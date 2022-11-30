Aralık İstanbul

2022 bitmek üzereyken İstanbul’un sanatsal mekanları yine hareketliliğini koruyor. Aralık ayı içerisinde de birçok galeri ve müze sanatseverleri bekliyor. Kültür-sanat alanında etkinlik planlarınızı yapmadan önce göz atmanız gereken güncel sergiler.

Martch Art Project- Merve Morkoç, “Supramodal”

Farklı üretim biçimleri ve malzemeleriyle dogma haline gelen tanımları sorgulayan ve onları özgün diliyle renkli bir özgürlüğe kavuşturan Merve Morkoç’un “Supramodal” başlıklı performansı Martch Art Project’in Piyalepaşa mekanında 3 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. “Supramodal görme ve işitme gibi duyusal modaliteleri aşar ve çoklu duyusal veri kaynaklarında ortak olan soyut işlevselliği temsil eder. Dokunarak duymak, duyarak görmek mümkün mü?”

Yer: Martch Art Project, Beyoğlu

Tarih: 16 Kasım-3 Aralık 2022

Merkür Galeri- Adnan Çoker, “Benim Siyahım”

Soyut resmin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Adnan Çoker, Merkür Galeri’de düzenlenen ‘Benim Siyahım’ başlıklı sergiyle anılıyor. “Benim Siyahım” başlıklı sergide yer alan 13 adet eserin yanı sıra Adnan Çoker’in retrospektifinden seçilen formları ve ‘Malevich ile Leonardo Da Vinci’ye ‘Saygı’ ile Adnan Çoker Otoportresi’ni içeren, yeni düşünüp oluşturduğu son kompozisyon olan ‘Saygı’ da bulunuyor.

Yer: Merkür Galeri

Tarih: 20 Ekim – 3 Aralık 2022

PİLEVNELİ- Daniel Knorr, “Golden Peardrop Theatre”

PİLEVNELİ, küratörlüğünü Adam Szymczyk’in üstlendiği, Daniel Knorr’un “Golden Peardrop Theatre” başlıklı sergisini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Sergi, Daniel Knorr‘un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca galerinin üç katında sergilenen üç ayrı bölümden oluşuyor. Knorr’un “Golden Peardrop Theatre” başlıklı sergi için ürettiği son dönem eserleri, ikinci dünya savaşının sosyo – politik ve estetik etkilerine ve bu alanlarda savaş sonrasında yaşanan gelişmelere odaklanıyor.

Yer: PİLEVNELİ, Beyoğlu

Tarih: 3 Kasım – 3 Aralık 2022

Anna Laudel – Mehmet Sinan Kuran, “Hiçbir Yer”

Sanatçı Mehmet Sinan Kuran’ın “Hiçbir Yer” isimli kapsamlı kişisel sergisi 8 Eylül’de sanatseverlerle buluşmuştu. Kaçırılmaması gereken bu sergi 4 Aralık 2022 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçının 2020 yılında Anna Laudel’de gerçekleştirdiği “öldükten sonra gerçekleşen” anlamına gelen “Posthumous” sergisinin devamı niteliğinde olan “Hiçbir Yer”, ziyaretçilerini hayattaki ihtimalleri sorgulatan bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yer: Anna Laudel, Beyoğlu

Tarih: 8 Eylül – 4 Aralık 2022

Arter-Bill Fontana, “İo’nun Yeni Sesi”

“İo’nun Yeni Sesi” Fontana’nın bir bölümü su altında olmak üzere, İstanbul Boğazı’nın çeşitli noktalarında, ayrıca Bizans döneminden kalan Şerefiye (Theodosius) Sarnıcı ve Yerebatan (Bazilika) Sarnıcı’nda gerçekleştirdiği video ve ses kayıtlarını temel alıyor. Fontana’nın 8 kanallı dijital kayıt cihazı, akustik mikrofonlar, hidrofonlar ve ivmeölçerlerden oluşan taşınabilir kayıt stüdyosu aracılığıyla İstanbul’da topladığı ses verilerinin “yeniden konumlandırılması” bu seslerin gece hoparlörlerle Yerebatan Sarnıcı’nda yayınlanması yoluyla gerçekleştirilmiş; böylece yapının devasa boşluğundan/kubbelerinden inanılmaz bir karşılık, çok çeşitli yankılar elde edilerek sanatçının “yeni(den) ses(lendirme)” adını verdiği bir yöntemle nihai bir imajın “yarattığı” sese yönelik araştırmalarına odaklanıyor.

