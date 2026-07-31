Ataol Behramoğlu’nun Vedası: Türkiye, Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum

Bir şair köşe yazarlığına veda ederken geride ne bırakır? Son bir açıklama mı, geçmişe dönük bir hesap mı?

Ataol Behramoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazarlığına şiirle veda etti. Sözü yine ülkesine, Türkiye’ye çevirdi.

Bu veda, kişisel bir ayrılığın sınırlarını aşıyor. Şair, ülkesinin hüznünü ve umudunu aynı nefeste söylüyor. Ayçiçeğinden portakal balına, bozlaklardan sıcak ekmeğe uzanan dizeler; yurdun yarasını, bereketini ve direncini taşıyor.

Bir ülkeyi sevmek, yalnızca güzelliklerinden söz etmek değildir. Yaralarını görmek, acısını duymak, geleceğine sahip çıkmaktır. Ataol Behramoğlu da şiirinde Türkiye’nin yüzüne dikkatle bakıyor. Gördüklerini saklamıyor. Umudunu da bırakmıyor.

Şimdi sözü şiire bırakalım.

Türkiye, Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Boynu bükük ay çiçeği

Şiirin ve aşkın geleceği.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Dağ rüzgârı, portakal balı

Alçakgönüllü, hünerli, sevdalı.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Yazgısı kara yazılmış gelin

Kurumuş sütü memelerinin.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Harlı bir ateş gibi derinde yanan

Haramilerin elinde bunalan.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Güngörmüş, bilge toprağım

Yunus, Pir Sultan ve Nâzım.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Bozlak, ağıt, halay ve zeybek

Dumanı üstünde ekmek.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Yüzü kırış kırış anam

Ağlayan narım, gülen ayvam.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Asmaların üstünde gün ışığı

En güzel geleceğin yakışığı.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Zinciri altında kımıldayan

Bitecek sanıldığı yerde başlayan.

Ataol Behramoğlu

Söz Köşede Kalmaz

Şiir bittiğinde içimizde yalnızca hüzün kalmıyor. Bir sorumluluk da uyanıyor. Yurdun acısını duymak, geleceğine karşı sorumluluk almaktır.

Türkiye’nin hafızasında şairlerin özel bir yeri vardır. Onlar bazen göremediğimizi gösterir. Bazen söyleyemediğimizi söyler. Karanlığın içinde bir kelimeyi yakar, önümüze koyarlar.

Ataol Behramoğlu’nun köşe yazarlığı sona eriyor. Şairliği, sözü ve belleğimizdeki yeri sürüyor. Kalem bazen bir gazete sayfasından çekilir, okurun yüreğine yerleşir. Orada çoğalır. Orada yeni cümlelere, yeni sorulara ve yeni başlangıçlara dönüşür.

Türkiye, üzgün yurdumuz, güzel yurdumuz…

Yunus’un, Pir Sultan’ın, Nâzım’ın toprağı… Ağlayan narımız, gülen ayvamız… Bitti sanıldığı yerde yeniden başlayan umudumuz…

Teşekkürler Ataol Behramoğlu.

Şiire, düşünceye, cesarete ve güzel bir Türkiye umuduna kattığınız her söz için…

Bir şair köşesine veda eder; sözü halkın hafızasında yürür.

Yasemin Sungur