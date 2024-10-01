Atın Koza’dan “Burası Radyo Şarampol”e Ödül

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Seher Özen Karadeniz
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Mine Söğüt (solda) Şükran Yiğit'e ödülünü verirken

Adana’da bu yıl 31’incisi düzenlenen, 16 kategoride ödüllerin dağıtıldığı ‘Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Film Ödülü’, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ adlı filme verildi. Yılmaz Güney Ödülü’ne Türker Süer’in ‘Gecenin Kıyısı’ adlı filmi layık görüldü. ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ‘Ölü Mevsim’ filmindeki performansıyla Erdem Şenocak, ‘Gecenin Kıyısı’ filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar’a, ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ ise ‘Ölü Mevsim’ filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’a verildi.

Şükran Yiğit’e En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü

Yiğit, 11 Eylül’de instagram hesabından; “çok sevindim, çok teşekkür ederim diyerek senaryosunun Altın Koza’da finale kaldığını duyurmuştu. Dün de, “Burası Radyo Şarampol ve Altın Koza Edebiyat Uyarlaması En İyi Senaryo ödülüyle. Çok sevinçliyim.” paylaşımını yaptı.

Şükran Yiğit, Burası Radyo Şarampol romanı ile daha önce de Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle  verilen Attilâ İlhan   Roman Ödülünü almıştı.

Şükran Yiğit 1961’de İstanbul’da doğdu, Ankara’da büyüdü. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. Ankara, MonAmour! (2003), Bir Akdeniz Kedisinin Hatıraları (2004), Çatıkatı Âşıkları (2008) ve Bir Kış Yolculuğu (2023) adlı romanları İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen Frankfurt’ta yaşıyor.

BURASI RADYO ŞARAMPOL

Şükran Yiğit

İletişim, 2020

291 s.

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Seher Özen Karadeniz
Seher Özen Karadeniz
İletişimci /Eğitmen. Okur, yazarım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde lisans, Gazetecilik bölümünde de yüksek lisans eğitimi aldım. İstanbul’da gazeteci olarak başladığım çalışma hayatımı, halkla ilişkiler sektöründe medya ilişkileri yöneticisi olarak sürdürdüm. Yavaş kent olduğunu düşünerek 2007 yılında Antalya’ya yerleştim. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarih Vakfı’nın danışmanlığında sürdürdüğü Kent Müzesi Projesi’nde görev aldım. Proje vesilesiyle hem kenti, hem de insanın geçmişle olan ilişkisini nereden kurması gerektiğini öğrendim. Belleğin kıymetini, tarihin sadece kahramanların hayatı üzerinden yazılamayacağını/yazılmaması gerektiğini kavradım. Bu kavrayışla kentimle ilgili fullantalya ve businessantalya kent bloglarında röportaj yapıp kent yazıları yazıyorum. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde iki yıl süreyle ‘Kurum Kimliği’ ve ‘Medya Planlama’, yaygın eğitim merkezlerinde ‘İletişim’ dersleri verdim. Halen kent içindeki en büyük yeşil alanı olan Zeytinpark’ta ‘Doğada İletişim, Doğayla İletişim’ başlılığıyla iletişim eğitimleri veriyorum. www.martidergisi.com’da 2012 yılından beri kitap yazıları, insan hikayeleri, kent yazıları, zaman zaman da gezi yazıları yazıyorum. Yaşam boyu öğrenme tam bana göre deyip AÖF Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdim. Halen Sosyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatımı sürdürüyorum. Evliyim ve 13 yaşında bir oğlum var.

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