Yer: Arter, Beyoğlu

Tarih: 10 Mart 2022 – 4 Aralık 2022

Arter – Bill Fontana, “Sessiz Yankılar: Notre-Dame”

“Sessiz Yankılar: Notre-Dame” Paris’in simgesel yapılarından Notre-Dame Katedrali’nde yer alan ve 2019’daki yangın neticesinde sessizliğe mahkûm kalan dev boyutlardaki on adet çanın seslerini yeniden duyulur kılıyor. Fontana’nın restorasyonu 2024 yılına kadar devam etmesi planlanan katedralin en eski çanı “Emmanuel”in ve diğer dokuz çanın Paris’in ortam seslerine karşılık veren titreşimlerini Fransız yetkililerin verdiği özel izin sayesinde ve çanların her birine yerleştirdiği ivme ölçerler aracılığıyla kaydederek kendine özgü tarzıyla insan kulağının işitebileceği hâle getirdiği eser, bu mistik sesleri canlı bir bağlantıyla Paris’ten İstanbul’a taşıyor.

Yer: Arter, Beyoğlu

Tarih: 13 Eylül – 4 Aralık 2022

Salt Beyoğlu Mutfak – Karma Sergi, “Foodprint [Gıda İzinin Peşinden]: Akdeniz Beslenmesine Yeni Bir Bakış”

“Foodprint [Gıda İzinin Peşinden]: Akdeniz Beslenmesine Yeni Bir Bakış” fotoğraf sergisi 14 Ekim’de Salt Beyoğlu Mutfak’ta izleyici ile buluştu. Farklı mecralardaki üretimleri bir araya getiren Foodprint projesi altı fotoğraf sanatçısının tasarruf, yaratıcılık, paylaşım ve mevsimsellik kavramları etrafında bu asırlık yemek geleneğini canlandıran çalışmalarını temel alıyor. Ayrıca proje, sürdürülebilirlik, kimlik, aile, topluluk, yemek pişirme, çiftçilik, sağlık ve yaratıcılık gibi çeşitli konuları irdeleyen sanatçılar, bu süreçte çektikleri fotoğraflarıyla, yoksulluk ve açlığın izlerini taşımasına rağmen dünyanın en sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme biçimini oluşturan Akdeniz coğrafyasının geçmişiyle bugünü arasında bağlantılar kurmayı amaçlıyor.

Yer: Salt Beyoğlu Mutfak, Beyoğlu

Tarih: 14 Ekim – 4 Aralık 2022

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi – Mustafa Tunçalp, “Toprakla Şekillenen Bir Ömür”

Seramik sanatçısı Mustafa Tunçalp’in “Toprakla Şekillenen Bir Ömür” adlı sergisi, 4 Aralık’a kadar Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde (KTSM) sanatseverleri bekliyor. “Toprakla Şekillenen Bir Ömür” adlı sergi, seramiğin farklı formlarda kullanılmasıyla ortaya çıkmış yaklaşık 100 eserden oluşuyor. Sergideki tüm eserler, 1962 yılında Kale Seramik’te başladığı stajla Kale Grubu ile tanışan, 1970 yılından itibaren Kalebodur Sanat Atölyesi’ nde birikimlerini gençlere aktaran Mustafa Tunçalp’in elinden çıkıyor.

Yer: Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, Beyoğlu

Tarih: 4 Kasım – 4 Aralık 2022

39 Kalamış Art Gallery – Karma Sergi, “Stories”

Art50.net & 39 Kalamış Marina Hotel iş birliğiyle düzenlenen sergide, Art50.net’in 5 kadın sanatçısı yazı ile ifade edilmesi zor olan, günlük hayatta fark edilmeyen, gerçekliğin baskısında kalan, kısacası keşfedilmeyi bekleyen hikayelerini izleyicilerle paylaşıyor. Baysan Yüksel, Funda Alkan, Gözde Başkent, Lütfiye Kösten ve Mihriban Mirap’ın eserleri 8 Aralık’a kadar 39 Kalamış Marina Hotel’in galeri mekanı 39 Gallery’de düzenlenen sergide bir araya geliyor.

Yer: 39 Kalamış Art Gallery, Kadıköy

Tarih: 9 Kasım – 8 Aralık 2022

Galerist- Nazım Ünal Yılmaz, “Daima İleri”

Yaşamını ve çalışmalarını Viyana’da sürdüren Nazım Ünal Yılmaz’ın “Daima İleri” adlı sergisi 10 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Nazım Ünal Yılmaz’ın Glerist’ te sergilenen ilk kişisel sergisi olan “Daima İleri” sanatçının kendi deyimiyle ‘büyüme endeksli’ ne demokratik ne de ekolojik sayılabilecek, ekonomik modele kendini yakın bulan kültür politikaları ile tarih yazımına yönelik kuşkusundan doğan son dönem çalışmalarını bir araya getiriyor.

Yer: Galerist, Beyoğlu

Tarih: 27-Ekim- 10 Aralık 2022

Galeri Nev – Yıldız Moran, “Gölgenin Nezaketi”

Galeri Nev, Yıldız Moran’ın “Gölgenin Nezaketi” başlıklı sergisini 12 Kasım tarihine ziyaretçilerle buluşturdu. Galeri, Londra ve İstanbul stüdyolarında çektiği birkaç portrenin yanı sıra, ilk Yıldız Moran sergisini, bu seyahatlerin müziği, şiiri, boyası üzerine kuruyor.

Yer: Galeri Nev, Beyoğlu

Tarih: 12 Kasım – 10 Aralık 2022

Istanbul Concept Gallery- Maria Roza, “Paralel Hayvanlar”

Maria Roza’nın “Parallel Animals” adlı yeni kişisel sergisine Istanbul Concept Gallery ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, hayvan bedenlerini hayal gücüyle harmanladığı kompozisyonlara dönüştürerek izleyiciyle paylaşıyor. Hayvanların ve temsillerinin kadim zamanlarda sahip olduğu mistik statü ve kudretin tarih boyunca gösterdiği değişimlerden yola çıkan Maria Roza, söz konusu dinamikleri deneyle ölçülebilir mutlak bir mekanik yaklaşımdan kurtarmaya çalışıyor ve bunu yaparken hayvan imgesini yeniden ürettiği bir yol izliyor.

Yer: Istanbul Concept Gallery

Tarih: 15 Kasım -10 Aralık 2022

Karşı Sanat Çalışmaları – Hatice Karadağ, “Dönemeyeceğimiz Bir Yer”

Hatice Karadağ’ın İstanbul’da gerçekleşen üçüncü kişisel sergisi “Dönemeyeceğimiz Bir Yer” yağlı boya ve akrilik resimler, enstalasyonlar ve video çalışmalarından oluşuyor. Sergi Karşı Sanat’ta 10 Aralık’a kadar görülebilir.

Yer: Karşı Sanat Çalışmaları, Beyoğlu

Tarih: 23 Kasım- 10 Aralık 2022

Abdülmecid Efendi Köşkü – Karma Sergi, “İsmi Lâzım Değil”

Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Ansen’in üstlendiği İsmi Lâzım Değil sergisi, 20 Eylül – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sanatseverlerle buluşuyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un teşvîki ve Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen sergi, Bizans döneminin doğaüstü ve bilinmez olana ilişkin sembolik dünyasından hareketle, güncel sanatta bilinmez olanın temsilini sorguluyor.

Yer: Abdülmecid Efendi Köşkü, Üsküdar

Tarih: 20 Eylül – 11 Aralık 2022

Hugin&Munin Sanat Galerisi – Rafet Arslan, “Kurgusal Âlemler”

Kurgusal Âlemler sergisi, sanatçı Rafet Arslan’ın farklı dönem ve serilerindeki boyama ve montajı birleştirdiği karışık teknik resimlerini yan yana getiriyor. Sergi, Hugin&Munin Sanat Galerisi’nde sanatseverler tarafından 26 Kasım – 11 Aralık 2022 tarihleri arasında gezilebilecek.

Yer: Hugin&Munin Sanat Galerisi

Tarih: 26 Kasım – 11 Aralık 2022

Galleri Ark – Işıl Arısoy Kaya, “Rehber”

Işıl Arısoy Kaya’nın farklı görmeye çalışanların içsel yolculuğuna ışık tutacak olan “Rehber” isimli sergisi 12 Aralık’a kadar Galeri ARK’ta ziyaret edilebilir.

Yer: Galeri Ark

Tarih: 17 Kasım-12 Aralık 2022

Anna Loudel- Hanefi Yeter, “Vesile”

Hanefi Yeter’in “Vesile” adlı sergisi 15 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı, her şeyin sürekli bir değişim ve başkalaşım içinde bulunduğu yaşamda, sanatın da bu değişime ayak uydurması gerektiği ilkesinden hareket eder. Ayrıca resimlerinde, doğa, tarih ve insan gibi üç temel izlek çevresinde, büyük boyutlu kompozisyonlara yönelmekte olup, insan varlığını, tarihsel gelişme süreçleri içinde sorgulayıcı bir resim dili kullanmaktadır.

Yer: Anna Loudel Galeri

Tarih:15 Aralık 2022-11 Şubat 2023

The Wall Art Gallery – Andrey Novikov, “Refraction (Kırılma)”

Rus sanatçı Andrey Novikov, Rusya ve Avrupa’daki çeşitli sanat fuarlarında solo ve grup sergilerde yer almıştır. Sanatçı, sanat severlerin ve basının yoğun ilgi gösterdiği Moskova’daki Museum of Architecture’da düzenlenen solo sergisinin ardından Türkiye’deki ilk solo sergisiyle The Wall Art Gallery’de.

Yer: The Wall Art Gallery

Tarih: 9 Kasım – 15 Aralık 2022

Kalyon Kültür – Karma Sergi, “İnsan Eli Değmiş”

Kalyon Kültür, dijital sanatın en önemli temalarından biri olan doğa ve sanat ilişkisine odaklanan sergi serisinin ikinci ayağı olan “İnsan Eli Değmiş” sergisini izleyicilerle buluşturdu. Sergide Evan Roth, Félix Luque & Iñigo Bilbao, François Quévillon, Kevin Cooley, Persijn Broersen & Margit Lukács, Sabrina Ratté ve Volkan Kızıltunç’un eserleri yer alıyor. Ceren ve Irmak Arkman küratörlüğünde gerçekleşen karma sergi, 17 Aralık 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir. Sergi, bir önceki Flora sergisinin devamı niteliğinde. Serinin ikinci kısmında küratörler bu kez insanın çevre üzerindeki etkisine odaklanarak günümüzün en önemli sorunlarından biri olan iklim krizine dikkat çekiyor.

Yer: Kalyon Kültür, Şişli

Tarih: 27 Eylül- 17 Aralık 2022

Pilot Galeri – Emir Erkaya, “Büyücü Eve Geliyor”

Pilot Galeri, Emir Erkaya’nın “Büyücü Eve Geliyor” başlıklı solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Emir Erkaya’nın kendine özgü üslubuyla dramatik bir çizgide hikayeleştirdiği resimleri, içinde yaşadığı topluma sosyolojik incelemeler ve psiko-analizler gerçekleştirerek bireyi, cinselliği, tarihi ve medeniyeti konu ediniyor.

Yer: Pilot Galeri, Beyoğlu

Tarih: 4 Kasım – 17 Aralık 2022

Bomontiada -Hasan Cem Araptarlı, “İstanbul Balıkçıları”

Uluslararası ödüllü fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı, “Water World” ve “Genetiğiyle Oynanmamış İnsan” sergilerinin ardından üçüncü kişisel sergisi “İstanbul Balıkçıları” için gün sayıyor. Çekimleri beş yıl süren fotoğraflar özel sergileme teknikleriyle Bomontiada’da sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Ali Kabaş’ın yaptığı, metinlerinin ise yazar Figen Şakacı’ya ait olduğu bu sergi 3 Aralık’tan itibaren ziyaret edilmeyi bekliyor.

