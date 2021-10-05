Anna Laudel Özel Seçkisi 7-10 Ekim’de Tersane İstanbul’da

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği sergiler ve uluslararası fuarlarda temsil ettiği sanatçılarla dikkat çeken Anna Laudel, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Haliç’te yer alan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek 16. Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Anna Laudel’in bu yıl çağdaş sanatı İstanbul’un en önemli tarihi ve kültürel alanlarından birine taşıyan Contemporary Istanbul’da sunacağı özel seçkisinde Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Anke Eilergerhard, Emin Mete Erdoğan, Onur Hastürk, Mathias Hornung, Hayal İncedoğan, Bilal Hakan Karakaya, Ekin Su Koç, Serkan Küçüközcü, Mehmet Sinan Kuran, Herbert Mehler, Fırat Neziroğlu, Ardan Özmenoğlu, Daniele Sigalot, Halil Vurucuoğlu ve Sarp Kerem Yavuz’un son dönem işlerinin yanı sıra ilk defa izleyici ile buluşacak yeni eserleri yer alıyor.

Fırat Neziroğlu’nun “Fütüristik Şehzade” NFT Dokuması

Fuar Süresince Anna Laudel Standında

Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu bu yıl Contemporary Istanbul’da “Fütüristik Şehzade” adlı eseri ile bir NFT sanal sahipliğini dünyada ilk defa gerçek bir eser olarak dokunsal hale getiriyor. Sanatçı çalışması ile ilgili olarak “Dokumanın ilmekleri aslında piksellerdir diyebiliriz. Benim sanatımda kullandığım boşluk tekniği ile dijital pikseller arasında bağ kurarak geçmiş ve geleceği bağladık. Dokumaya bu açıdan baktığımızda neden bu tekniği bilgisayarın dedesi gibi düşünmeyelim? 1 ve 0 mantığı ile çalışan bilgisayardan önce aynı teknikle işleyen Jakar makinesi vardı. Yaptığımız bu eser NFT için bir ilk diyebilirim” yorumunda bulundu.

Tasarım portalı Octopus’un dijital alt yapısını desteklediği ve özel video grafiklerinin Çağ Çalışkur ve Serdar Börcan tarafından yapılan eser, fuar süresince Anna Laudel’in standında görülebilir.

Anna Laudel’in 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında 16. Contemporary Istanbul’da sergileyeceği resim, fotoğraf, enstalasyon, NFT, heykel ve neon eserler dahil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş disiplinlerarası seçkisi T8-A2-102 numaralı standında ziyaret edilebilir.

Ziyaret koşulları ve ulaşım hakkında detaylı bilgi için:

www.contemporaryistanbul.com

Anna Laudel’de Güncel Sergiler

Anna Laudel İstanbul’un Kazancı Yokuşu’nda yer alan yeni galeri mekânında, sergi metninin Marcus Graf tarafından hazırlandığı, sanatçı Ramazan Can’ın “Ne Yerdeyim, Ne Gökte” isimli kapsamlı kişisel sergisi 18 Kasım 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Ardan Özmenoğlu’nun Katerina Valdivia Bruch’un küratörlüğünü üstlendiği “Alles wunderbar” (Her Şey Harika) başlıklı Düsseldorf’taki ilk kişisel sergisi Anna Laudel Düsseldorf’ta 13 Kasım 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Anna Laudel’in güncel sergi, etkinlik programları ve fuar takvimini internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.

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