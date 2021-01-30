Anksiyete, Endişe İçin Okunabilecek Kitaplar 

Bibliyoterapi, kitaplarla iyi hissetmektir: İyi romanlar, şiirler ve öyküler okumak zorlu durumlarda bize ve duygularımıza yardımcı olur.

Ayrıca bibliyoterapi mutluluk, esenlik hissiyatımızı geliştirir ve bu sayede kendimizi daha iyi hissetmeye başlarız. Çünkü okumak, rahatlamak, biraz huzur ve sessizliğin tadını çıkarmanın en iyi yollarından birisidir.

Endişenin kaynağı nedir?

Endişeli düşünceler birçok şeyi yapmanıza engel mi oluyor?

Hiçbir şey yapmamak veya seçmemek için mantıklı bahaneler mi üretiyor?

Endişeyi düşünce oluşturur. Düşünce ise beynin bir üründür. Beynin ana görevi bizi hayatta tutmaktır. Bu da güvende olmak ve üremek anlamına gelir. Ancak ilham ve keşfetmek istediği yüreğimizden gelir, kimileri buna ruhumuz olarak da tanımlar.

Beynimizde oluşan düşünceler bizi korumak için gelir. Fiziksel durumlarda bizim hayatımızı kurtarırken, gelişimimizi engelleyebilir; sonuçta zihin bir organdır ve onu kullanabiliriz; işler onun tarafından kullanılmaya başladığında karışır.

Doğadan Öğrenmek

Ağaçlar kitabından devam edelim: “Üzgün olduğumuzda ve hayata katlanamadığımızda bir ağaç şöyle konuşabilir bizimle: Sus! Bak bana! Yaşamak kolay değil, yaşamak zor değil. Bunlar çocuksu düşünceler. Bırak konuşsun içindeki Tanrı, o zaman susacaklar. Yolun seni anandan ve yurdundan uzaklaştırdığı için endişelisin. Ama attığın her adım, her yeni gün seni anana yaklaştırır. Orası ya da şurası değildir yurdun. Yurt ya içindedir ya da hiçbir yerde.

Meditasyon Nasıl Yapılır?

Teorik bilgileri bilmek ayrı, yapmak ayrıdır. Hele “olmak” bambaşka bir haldir. Önce taklit etmek, o hale ulaşmak için ilk adımdır. Zihni anlamak için herhangi bir meditasyon tekniği ile meditasyona başlanabilir. En temel teknik oturarak veya yatarak –uyumadan– düşüncelerin gözlendiği sessizlik içinde kalmaktır. Süre size bağlıdır.

Kendini Korkularından Arındır

Sıradan insanlar için zihinsel panik bir hayal ürünü olabilir fakat bugün hala, insanlığın mevcudiyetinin acımasızca itici gücüdür. Korkunun teorisini adeta zihinsel bir sınır, dev bir uçurum gibi insanoğlunun iki farklı türünü birbirinden ayırdığı konusundaki teorimi kitabımda da açıkça paylaştığım gibi; bir tarafta, “memur zihniyetinde” olan, kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ve bağımlılığın ıstırabına katlanabilmek için kendilerini uyuşturma konusunda eğitilmiş bir çalışanlar ordusu…

Neden insanları memnun etmeye çalışırız?

Herkesi memnun etme çabasının altında sevilme ve onaylanma ihtiyacımız yatar. Farkında olmayarak sürekli memnun etmeye çalıştığımız insanların bize karşı tutumlarını kontrol etme gücü kazanmaya çalışırız. Elbette karşısındakini sürekli memnun etmeye çalışan iyi birini reddetmek diğer insanlar için pek kolay olmamaktadır.

Özşefkat Nedir?

Özşefkat, zor durumlarda kendimizi yargılamadan, suçlamadan olaylara bakabilmeyi, hataların olabileceğini, mükemmel tanımının sübjektif olduğunu ve hatalardan öğrenebileceğimizi anlatıyor. Kendimize karşı, ne kadar sert yetiştirilirsek yetiştirilelim daha anlayışlı, sevecen ve kabullenir olabilmeyi içerir.

Anksiyete, Endişe İçin Okunabilecek Kitaplar

Savaş ve Barış- Lev Tolstoy

Gizemli Orman: Her Yas icin Kesif ve Boyama Serüveni- Johanna Basford

Basit Yaşam Sanatı- Shunmyo Masuno

Büyülü Nisan- Elizabeth Von Arnim

Haikular- Matsuo Basho

Nevrotik Bir Gezegenden Notlar- Matt Haig

Kızların Şehri- Elizabeth Gilbert

Gözyaşı Kapısı- Abraham Verghese

Wabi Sabi: Kusurlu Mükemmel Hayat için Japon Bilgeliği- Beth Kempton

Yalnızca Yavaşladığında Görebileceğin Şeyler- Haemin Sunim

Hobbit (Resimli Ciltli Baskısı)- J.R.R. Tolkein

Gürültü Çağında Sessizlik- Erling Kagge

Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini- Louis de Berniéres

Benim Periyodik Tablom- Oliver Sacks

Innisfree’deki Göl Adası Şiiri- William Butler Yeatsa

Radical Compassion- Tara Brach

How to Relax?- Thich Nhat Hanh

Collected Poems- Edward Thomas

Swallows and Amazons- Arthur Ransom

A Walk in the Woods: Rediscovering America on the Appalachian Trail- Bill Bryson

Collected Poems- William Wordsworth

Healing Without Freud or Prozac: Natural Approaches to Curing Stress, Anxiety and Depression- Dr. Servan Schreiber

1.Bölüm Kendinizi Anlamak ve Olumlamak İçin Okunabilecek Kitaplar

KAYNAK:

https://www.tolstoytherapy.com/bibliotherapy-recommendations/

https://www.tolstoytherapy.com/bibliotherapy-prescribed-books-for-depression/

Çeviri: Lara Kılıç