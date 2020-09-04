Antalya Kepez Belediyesi’nden Cemil Meriç Kitaplığı

Antalya Kepez Belediyesi, eski dokuma fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek, ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in adını verdiği, müze kütüphane açmaya hazırlanıyor. Kepez Belediyesi bir yandan kütüphane kuruluş çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Antalya Bilim Üniversitesi, Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası, Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi ile imzaladığı protokolle çok özel koleksiyonlardan oluşacak, kitap açısından zengin bir kütüphanenin Antalya’ya kazandırılması için işbirliği yaptı.

Cemil Meriç Kitaplığı 24 Saat Açık Olacak

Cemil Meriç Kitaplığı hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü şunları söyledi: “Bu fabrikaya 1961’den 2003 yılına kadar hizmette olan Türkiye’nin ilk sanayi tesislerinden, Antalya’nın ilk sanayi tesisi olan dokuma fabrikasına enerji sağlamış trafo binası… Bu bina 500 metrekarelik üst alanı 500 metrekarelik de eksi alanı ile son derece güzel küçük bir kütüphane, butik bir kütüphane olarak zihnimizden geçti. 24 saat açık olacak. Türkiye’de çok az olan müze kütüphane benzerini de buraya yapmak istedik. Hem edebiyat tarihinin hatıralarını bünyesinde barındıran, hem de bununla birlikte güzel bir kitap koleksiyonu ile beraber okuma sevgisini dingin bir ortamda güzel bir kent parkın içerisinde farklı bir kapı aralamak anlamında güzel bir çalışma yapıyoruz.” Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Kitaplığına dönüştürülecek binanın ekiplerce güçlendirilme çalışmalarına başlanıldığını, kitap koleksiyonunu oluşturma işini de Kepez Kadın Koordinasyon Merkezinin üstlendiğini bildirdi.

Antalya Kepez’e 4 yeni kütüphane

Başkan Tütüncü, Kepez Kitap Fuarı’nın, kitap tutkunlarını son 3 yıldır bir araya getirdiğini ve Sahaf Festivali gibi her yıl çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve bunun Kepez’i, Türkiye’de önemli bir merkez haline getirdiğine dikkat çekti. Kepez’e 4 yeni kütüphane kazandıracaklarını ve bunun bir tanesinin de bugün protokolü imzalan Cemil Meriç Müze Kitaplığı olacağını belirten Tütüncü, “Cemil Meriç Müze Kitaplığının yer aldığı DokumaPark’ta 10 ayrı müze bulunuyor. Burası Türkiye’nin en iyi bilim merkezlerinden birine sahip olacak. 12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip dokuma fabrikasının içerisindeki Antalya Bilim Merkezi, bunun yanında oldukça geniş bir ormanlık alanı, değişik bahçeleri ile çok özel bir yaşam alanı haline geldi. Bu güzel alanı şimdi güzel bir kütüphane ile de taçlandırma zamanı diye düşündük.” diye konuştu.

Türkiye Kitaplığı oluşturulacak

Hedeflerinin özel ve güzel bir kütüphane kurmak olduğuna değinen Tütüncü, “Kütüphanemize güzel koleksiyonlar kazandıracağız. Belediye olarak buraya zengin bir kitaplık oluşturma konusunda işin uzmanı olan arkadaşlarımızla, çok değerli hocalarımızla mesai vereceğiz. İnşallah bu müstesna, güzel, şirin yapının içerisinde güzel bir koleksiyon da bizi bekliyor olacak. Biz burada birde Türkiye kitaplığı kurmayı düşünüyoruz. Türkiye kitaplığı konusunda da özellikle yerel yönetimlerin belediyelerimizin çeşitli zamanlarda prestij kitap mahiyetinde bastıkları kitaplar var. Onları da bütün belediyelerimizden, Türkiye’nin bütün belediyelerinden talep ettik, talep ediyoruz ve inşallah onların da bastıkları kitapları bir koleksiyon haline getirip buranın içerisinde farklı Türkiye kitaplığı oluşturma niyetindeyiz.”diye konuştu.

Kitap Bağış Kampanyası

Cemil Meriç Kitaplığı’nın içerisinde çeşitli küçük atölye çalışmalarının yapılabileceği, küçük sohbetlerin düzenlenebileceği mekanlarında olacağını belirten Tütüncü, buranın sadece kitap okuma yeri değil, bir takım birikimlerin paylaşılabileceği, farklı bir mekan olacağını da söyledi. Başkan Tütüncü, kitap bağışı kampanyasının da başladığını bildirdi. Cemil Meriç Kitaplığı’nın projelendirilmesinde üstün bir kadın emeği olduğuna da değinen Tütüncü, “Kepez Kadın Koordinasyon merkezimiz ve çatısı altındaki bürokratlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve gönüllülerimizle kitap toplama kampanyasını bambaşka bir seviyeye taşıyacağız. Bu projede bizimle işbirliği yapan Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Bilim Üniversitesi’ne de teşekkür ederim” dedi.

Seher Özen Karadeniz