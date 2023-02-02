Anna Laudel Latin Amerika’nın En Büyük Sanat Fuarı Zonamaco’da

İstanbul ve Düsseldorf galerilerinde yer verdikleri kapsamlı sergiler ile dikkat çeken Anna Laudel, seçkilerini uluslararası sanat platformlarına taşımaya devam ediyor. Anna Laudel, 8-12 Şubat 2023 tarihleri arasında Meksika’da gerçekleşecek dünyanın önde gelen güncel sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Zonamaco sanat fuarına Lal Batman’ın fuar için özel olarak ürettiği seçki ile katılmaya hazırlanıyor.

2002 yılından beri her yıl düzenlenen Zonamaco’nun 2023 edisyonu modern sanat, tasarım, antika ve fotoğraf alanında üretim yapan sanatçıları, Latin Amerika’da düzenlenen en büyük sanat fuarı organizasyonu çatısı altında bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların katıldığı fuarın Galeriler Bölümü Ana Salon, Sur, Modern Sanat, Ejes dahil olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Uluslararası bir fuara ilk defa solo bir seçki ile katılacak olan Lal Batman’ın bu fuara özel ürettiği son dönem işleri, fuarın küratoryal projeleri de içeren Sur bölümünde Anna Laudel tarafından temsil edilecek. Lal Batman’ın seçkisinde plastik ve dijital malzemeleri iç içe kullandığı çalışmalarının yanı sıra resim, yerleştirme ve interaktif eserler de yer alacak. Feminizm ve kadın temalardan ilham alan sanat eserlerinin bir arada olacağı Sur bölümünün küratörlüğünü ise Luiza Teixeira de Freitas üstleniyor.

Lal Batman, seçkide yer alacak eserlerinde, Expose ve Antrakt sergilerinden referansla, “izleme” ve “izlenme” kültürüne ve yaşama sanatının güncel yorumlarına yer vermektedir. Aynı zamanda ortak deneyim yaratarak paylaşmanın ve kitlelerle birlikte düşünmenin önemine dikkat çeken sanatçının eserleri, Zonamaco sanat fuarı ziyaretçileri tarafından Meksika’nın başkenti Mexico City’de görülebilir.