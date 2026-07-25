Arşivin Işığında Bir Ömür: Halil İnalcık

“72 kitabım var, çoğunu 80 yaşından sonra yazdım. Bir şeye âşık oldunuz mu her şeyi unutursunuz işte. Uykunuzu, sıhhatinizi…” Halil İnalcık

Bazı insanlar yaşadıkları yılları tüketir, bazıları zamanı çoğaltır. Halil İnalcık, yüz yıla yaklaşan ömrünü belgelerin, kitapların ve cevabını bekleyen soruların arasında geçirdi. Osmanlı tarihini anlatmakla yetinmedi; geçmişe hangi sorularla bakmamız gerektiğini de gösterdi. Bir vergi kaydından köylünün hayatına, bir mahkeme belgesinden şehrin gündelik seslerine ulaştı. Onu büyük bir tarihçi yapan bilgi birikimi kadar, bilginin peşine düşme biçimiydi. Merak etti, araştırdı, karşılaştırdı ve hüküm vermeden önce belgenin sesini dinledi.

Bir Göç Hikâyesinden İlk Kitaba

Halil İnalcık, 1916 yılında İstanbul’da, Kırım’dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi daha sonra Ankara’ya taşındı. Çocukluğu, savaşların ve yeni kurulan Cumhuriyet’in büyük dönüşümleri içinde şekillendi. Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebinde eğitim gördü. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine girdi. Üniversiteyi tamamladıktan sonra aynı fakültede akademik hayata başladı.

İlk kitabı, doktora tezinden doğan Tanzimat ve Bulgar Meselesi oldu. Türk Tarih Kurumu eseri 1943 yılında yayımladı. İnalcık, bu çalışmada Tanzimat reformlarını yalnızca devletin aldığı kararlar üzerinden incelemedi. Bulgar köylüsünün toprak mücadelesine, taşradaki yönetim sorunlarına ve reformların toplum hayatındaki karşılığına baktı. İlk kitabı, sonraki yıllarda geliştireceği tarih anlayışının işaretlerini taşıyordu. Devleti incelerken insanı görüyor, kararları araştırırken sonuçlarını soruyordu.

Tarih, onun çalışmalarında yalnızca saraylarda dolaşmadı. Tarlada çalışan çiftçi, çarşıdaki tüccar, mahkemeye başvuran kadın ve sınırda yaşayan aile de büyük anlatının içine girdi. İnalcık, siyasî olaylarla toplum hayatı arasındaki bağı kurdukça Osmanlı tarihçiliğinin yönünü değiştirmeye başladı.

Arşive Eğilen Bir Zihin

Halil İnalcık için arşiv, geçmişin sessiz odasıydı. O odaya dikkatle girdi. Tahrir defterlerini, kadı sicillerini, kanunnameleri ve gümrük kayıtlarını inceledi. Belgelerin yalnızca yazısını çözmedi; hangi kurumun, hangi ihtiyaçla ve hangi şartlar altında o belgeyi hazırladığını da araştırdı.

Bir vergi kaydında sayılardan fazlasını görüyordu. Üretimi, geçim şartlarını, devletin düzenini ve toplumun hareketini okuyordu. Bir mahkeme kaydı, ona yalnızca görülen bir davayı anlatmıyordu. İnsanların birbirleriyle, şehirle ve hukukla kurduğu ilişkiyi gösteriyordu.

İnalcık, tarihçinin bilgi toplamakla yetinemeyeceğini biliyordu. Tarihçi sorar, karşılaştırır, kuşku duyar ve yeniden araştırır. Bu yaklaşım sayesinde padişahların, savaşların ve antlaşmaların yanına toprak düzenini, ticareti, şehirleri, hukuku ve gündelik hayatı yerleştirdi.

1972 yılında Chicago Üniversitesine gitti. Burada Osmanlı tarihini farklı ülkelerden gelen öğrencilere anlattı. Balkanlar, Akdeniz, Karadeniz ve Avrupa tarihini Osmanlı dünyasıyla birlikte ele aldı. Çalışmaları, Osmanlı tarihinin uluslararası akademik çevrelerde daha geniş bir yer edinmesine katkı sağladı.

