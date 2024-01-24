Artİstanbul Feshane, Kapılarını Tate Müzesi’ne Açtı

İMAMOĞLU: GÖNÜLLERİ FETHEDEN HER İNSANIN, İNSANLIĞA DA HİZMET EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM

İBB’nin baştan aşağı yenileyip kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, kapılarını, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate Müzesi’nin ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi’ne açtı. 21 ülkeden, 57 sanatçının, 95 eserinin görülebileceği serginin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul; coğrafyasıyla, kültürüyle, görkemiyle, tarihiyle, 8.500 yıllık mirasıyla, kendi başına dünyanın en güzel sanat eseri. İstanbul’da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz. Bu dönemin en önemli fethinin, gönülleri fethetmek olduğuna; gönülleri fetheden her insanın, insanlığa da hizmet edeceğine yürekten inanıyorum” dedi. Sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında, yaklaşık 5 ay boyunca açık kalacak.

EYÜPSULTAN / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenileyip kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate’in, “The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art”/ “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi”ne ev sahipliği yapacak. 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane’de sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde, sırasıyla; serginin İstanbul’a kazandırılmasında büyük emeği geçen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı, CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, CBE Tate Direktörü Dr. Maria Balshaw, Tate Uluslararası İlişkiler Direktörü Neil Mcconnen ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“İSTANBUL, KENDİ BAŞINA DÜNYANIN EN GÜZEL SANAT ESERİ”

İstanbul’un, 8.500 yıl öncesine dayanan kültürel mirasa sahip olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul; coğrafyasıyla, kültürüyle, görkemiyle, tarihiyle, 8.500 yıllık mirasıyla, kendi başına dünyanın en güzel sanat eseri. İstanbul’da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz” dedi. 5 yıl boyunca bu sorumluluk bilinciyle hizmetler yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul’un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek, hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz. İstanbul’a daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda ve çeşitlilikte kültür-sanat mekanları kazandırdık. Elbette kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İSTANBUL, KÜLTÜR-SANAT HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK”

İstanbul’un kültür-sanat hayatında dünya ölçeğinde hak ettiği yeri, çok yakın bir zamanda yakalayacağını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir yandan kültür ve sanatı İstanbul’un her yerine taşırken, bir yandan da dünyanın sanatsal ve kültürel üretimin en özel örneklerini de bu şehrimizde, insanlarımızla ve konuklarımızla buluşturuyoruz. Bugünse dünyanın en çok ziyaret edilen, en saygın müzelerinden birisi olan Tate’in çok özel koleksiyonlarından birini, İstanbullu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli sanat kurumlarından birisi olan Tate’in bu koleksiyonunda, 21 ülkeden 57 sanatçının, tam 95 çok özel eseri bulunuyor. Bu serginin, Türkiye’de hayata geçirilen bu çaptaki ilk ve en büyük uluslararası sergi olma özelliğini de taşıdığını belirtmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, bugün olduğu gibi, uluslararası kültür iş birliklerinde Türkiye sanat dünyasına hamilik yapması, İstanbul’umuzun kültür zenginliğini arttırmak için diğer kurumlara yol açması, beni gururlandırıyor. Bu sergiyle, hep birlikte İstanbul’un uluslararası sanata ev sahipliği yapma niteliği daha da pekişecek ve yarınlarda daha güçlü hayaller kurmamızı, daha güçlü projeler gerçekleştirmemize destek olacaktır. Sanatçılarımıza, uluslararası kurumlarla etkileşim şansı sunacak olan bu sergi, İstanbul’un bir üst segment turizm destinasyonu olmasına da güçlü bir katkı sağlayacak.”

İMAMOĞLU İSTANBULLULARA SERGİ DAVETİ

Artİstanbul Feshane’nin de içinde bulunduğu Haliç bölgesini, İstanbul’un en önemli kültür-sanat aksı haline getirmek için çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, “Bir dünya başkenti olan İstanbul’a çok yakışan bu sergiye, tüm İstanbulluların gelmesini, görmesini ve her yaştan insanımızın bu zevkin bir parçası olmasını elbette diliyorum. Aynı zamanda İstanbul’u ziyaret eden turistlerin de bu sergiyi gezmesiyle ilgili, farklı turizm sektörleri ve gruplarıyla etkileşimle, onları da bu sergide, bu müzede misafir etmenin keyfini yaşamayı diliyorum” ifadelerini kullandı. Serginin, İBB Miras ve İBB Kültür emekçilerinin özverisi ile İBB iştirakleri ve Tate Müzesi yetkililerinin katkısıyla sanatseverlerle buluşacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“GÖNÜLLERİ FETHEDEN HER İNSANIN, İNSANLIĞA DA HİZMET EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM”

“Aynı zamanda çok kıymetli yol arkadaşlarıma katkı sunan Sayın Dr. Mahir Polat’a, ayrıca teşekkür ediyorum ve yolu açık olsun. ‘Emeğine sağlık’ demeyi ihmal etmek istemiyorum. Zira Fatih, değerli bir ilçemiz. Fatih kelimesi, fetihten geliyor. Dolayısıyla bu dönemin en önemli fethinin, gönülleri fethetmek olduğunu; mutlaka gönülleri fetheden her insanın, insanlığa da hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Ben, değerli arkadaşımın, Fatih’te yaşayan her insanın gönüllerini fethetmesini diliyor ve buna inanıyorum. Bu duyguyla yola çık olsun.”

POLAT: “BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA 3 YIL ÖNCE ‘KÜLTÜREL DİPLOMASİ OFİSİ’Nİ KURDUK”

Tate Müzesi ürünü “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi”nin İstanbul’a kazandırılış sürecini katılımcılarla paylaşan Polat da “Türkiye’de bir sanat tarihçisi olarak söylüyorum; bugüne kadar açılmış sanat tarihi dokümantasyonu açısından en olgun, en uluslararası etkinliği yansıtması bakımından, neredeyse bütün dünya açısından eşsiz bir sergi. Türkiye’de kültürel etkinlikleri, sanat etkinliklerini, sanat tarihsel kanalda bir kültür tarihi üretmek konusunda eksik kalmış durumda. Türkiye’nin kültür ve sanat etkinlikleri, ne yazık ki bir kültür tarihi üretmek konusunda eksik kalmış durumda” dedi. 4,5 yıl boyunca birlikte çalıştığı İBB Başkanı İmamoğlu’nun kendilerine, yaklaşık 3 yıl önce, “Kültürel Diplomasi Ofisi”ni kurmaları yönünde talimat verdiği bilgisini paylaşan Polat, “Bu çalışmalar, bizi bir yandan uluslararası kurumlarla iş birliğine götürürken, bir yandan İstanbul’un sanatçılarını dünyaya tanıtmak konusunda yeni yeni filizlenen iş birliklerinin de kapısını aralamış ve bu çalışmaların ilk adımlarını atmış oluyor” şeklinde konuştu.

İmamoğlu ve Polat, konuşmaların ardından, sergide emeği geçen bütün kişilerin katılımıyla anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu ve katılımcılar, fotoğraf çekiminin ardından sergiyi gezen ilk sanatseverler oldu.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ ESERLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekânı Artİstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate’i ağırlıyor. “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçki İstanbullular ile buluşuyor.

21 ÜLKE, 57 SANATÇI, 95 ESER

21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra’da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

19 MAYIS’A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.