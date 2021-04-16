AstraZeneca’dan Akçakiraz İlkokulu’na Kütüphane

AstraZeneca Türkiye Gönüllülük Takımı, Elazığ Akçakiraz İlkokulu’na yeni bir kütüphane kazandırdı.

AstraZeneca Türkiye çalışanları tarafından, insan ve toplum için artı değer üretme isteği ve ihtiyacından hareketle kurulan AstraZeneca Türkiye, “Daha İyi Bir Yaşam için Gönüllüyüz” Gönüllülük Takımı, Elazığ’da bulunan “Akçakiraz İlkokulu”na yeni bir kütüphane kazandırdı.

İnsan ve toplum için artı değer üretme isteği ve ihtiyacından doğan gönüllülük ruhuyla yola çıkan AstraZeneca Türkiye “Daha İyi Bir Yaşam için Gönüllüyüz” Gönüllülük Takımı, 2017 yılında Konya Hüyük’te bulunan “Konya Hüyük Mevlana İlkokulu” kütüphanesiyle başladığı çalışmalarına, 2018 yılında Adana Yüreğir’de bulunan “Çakabey Ortaokulu”, 2020 yılında Van’da bulunan “Sempaş İlköğretim Okulu” kütüphaneleriyle devam etti. AstraZeneca Türkiye “Daha İyi Bir Yaşam için Gönüllüyüz” Gönüllülük Takımı geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremde kayıplar verilen Elazığ’da, 150 öğrenci kapasiteli “Akçakiraz İlkokulu”na da bir kütüphane kazandırdı.

Kütüphanenin ilk etapta fiziksel koşullarının iyileştirmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Herkese Kitap Vakfı ve okuldaki öğretmenlerin iş birliğiyle, kütüphanede bulunması gereken kitapların listesi oluşturuldu ve ihtiyaç duyulan kitaplar AstraZeneca çalışanları tarafından temin edilerek okula teslim edildi.

AstraZeneca Hakkında

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN), özellikle onkoloji, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar, solunum ve immünoloji olmak üzere üç tedavi alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik reçeteli ilaçların keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanan küresel, bilim odaklı bir biyofarmasötik şirketidir. Genel Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde bulunan AstraZeneca, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve şirketin yenilikçi ilaçları dünya çapında milyonlarca hasta tarafından kullanılmaktadır.

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