Aromaterapi Yağlarının Faydaları ve Kullanımı

Son yıllarda aromaterapinin vücut ve ruh sağlığı için ne kadar önemli olduğu daha fazla gündeme gelmeye başladı. Yoğun iş stresi, kent hayatının kaosu ve pek çok sıkıntı, insanların rahatlamak için farklı yöntemlere yönelmesini de beraberinde getiriyor. Bu yöntemler arasında en eski olanlardan biri de aromaterapidir. Tamamen bitkisel olan aromaterapi masaj yağları ile bir yandan ruhunuzu bir yandan da vücudunuzu şımartabilirsiniz.

Aromaterapide bitkisel yağlar pek çok farklı şekilde kullanılabiliyor. Herkesin kendisi için en uygun olan yöntemi seçmesi de böylelikle mümkün hale geliyor. Aromaterapide yağların nasıl kullanıldığından söz edeceğiz ve tüm yöntemleri açıklayacağız. Ancak öncesinde faydalarını mercek altına alalım.

Aromaterapinin Faydaları Neler?

Çeşitli bitkisel yağlar ile uygulanan aromaterapinin ne gibi kazanımlar sağladığını sizlere kısa bir liste halinde aktarabiliriz.

Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen ağrıların giderilmesinde etkilidir.

Hazımsızlık, cilt sorunları gibi problemlerle mücadeleye destek sunar.

Stres ve gerginliği azaltır, kişinin kendini çok daha zinde hissetmesini sağlar.

Odaklanma ve konsantrasyon problemlerinin giderilmesinde etkilidir.

Kronik stres ve kronik yorgunluk problemlerinin azalmasını sağlar.

Cildi besler ve çeşitli cilt sorunlarıyla mücadeleye ivme kazandırır.

Sinir sisteminin rahatlamasını sağlar ve bundan kaynaklanan rahatsızlıkları azaltmakta etkilidir.

Kas ve eklemlerde hissedilen ağrıların azalmasını sağlar.

Solunum sistemini rahatlatır ve çeşitli solunum hastalıklarının yarattığı sıkıntıları minimum seviyeye çekebilir.

Kan basıncını düşürür.

Vücudun dinlenme süresini kısaltır ve daha kısa zamanda daha sakin bir ruh haline kavuşmaya yardımcıdır.

Cilt kuruluğu sorununu giderir ve cildin koruyucu bariyerini güçlendirir.

Selüloit ve cilt çatlakları görünümünün hafiflemesini sağlar.

Yaraların iyileşme süresini kısaltır ve yara görünümünün hafiflemesine yardımcı olur.

Tahmin edebileceğiniz gibi aromaterapi yağlarının faydaları sadece sıraladığımız bu hususlardan ibaret değil. Hangi bitkisel yağın tercih edildiği ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak bu faydalar değişebiliyor. Önemli olan ise aromaterapinin gücüne inanmak ve düzenli olarak bu yöntemden faydalanmaktır.

Aromaterapi Yağları Nasıl Kullanılır?

Daha önce de değindiğimiz gibi aromaterapi yağlarının çok farklı kullanım yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemler arasında en sık tercih edilenler ise şöyle:

Küvette Kullanım

Küvet keyfi yaşarken bir yandan da aromaterapinin faydalarından istifade etmek isterseniz seçtiğiniz doğal yağlardan birkaç damla küvete damlatın. Hem solunum hem de deri ile temas yolu ile aromaterapi yağlarının vücudunuzu olumlu yönde etkilemesini sağlamış olacaksınız. Küvetin yanı sıra bu yöntemin jakuzi için de kullanılabilir olduğunu ekleyelim.

Masaj Yöntemi

Cildin ihtiyaçlarını karşılayan bir aromaterapi yağını seçerek masaj yolu ile vücudunuza nüfuz etmesini ağlayabilirsiniz. Masaj tekniği, bilinen en eski aromaterapi yöntemlerinden biridir. Düzenli olarak kullanımında herhangi bir sakınca bulunmuyor. Özellikle kas ve eklemlerinin rahatlamasını isteyenler rahatlıkla masaj tekniklerine yönelebilir.

El ve Ayak Bakımı

Sıcak su içerisinde 4 – 5 damla aromaterapi yağı damların ve ellerinizi, ayaklarınızı bu su içerisinde bekletin. Kısa zamanda cildinizin yumuşadığını ve daha sağlıklı bir görünüm kazandığını fark edeceksiniz.

Saç Bakımı

Saç bakımı için de şampuan içerisinde bitkisel yağ damlatmak, en pratik yöntemlerden biri oluyor. Aynı zamanda seçtiğiniz bir sabit yağı, uçucu yaş ile karıştırarak saç diplerine masaj yaparak da kullanabilirsiniz. Daha parlak, sağlıklı ve güçlü bir saç yapısına sahip olmak isteyenler için ideal bir yöntemdir.

Solunum

Banyo yaparken hoş kokulu aromaterapi yağlarından faydalanabilirsiniz. Ayrıca sıcak su içerisine damlatılması, buhar yolu ile bu yağları solumanızı sağlar. Ancak bu yöntemi dikkatli bir şekilde uygulamanız da gerekir. Eğer ciddi solunum sıkıntılarınız varsa diğer yöntemleri tercih etmenizde fayda var.

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