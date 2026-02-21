“Anne Kafamda Bit Var” Dünya Prömiyeri Yapıyor

BİR JÖNÜN DİRENİŞİ, BİR KURUMUN DÖNÜŞÜMÜ:

“ANNE KAFAMDA BİT VAR” DÜNYA PRÖMİYERİ İÇİN GÜN SAYIYOR!

Türk sinemasının unutulmaz aktörü Tarık Akan’ın aynı adlı eserinden sahneye taşınan sarsıcı eseri 12 Eylül karanlığına ayna tutan “Anne Kafamda Bit Var”, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın (BBT) 35. yılındaki stratejik yenilenme süreciyle birlikte 7 Mart 2026 Cumartesi Saat 20:00 de Leyla Gencer Sahnesi’nde prömiyer yapıyor.

Bakırköy Belediye Tiyatroları, 2026 yılına sadece yeni oyunlarla değil, köklü bir kurumsal devrimle giriyor. 35 yıllık birikimini modern bir görsel dil, bünyesine kattığı yeni oyuncular ve yenilenen sahneleriyle geleceğe taşıyan BBT, bu yeni dönemi Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden biri olan Tarık Akan’ın otobiyografik eserinden sahneye uyarlanan bir yapımla selamlıyor.

“Sadece Baskı Zulüm Değil, Kötülük Kol Geziyor Her Yerde!”

1980’li yılların başında, askeri darbe sonrası Türkiye’nin en Zor ve karanlık günlerinde geçen oyun; romantik komedi filmlerinin aranan jönüyken, yüzünü toplumsal yaralara dönen ve bedel ödemeyi göze alan bir sanatçının başından geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Yol ve Maden gibi baş yapıtlara imza attığı dönemde, asılsız ihbarlar sonucu gözaltına alınan Tarık Akan’ın 1. Şube ve Selimiye Cezaevi’ndeki ağır işkence, tecrit ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı sergilediği onurlu direniş, sarsıcı bir rejisörlük ve bir ansambl ruhuyla sahneye taşınıyor.

Dev Kadro: Yılmaz Güney’den Uğur Dündar’a Kolektif Hafıza

Gökhan Aktemur tarafından uyarlanan ve Turgay Kantürk’ün yönettiği oyun, sadece Tarık Akan’ın değil, Türkiye’nin bir dönemine damga vurmuş Yılmaz Güney, Müjdat Gezen, Uğur Dündar ve Rutkay Aziz gibi isimleri de sahnede izleyiciyle buluşturuyor. Bu yönüyle oyun, biyografik bir eser olmanın ötesine geçerek Türkiye’nin yakın tarihine dair bir “kolektif hafıza tazeleme” çağrısına dönüşüyor.

BBT’de Yeni Dönem: Halkın İçinde Bir Tiyatro

2026 yılı itibarıyla BBT, Logosundan afiş tasarımına, sosyal medyasından oyuncularının rengarenk fotoğraflarına kadar neredeyse tüm kurumsal kimliğini yenileyerek “genç, enerjik, yaşamın ve halkın içinde” bir Tiyatro olma vizyonunu geliştirerek devam ettiriyor.

“Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş: ‘Amacımız; oyunda Tarık Akan’ı veya dönemin sanatçılarını taklit etmek değil; onların o karanlık dönemde yaşadıklarını ve insan onuruna sahip çıkan duruşlarını bugünün seyircisine en yalın, en güçlü dille aktarmaktır. BBT, köklerinden aldığı güçle kabuk değiştirirken bu oyun; toplumsal sorumluluğumuzun en somut göstergesidir.'”

Tarık Akan’a, Bakırköy Belediye Tiyatroları sanatçısı ve Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş ve İstanbul Şehir tiyatroları sanatçısı Savaş Barutçu dönüşümlü olarak hayat verecek.

Yaratıcı Ekip:

Yazan: Tarık Akan

Uyarlayan: Gökhan Aktemur

Yönetmen: Turgay Kantürk

Dramaturg: Irmak Bahçeci

Müzik: Tolga Çebi

Dekor ve Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Kostüm Tasarım: Ayçin Tar / Selin Ölçen

Koreografi: Pınar Ataer

Yönetmen Yardımcısı ve şarkı sözleri: Faruk Üstün

Reji Asistanları: Eda Özdemir, Sevda Karabulut, Burç Ara

Video Tasarım: Erhan Cerrahoğlu

Video Tasarım Asistanı: Yılmaz Gökgöz

Oyuncular: Ragıp Savaş / Savaş Barutçu, Yonca Cevher, Faruk Üstün, Eda Özdemir, Murat Şenol, Burç Ara, Ercan Koçak, Ali Kil, Kadir Hasman, Emre Sırımsı, Sevda Karabulut, Kerem Genç, Merve Bağdatlı, Ahmet Deniz Kuş, Ozan Berk Ekinciel, Yılmaz Gökgöz, Bahar Yılmazer

Prömiyer: 7 Mart 2026 Cumartesi, 20.00 – Leyla Gencer Sahnesi.

Oyun Tarihleri: 7, 12, 13, 28 Mart Saat 20.00

Bakırköy Belediye Tiyatroları: Köklerinden aldığı güçle, yeni yüzüyle ve aynı sahici duyguyla yoluna devam ediyor…

Biletler: Biletinial.com ve BBT Gişeleri.

* Mekan: Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi, Bakırköy/İstanbul

* Online Bilet: Biletinial

* Gişe Tel: 0212 414 96 47-48 / 0212 661 38 94-95

* Web: bbt.bel.tr Instagram: @b.b.t.official

* Facebook: facebook.com/pages/BBT/8485 E-posta: tiyatro@bakirkoy.bel.tr

* Detaylı Bilgi ve İletişim: Bakırköy Belediye Tiyatroları Basın ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü 05424157365