadar beslenmelidir. İşte, kız ve erkek bebeklerde ay ay kilo bilgisi şu şekilde olmalıdır:

– 1 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 3000 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 5750 gr’dır. 1 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 2950 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 5400 gr’dır.

– 2 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 3600 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 6600 gr’dır. 2 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 3500 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 6400 gr’dır.

– 3 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 4150 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 7500 gr’dır. 3 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 4000 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 7200 gr’dır.

– 4 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 4600 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 8250 gr’dır. 4 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 4500 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 8000 gr’dır.

– 5 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 5100 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 9000 gr’dır. 5 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 5000 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 8700 gr’dır.

– 6 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 5500 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 9600 gr’dır. 6 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 5400 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 9250 gr’dır.

– 7 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 6000 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 10.250 gr’dır. 7 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 5800 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 9800 gr’dır.

– 8 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 6300 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 10.800 gr’dır. 8 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 6150 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 10.350 gr’dır.

– 9 aylık erkek bebeklerde kilo alt sınırı 6700 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 11.300 gr’dır. 9 aylık kız bebeklerde ise kilo alt sınırı 6500 gr’dır. Bu ay olabileceği üst sınır kilo ise 10.800 gr’dır.

– Bebeklerin kilo durumu 10 – 11 ve 12. aylarda da şu şekilde seyretmelidir:

Erkek bebeklerde 10. ayda minimum 6950 gram, maksimum 11.900 gram; 11. ayda minimum 7200 gram, maksimum 12.200 gram; 12. ayda ise minimum 7450 gram, maksimum 12.500 gram aralığında olmalıdır. Kız bebeklerde de 10. ayda en az 6750 gram, en fazla 11.200 gram; 11. ayda en az 700 gram, en fazla 11.200 gram; 12 ayda ise en az 7200 gram, en fazla 12.000 gram aralığında olmalıdır.

Kaynak: cicicocuk.com