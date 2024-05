kuşlar, gökyüzünde özgürce süzülür

bulutlar yastık

mavinin her tonuyla ışıldayan kanatlarına

renkler bilmediğimiz diliyle

evrenin sırrını anlatır

bir çocuk elinde kurdeleler

oynar pembe, mavi, sarı

renk ahenk düşlerinin içinde

annelik sevgiyle yürünen bir yol

bebek adımlarıyla hayata adanmış ritim

hayat

su gibi akıyor

esiyor bazen meltem, bazen poyraz

besliyor bereketiyle tohumları toprak

suyla buluşuyor tohum, dönüşüyor

ateş bir kıvılcımla başlıyor

havanın devinimiyle gücünü topluyor

alev oluyor, yanıyor

güneş olup ışık saçıyor

karanlıkta aydınlık oluyor

kor olup içinden yanıyor

kül olup sönüyor, uçuyor

yol, yolculuk, sonsuzlukta döngü

gelincikler, papatyalar, yoncalar

güller ve dikenleriyle bezenmiş

her an

bir şiir sözcüklerin sihriyle

bir şarkı notaların ritmiyle

seçim senin, seç ne istersen seç

hisset, fark et, oku, sorgula

öğren, bil, hatırla, unut, dinle

yürü, koş, dur, dinlen

şarkı söyle, dans et

tüm duygularla yoğrulmuş sevgiyle

sonu olmayan öyküler yazılsın

vedalar son değil, yeni bir başlangıç olsun

Yasemin Sungur

12 Mayıs 2024, İstanbul