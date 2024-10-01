Atın Koza’dan “Burası Radyo Şarampol”e Ödül

Adana’da bu yıl 31’incisi düzenlenen, 16 kategoride ödüllerin dağıtıldığı ‘Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Film Ödülü’, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ adlı filme verildi. Yılmaz Güney Ödülü’ne Türker Süer’in ‘Gecenin Kıyısı’ adlı filmi layık görüldü. ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ‘Ölü Mevsim’ filmindeki performansıyla Erdem Şenocak, ‘Gecenin Kıyısı’ filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar’a, ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ ise ‘Ölü Mevsim’ filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’a verildi.

Şükran Yiğit’e En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü

Yiğit, 11 Eylül’de instagram hesabından; “çok sevindim, çok teşekkür ederim diyerek senaryosunun Altın Koza’da finale kaldığını duyurmuştu. Dün de, “Burası Radyo Şarampol ve Altın Koza Edebiyat Uyarlaması En İyi Senaryo ödülüyle. Çok sevinçliyim.” paylaşımını yaptı.

Şükran Yiğit, Burası Radyo Şarampol romanı ile daha önce de Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle verilen Attilâ İlhan Roman Ödülünü almıştı.

Şükran Yiğit 1961’de İstanbul’da doğdu, Ankara’da büyüdü. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. Ankara, MonAmour! (2003), Bir Akdeniz Kedisinin Hatıraları (2004), Çatıkatı Âşıkları (2008) ve Bir Kış Yolculuğu (2023) adlı romanları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Frankfurt’ta yaşıyor.

BURASI RADYO ŞARAMPOL

Şükran Yiğit

İletişim, 2020

291 s.