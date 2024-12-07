Aralık Ayı ve Zaman

Yazan
Nevin Tali Ölçer
-

 

Aralık,
bir tiyatro sahnesinde,
yılın son perdesi…
En uzun gecenin,
en parlak yıldızların,
yollarda koşuşturan kuru yaprakların,
mantoların, şapkaların, eldivenlerin,
soğukta titreyen evsizlerin,
caddelerde kestane kokusunun,
sobaların, şöminelerin
bilge sahibesi…
Soğuk rüzgârlar acımasızca eserken,
her günü, bir yılın sonuna,
yeni bir yılın başına sürüklerken seni,
bembeyaz kar tanelerinin
gri asfalta düşüşüne tanıklık eder Aralık…
Aralık’ta aydınlatır Noel ışıkları
telaşlı adımların arşınladığı karanlık caddeleri,
üşüyen yüzleri…
Vitrinlerdeki Noel Baba’ya,
rengârenk hediye paketlerine
hayranlıkla bakan çocukların gözlerindeki ışıltıdadır Aralık…
Zamana dair düşüncelerin en yoğun olduğu aydır;
bir bitişin içinde yuvalanmış başlangıçtır…
Aralıkinsana sabrı öğretir.
Dallarımızda eski yılın izleri,
köklerimizde yeni yılın hayalleri…
Çıplak ağaçlar gibibekleriz biz de…
Aralık fısıldar kulağımıza:
Her son bir başlangıcın tohumu.
Zamanın döngüsü bitimsiz
ve sen o döngüde sadece bir oyuncusun.
Eski yılla beraber senin rolün de biter.
Hadi, yeni oyuna hazırlan!

Önceki İçerikGönüllülük
Sonraki İçerikStoa
Nevin Tali Ölçer
Nevin Tali Ölçer
Eskişehir-Bodrum-Zürih üçgeninde bir yaşam… Zürih’te çevirmen olarak mezun oldum. Yabancı dillerim İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca. Edebiyat çevirmeniyim. Franz Kafka, Stefan Zweig, Viktor Frankl gibi değerli yazarların bazı eserleri de yayınevleri için yaptığım çeviriler arasında. Büyük bir hevesle öyküler yazıyorum. İlk romanım “Bu Bir Kalp Değildir - Bir Cenevre Masalı” Mart 2022’de çıktı. Uslanmaz bir merak ve heyecanla okuyor, yazıyor ve yaşıyorum.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri