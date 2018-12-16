Anne Baba Okulunda Eğitim Başladı

“Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu”nda ünlü anne babalar ders başı yaptı.

Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci, Buse Terim, Ebru Akel, Derya Baykal, Ayşe Tolga ve duayen isim Doğan Cüceloğlu, Bahçeşehir Koleji tarafından “mutlu çocuk, başarılı gelecek” hedefiyle, ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensipleri konusunda rehberlik etmek üzere hayata geçirilen “Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu” programına katıldı.

Ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme konusunda rehberlik etmek üzere Dr. Özgür Bolat’ın çocuk yetiştirmenin bilimsel temellerini aktaracağı “Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu” programının lansmanı, iş, sanat ve cemiyet dünyasından anne- babaların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ünlü isimler nasıl daha iyi anne – baba olurum sorunun yanıtına cevap buldu.

Nil Karaibrahimgil, Ceyda Düvenci, Buse Terim, Ebru Akel, Derya Baykal, Ayşe Tolga, duayen isim Doğan Cüceloğlu katılımıyla gerçekleşen Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu lansman dersinde “Ebeveyn Olmak”, “Ben Olmak” ve “Biz Olmak” konuları ele alındı. Ders boyunca kendi hatalarıyla yüzleşen katılımcılar, nasıl daha iyi anne – baba olurum sorunun yanıtına cevap buldular.

Anne babalar okula gidecek, tahtaya çıkacak.

Projenin hayata geçirilmesindeki süreci anlatan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: “Çocuklarımız okulda daha bu yaşta kodlama öğreniyor, yabancı dil ediniyor, spor yapıyor, sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Bunlar eğitimin olmazsa olmazıdır. Fakat bunlardan daha önemli şeyler var. Çocuklarımızın mutlu olması, öz güvenli olması, kendini iyi ifade edebilmesi, farklılıklara saygı duymayı bilmesi. Yaşanmış bir örnek ile konuyu detaylandırmak isterim. Bahçeşehir Kolejinde eğitim ana sınıfında başlıyor. Kayıt döneminde bazı veliler okula geliyor. Veliler ‘liseye geçişte başarı ortalamanız nedir? Üniversite sınavında başarınız ne kadar yüksek?’ gibi sorular soruyor. Ama çocukları daha ana sınıfına gidecek. Veliler şimdiden onun lise ve üniversite sınavlarını düşünüyor. Kuvvetle muhtemel bundan 10 yıl sonra bu sınavların hiçbiri kalmayacak. Biz ise şunu söylüyoruz: ‘Çocuğunuzun sınavda kaç net yapıp yapmadığı değil mutlu olup olmadığı önemli.’ Çünkü mutlu çocuk başarılı olur. Çocuklarımızı bazen biz kaygılı yapıyoruz. Bazen biz onların özgüvenini zedeliyoruz. Bazen biz onların yanlış iletişimler, ilişkiler kurmasına sebep oluyoruz. Bunların hiçbirini de bilerek yapmıyoruz. Tüm bunlar, bu şahit olduklarım, belki kendi eksikliklerim benim Özgür Bolat ile bu iş birliğine girmeme sebep oldu. ‘Mutlu çocuk başarılı gelecek’ hedefiyle Nakkaştepe kampüsümüzde ‘Bahçeşehir Koleji Özgür Bolat Anne Baba Okulu’ nu açtık. Özgür Bolat, ebeveynler için özel bir program geliştirdi. Çocuk gelişimi ile ilgili büyük bir bilgi kirliliğinin olduğu dönemde Özgür Bolat bilimsel bilgilerle anne babaları aydınlatacak. Anne babalar okula gidecek, tahtaya çıkacak. Hatta benden tüyo; Özgür Bolat ödevler de verecek” dedi.

Programa katılmak isteyen ebeveynler, annebabaokulu.bahcesehir.k12.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilecek.