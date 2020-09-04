Antalya’yı “Rota Antalya” Mobil Uygulaması ile Keşfedin!

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Antalya Dijital Hafıza Haritası “Rota Antalya” mobil uygulaması, kullanıcılara kent merkezinde ve bölgede yer alan tarihi, kültürel, coğrafi değerleri hikayeleri eşliğinde 4 farklı dilde tanıtıyor.

Kent kültürünü geliştirmek, Antalya’nın doğal, kültürel hazineleri ile onların hikayelerini kentin yerli ve yabancı ziyaretçilerine daha iyi anlatabilmek amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Rota Antalya” mobil uygulaması “Şehrin Hikayesi Rota’da, Rota Cebinde!” sloganıyla tanıtıldı.

Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışabilen Rota Antalya uygulaması üzerinden kullanıcılara kent merkezinde ve bölgede yer alan tarihi, kültürel, coğrafi değerler, hikayeleri eşliğinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere dört dilde yazılı ve sözlü olarak anlatılıyor.

Yaklaşık 250 noktayla ilgili bilgiye ulaşılan Rota Antalya mobil uygulamasında “Mutlaka gezilmesi gereken yerler” ayrı başlık altında tanıtılıyor. Dileyen ziyaretçinin Pisidya, Pamfilya, Alanya, Yat Limanı gibi rota tercihleri yaparak o rotalardaki noktalara uğrayıp bölgeyi bütünüyle tanıma imkanı bulabileceği gibi isteyen kendi rotasını da oluşturabiliyor.

Popüler sosyal medya uygulamaları ile de uyumlu çalışan Rota Antalya uygulamasını kullananlar, gittikleri yerler için yorum bırakabilecek ve uygulama içerisinde kendi notlarını da alabilecek.

İnternetsiz Erişim de Mümkün

Rota Antalya uygulamasını ve gezecekleri yere ait haritayı bir kereliğine telefonuna indiren kullanıcılar, gezerken internetleri olmasa bile uygulamayı kullanabiliyor olacaklar. Bu özellik, yurtdışı internet paketi almamış turistler için ayrıca dikkat çekici.

İlk aşamada gezilmesi, görülmesi gerekli yerlerin tanıtılmasını hedefleyen Rota Antalya mobil uygulamasında ilerleyen aşamalarda Antalya’nın gastronomi, eğlence, ticaret, spor yerleri ve imkanlarına da yer verileceği belirtildi.

Dileyen Qr Kodla da Ulaşabilecek

Uygulamayı yüklemeyi tercih etmeyenlere de Antalya’nın değerlerini hikayeleriyle öğrenme imkânı sunuluyor. Proje kapsamında tanıtılan noktaların birçoğu da QR kodlarla tanıtılıyor. İlgili noktaların hikayesine 4 dilde ulaşılmasına imkan veren QR kodlar da halihazırda bu noktalara yerleştirilmiş durumda.

Uygulamayı Kullanan Kazanacak

Uygulamanın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sık kullananlara yönelik fırsatlar sunulacak. Tanımlanmış rotalardaki destinasyonlarda check-in yapanların puan kazanacağı, başladığı rotayı tamamlayanların farklı hediyelerle ödüllendirileceği uygulamanın yaygınlaştırılması için geleneksel ve digital tüm mecralarda da tanıtımı yapılacak.

ATSO ARGE ekibinin projelendirdiği, Antalya Koruma Kurulu eski büro müdürü, mimar Mücalla Uyar’ın danışmanlığını yaptığı, Enpro Bilişim Teknolojileri Şirketi’nin uygulama ve içerik çalışmasını yürüttüğü “Rota Antalya” mobil uygulaması Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı çerçevesinde hazırlandı ve 522 bin 532 TL’lik bir maliyetle hayata geçirildi.

www.rotaantalya.com

Seher Özen Karadeniz