Yer: Bomontiada

Tarih:03-18 Aralık 2022

Bozlu Art Project- Gamze Taşdan, “Cumhuriyet Kızları”

Gamze Taşdan “Cumhuriyet Kızları” isimli dördüncü kişisel sergisinde, 20 Aralık 2022 – 4 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izleyiciyle buluşuyor. Taşdan, resimlerinde Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme ülküsünün simgesi haline gelen genç kızları konu edinerek, kolektif hafızamızda yer eden ulusal bir imgeye odaklanıyor. Resimlerinde film afişleri, film kareleri, plak kapakları, reklam imgeleri ve belgesel fotoğraflardan yola çıkarak tüm bu tarihsel verilerin kurgusal boyutlarını irdeleyen Gamze Taşdan, “Cumhuriyet Kızları” isimli sergisinde, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde kadın imgesinin neden ve nasıl başat bir rol oynadığını da sorguluyor.

Yer: Mongeri Binası

Tarih: 20 Aralık 2022- 4 Şubat 2023

Kasa Galeri – Karma Sergi, “Gizil Bir Empati”

Kasa Galeri, M. Cevahir Akbaş’ın küratörlüğünde gerçekleşen “Gizil Bir Empati” adlı grup sergisine, 23 Aralık’a kadar ev sahipliği yapıyor. Sergideki eser seçkisi, iletişimlerin ve empati kavramının insan ve hayvanlar arasında kurulan görünmeyen, sezilmeyen taraflarının altını çiziyor. Evcil ya da vahşi hayvanlar olarak ayrılmadan, insanlığın tüm hayvanlarla geliştirdiği empatik iletişim “Gizil Bir Empati” sergisinde çarpıcı biçimde ele alınıyor. İnsan ve hayvanların gizli biçimde kurduğu dostluk ilişkisi, kendiliğinden gelişen yoldaşlık, arkadaşlık bağlarıysa disiplinler arası pratiklerde üreten sanatçıların sergide bir araya gelen yapıtları üzerinden görünür kılınıyor.

Yer: Kasa Galeri, Beyoğlu

Tarih: 8 Kasım – 23 Aralık 2022

EArt Galeri -Ergin İnan, “Ben, Ergin İnan”

Türkiye’de çağdaş resmin önemli isimlerinde ressam şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ergin İnan’ın 80. yaş günü adına 60. sanat hayatını kutladığı 2022 yılında, “Ben, Ergin İnan” adlı solo sergisi 17 Kasım’da EArt Galeri’de kapılarını açtı. Resim yapmanın kendini dışa vurmanın tek yolu olduğunu hissettiren Ergin İnan’ın insanlara yaşam yolculuğunda “bulanmadan ve donmadan” akan berrak suyu izleme fırsatı sunduğu “Ben, Ergin İnan” sergisi 25 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.

Yer: EArt Galeri, Kağıthane

Tarih: 17 Kasım – 25 Aralık 2022

Hüsrev Kethuda Hamamı – Nevhan Varol, “Eve Dönüş”

Nevhan Varol’un “Eve Dönüş” adlı tasarım sergisi 25-29 Aralık 2022 tarihleri arasında Ortaköy, Hüsrev Kethuda Hamamı’nda izlenebilecek. Takı, şiir ve videodan oluşan sergi, tasarımın sanat ve edebiyatla olan ilişkisini sorgularken yaratımın ve insanın oluşuna dair yolculuğa gönderme yapıyor. Nevhan Varol’un heykelin biçimlendirme mantığı, söz dizini, görüntü üçgeninde ortaya koyduğu bütüncül proje, öze, öznelliğe, özneye, eve dönüşün soyuttan somuta geçişini tasarımın diliyle aktarıyor.

Yer: Hüsrev Kethuda Hamamı, Ortaköy

Tarih: 25-29 Aralık 2022

Simbart Projects Çukurcuma – Sibel Kırık, “Yeni Bir Uzam İnşası: Vahşi Siz”

Sibel Kırık’ın “Yeni Bir Uzam İnşası: Vahşi Siz” adlı kişisel sergisi Simbart Projects Çukurcuma’da sanatseverleri bekliyor. Sergi, sanatçının ilgilendiği konular arasında yer alan eş zamanlılık, tuhaf karşılaşmalar ve ilişkilerin etrafında oluşturulan mekân formlarının yan yana ve üst üste gelişleriyle yeni bir mekânla birlikte bir zaman meydana getirmesi üzerine kuruluyor. Süreklilik olarak algılanan zamanın parçalanması ve katmanlar halinde bir anda var olması, bunun sonucu olarak bir bakışta tüm anların yüzeyde belirmesi işlerinde öne çıkıyor.

