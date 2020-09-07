Arka Planda Savaş Var: Woody Allen, Radyo Günleri (Radio Days)

Bu sayıdan itibaren sizlerle belirli konularda ortak özellikleri olan 11 film tavsiyesi paylaşacağım. Bu tematik film listesinde ilk sıraya koyduğum filmi tanıtacağım ve aynı temada 10 film tavsiyesi daha vereceğim. Bu ilk yazıya konu olan film, Arka Planda Savaş Var konu başlığı altında Woody Allen’den Radyo Günleri (Radio Days) olacak.

İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yılları yaşanmaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri, ilk yıllarda savaşın ne kadar uzağında olsa da Brooklyn’de Musevilerin yaşadığı bu bölgedeki insanlar için savaş, o kadar da uzak değildi.

Yıl: 1987, Yönetmen Woody Allen, Senaryo Yazarı da kendisi, Görüntü Yönetmeni ise Carlo Di Palma.

Radyo altın çağını yaşamaktadır. Toplum yaşamının her alanında radyo oldukça hakimdir. Radyolarda yapılan programlar, yirminci yüzyılın ikinci yarısında televizyonun yarattığı etki gibi, insanların yaşam tarzlarını şekillendirir. Bir yandan Amerika kıtasının uzağında Avrupa’da insanlar bir yandan savaşarak ya da bulundukları alanlarda bombalanarak ya da toplama kamplarında insanlar ölmekteyken, Brooklyn’de küçük Musevi çocuk Joe ağırlıklı olarak radyo programlarının etkisi altındadır.

Oyuncular: Seth Green, Danny Aiello, Mia Farrow ve Jeff Daniels.

Joe’nun en sevdiği radyo programı “Maskeli İntikamcı – Masked Avanger” dır. Ailenin diğer bireylerinin de birer favori programı vardır. Ünlülerin dedikoduları, efsane sporcular, şarkıcılar, bilgi yarışmaları, müzikaller, radyo tiyatroları gibi. Ve hatta reklamlar bile. Tüm hepsi dinleyicilerin, yani tüm halkın gerçeklerden kaçmalarına yardımcı olur. Özellikle başlamış olan ve devam eden Avrupa’daki savaş gerçeğinden.

Filmin müzikleri Dick Hyman’a ait ve filmdeki anlatıcı dış ses Woody Allen’in kendisine aittir.

Aile bireylerinin radyo ile iç içe geçmiş yaşantılarını izlerken araya serpiştirilmiş dönemin radyo programları da belgesele yakın bir tatla nostaljik bir resm-i geçit yaparlar. Bunlar arasında Orson Welles’in halkı sokaklara döken radyo piyesi Dünyalar Savaşı (The War of the Worlds) da vardır. 1930’lu ve 1940’lı yılların nerdeyse tüm klasik şarkıları da radyoda çalınmaktadır. .Bütün bunlar bir güldürü formatında verilir. Örneğin evdeki hırsızın o sırada radyoda yayınlanan ‘Melodiyi Tahmin Edin’ adlı yarışma programına evin telefonundan katılarak ev sahibine haberi olmadan ödül kazandırması gibi.

Film, Woody Allen’in radyonun altın günlerine İkinci Dünya Savaşı üzerinden yazdığı bir methiyedir ve film bir anlamda Woody Allen’ın kendi Amarcord’udur, sevgili şehri New York’a bir saygı duruşudur.

Arka Planda Savaş Var!

Aynı temada, arka planda süregiden bir savaşın mevcut olduğu başka güzel filmler izlemek isterseniz size sunduğum liste şöyle:

Woody Allen’dan Radio Days – Radyo Günleri John Boorman’dan Hope and Glory – Umut ve Zafer Michael Curtiz’den Casablanca Michael Radford’dan Another Time, Another Place – Bir Başka Zaman Bir Yer Fred Zinnemann’dan From Here To Eternity – İnsanlar Yaşadıkça Radu Mihaileanu’dan Train de Vie – Yaşam Treni Costa Gavras’dan Amen – Amin Gabriele Salvatores’den Mediterraneo – Akdenizli Agnieszka Holland’dan Europa, Europa – Avrupa, Avrupa Alan J. Pakula’dan Sophie’s Choice – Sophie’nin Seçimi Andzej Wajda’dan Kanal

Tanju Akleman

8 Eylül 2020