Öğrencisinin Sorusunu Yanında Taşıyan Hoca

Halil İnalcık’ın öğrencileri onu yalnızca bilgisinin genişliğiyle hatırlamıyor. Öğretme biçimini, öğrencilerinin sorularına gösterdiği ilgiyi ve araştırma disiplinini de anlatıyorlar.

Chicago’daki bir paleografi dersinde öğrenciler, on altıncı yüzyıla ait bir Osmanlı fermanını okumakta zorlanır. İnalcık, belgeyi kendi el yazısıyla yeniden yazar ve öğrencilerinden ertesi gün tercümeyle gelmelerini ister. Öğrenciler kısa sürede başka bir sorunla karşılaşır: Hocanın el yazısını çözmek de asıl belgeyi okumak kadar güçtür. Daniel Goffman, iki metni yan yana koyarak çalışır. Birini diğeriyle karşılaştırırken Osmanlıca belge okumadaki ilk önemli adımını atar. Halil Hoca, cevabı hazır biçimde sunmak yerine öğrencisinin cevaba ulaşacağı yolu kurar.

Öğrencisi Palmira Brummett, onu “insan arşivi” olarak anlatır. Bir öğrenci herhangi bir konuda soru sorduğunda İnalcık çoğu zaman o meseleyle ilgili bir belge hatırlardı. Cebinden küçük bir kâğıt çıkarır, birkaç kelime yazardı. Bir hafta sonra öğrencisinin karşısına sorusunu aydınlatan belgeyle gelirdi. Öğrencinin sorusunu unutmayan, o soruyu kendi araştırmasının bir parçası hâline getiren bir hocaydı.

Fariba Zarinebaf da İnalcık’ın öğrencilerini arşiv görevlileriyle tanıştırdığını ve çalışmalarını kolaylaştırmak için onlara kapılar açtığını anlatır. Öğrencilerini evine davet eder, araştırmalarını yıllar sonra bile takip ederdi. Eski öğrencileri 2014 yılında Bilkent’teki evine gittiklerinde çalışma masasının üzerinde yine kitap yığınları vardı. İnalcık, her birine yeni kitaplarıyla dolu bir kutu verdi. Bilgiyi paylaşmak, onun hayatına sonradan eklenen bir davranış değildi; çalışma anlayışının merkezinde duruyordu.

Öğrenmenin Yaşı Yok

Halil İnalcık’ın öğrenme isteği, akademik unvanlarla tamamlanan bir yolculuk değildi. Türkiye’de Fransızca ve Almanca öğrendi. Otuzlu yaşlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’ne ve İngiltere’ye gittiğinde İngilizcesini geliştirdi. Avusturyalı tarihçi Paul Wittek de genç İnalcık’ın Almancaya hâkimiyetinden etkilenmişti.

Ellili yaşlarında İtalyanca öğrenmeye başladı. Bu kararın arkasında meraktan daha somut bir araştırma ihtiyacı vardı. Kırım’daki Kefe şehrinin Osmanlı dönemine ait gümrük ve tahrir kayıtlarını incelerken Ceneviz belgelerine ulaşması gerekiyordu. Cenovalı tarihçilerin çalışmalarını aracısız okuyabilmek için yeni bir dil öğrendi. Araştırdığı konu ona bir kapı gösterdi, o da kapının anahtarını kendi emeğiyle hazırladı.

İnalcık’ın bu tavrı, hayat boyu öğrenmenin güçlü bir örneğini sunuyor. Yeni bir dil öğrenmek için genç olmayı, yeni bir araştırmaya başlamak için uygun zamanı beklemedi. Bilmediği bir alanla karşılaşınca geri çekilmedi; öğrenme alanını genişletti.