Yer: Simbart Projects Çukurcuma, Beyoğlu

Tarih: 17 Kasım – 30 Aralık 2022

Taksim Sanat-Karma Sergi, “Bir Işık Hüzmesi Üzerine”

Renksizliğin fiziksel somutluğunu oluşturan sonsuz-sınırsız algısını yansıtan eserlerin bir araya geldiği ‘Bir Işık Hüzmesi Üzerine’ adlı sergi 30 Aralık’a kadar Taksim Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği güncel sanat sergisi, boşluğu ve sınırsızlığı fikrî bir yapıda buluşturan 17 sanatçının sürreal çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan sanatçılar Sümer Sayın, Serkan Demir, Gözde Mulla, Bilal Yılmaz, Ahmet Öğüt, Ece Kibaroğlu, Nergiz Yeşil, Esin Aykanat Avcı, Ali Şentürk, Fulya Çetin/Sine Ergün, Sergen Şehitoğlu, Mehmet Dere, Özge Yağcı, Osman Dinç, Berkay Tuncay, Özden Demir.

Yer: Taksim Sanat

Tarih: 30 Kasım – 30 Aralık 2022

Arter – Karma Sergi, “Locus Solus”

“Locus Solus”, merkezine aldığı “doğa” fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden irdelemeyi amaçlıyor. Doğa ile kültürün birbirlerine nüfuz etme ve birbirlerini etkileme biçimleriyle ilgilenen sergi, aynı zamanda organik süreçler ve doğal ortamlarla insan eylemliliği ve insan elinden çıkma yapılar arasındaki kesişim alanlarını inceliyor. Sergide ilişkisel bir kavram olarak ele alınan “doğa”, yerler ile insan ve insan-olmayan varlıklar arasındaki geniş bağlantılar ağı üzerine yeniden düşünme imkânı tanıyor. “Locus Solus”, her şeyden önce, doğanın bizim dışımızda var olan, gelişen ve yok olan şeylerin ve varlıkların bir kataloğundan ibaret olmadığının farkındalığı ve doğanın doğallığının artık veri sayılamayacağı kanaati üzerine temelleniyor.

Yer: Arter, Beyoğlu

Tarih: 31 Mart – 31 Aralık 2022

Dirimart – Seçkin Pirim, “İnziva”

Dirimart, 1 Aralık itibarıyla Seçkin Pirim’in “İnziva” başlıklı galerideki ilk kişisel sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergi, sanatçının salgın döneminden sonra üzerine yoğunlaştığı, bireyin kendi içine dönmesi fikri ve sakin bir hayata adaptasyonun zorlukları etrafında şekillenen heykellerini ve kâğıt işlerini bir araya getiriyor.

Yer: Dirimart, Beyoğlu

Tarih: 1 Aralık 2022–31 Aralık 2022

5533 – Karma Sergi, “Kırık Oktav”

Ayşegül Yapar, Ece Yalçın ve Sofia Abraham’ın çalışmalarını bir araya getiren “Kırık Oktav” sergisi 5533’te ziyaretçilerini bekliyor. Sanatçılar, sergideki eserler aracılığıyla insan emeğinin merkezde olduğu üretim koşullarını örüntü, çoğaltma, baskı, kayıt gibi yöntemler kullanarak, mekanik ve dijital araçlarla inceliyor.

Yer: 5533, Vefa

Tarih: 26 Kasım – 31 Aralık 2022

Ara Güler Müzesi, “Bir Avuç Güzel İnsan”

Ara Güler’in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren “Bir Avuç Güzel İnsan” başlıklı sergi, Ara Güler Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Ara Güler’in fotoğrafladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren sergi, aynı zamanda Ara Güler’in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutuyor.

Yer: Ara Güler Müzesi, Şişli

Tarih: 18 Kasım – Süresiz