Doksanlı yaşlarında da yazmayı sürdürdü. Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab: Nedîmler, Şâirler, Mutribler adlı eserinde Osmanlı saray çevresini, şiiri, musikiyi ve himaye ilişkilerini inceledi. Kitap, onun tarihçiliğinin devlet kurumları ve ekonomik kayıtlarla sınırlı kalmadığını; divan edebiyatı, Fars edebiyatı ve kültür tarihi üzerinde de derinleştiğini gösterir. Eserin ilk baskısını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2011 yılında yayımladı.

İnalcık’ın en kapsamlı çalışmalarından biri, Cambridge University Press tarafından yayımlanan An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914 adlı eserdir. Donald Quataert ile editörlüğünü üstlendiği bu büyük çalışmada, Osmanlı toplumunun nüfusunu, ticaretini, ulaşımını, üretimini, toprak düzenini ve ekonomisini geniş bir tarihsel çerçevede ele aldı. İnalcık, eserin 1300–1600 yıllarını kapsayan bölümünü yazdı. Kitap, Osmanlı tarihini dünya ekonomik ve toplumsal tarihi içinde değerlendiren temel başvuru eserlerinden biri oldu.

Halil İnalcık, hayatı boyunca 30’dan fazla kitap ve yüzlerce bilimsel çalışma yayımladı.

Halil İnalcık’ın hayatı bize öğrenmenin yaşla daralmadığını anlatıyor. İnsan merakını korudukça zihninin sınırlarını genişletebilir. Bazen yeni bir belge, yeni bir dili; yeni bir soru ise bambaşka bir çalışma yolunu açar.

Bir Hoca, Bir Okul, Bir Miras

Halil İnalcık Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümünün kurulmasına öncülük etti. Yeni tarihçiler yetiştirdi. Öğrencilerine hazır hükümler sunmak yerine araştırma disiplini kazandırdı. Bir görüşü savunmadan önce kaynağa bakmalarını, belgelerle düşünmelerini ve acele hüküm vermemelerini istedi.

Kitaplarını, notlarını, belge kopyalarını ve yıllar boyunca oluşturduğu çalışma arşivini Bilkent Üniversitesine bağışladı. Böylece kişisel çalışma odasını gelecek kuşaklara açtı. Yıllarca topladığı bilgi, bir insanın masasında kalmadı; araştırmacıların kullanabileceği ortak bir hafızaya dönüştü.

Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ardında yüzlerce çalışma, yetiştirdiği tarihçiler ve cevabını aramayı sürdüren pek çok soru bıraktı. Onun hayatına baktığımda yalnızca büyük bir tarihçi görmüyorum. Merakından vazgeçmeyen, çalışmayı sürdüren ve bilgisini paylaşan bir insan görüyorum.

Halil İnalcık geçmişin kapısını açtı, anahtarı gelecek kuşakların eline bıraktı. Bize kalan en güçlü ders şu olabilir:

Geçmişi anlamak isteyen insan, önce sabırla dinlemeyi öğrenir.

Kaynakça

İnalcık, Halil. Tanzimat ve Bulgar Meselesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1943.

Türk Dünyası Ansiklopedisi. “Halil İnalcık.” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. E

TDV İslâm Ansiklopedisi. “Halil İnalcık: Müellifin Özgeçmişi.” Güncelleme: 29 Mayıs 2018.

Zarinebaf, Fariba; Darling, Linda; Brummett, Palmira; Goffman, Daniel. “In Memoriam: With Halil Hoca at the Quads of the University of Chicago.” Osmanlı Araştırmaları, Cilt 49, 2017, s. 7-14.

Peters, Mark. “Halil Inalcik, Historian of Ottoman Empire and University Professor, 1916-2016.” University of Chicago News, 1 Ağustos 2016.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. “Halil İnalcık Koleksiyonu.”

Bilkent Üniversitesi. “Üniversitemiz Tarih Bölümü Kurucusu Prof. Halil İnalcık’ı Kaybettik.” 25 Temmuz 2016.