Ankara’da sadece bir tane mahalle vardı. O mahallede sadece sen vardın. Bütün yollar sana bağlanırdı. Ne zaman Sana gelmeye kalksam sokaklar karışırdı. Sen labirentin gizemiydin Seni bulmak isterken ben kaybolurdum. Senin serçelerin vardı Ben ekmek ıslatınca kaçarlardı. Senin çiçeklerin vardı Ben sulayınca solarlardı. Senin şarkıların vardı Ben dinleyince susarlardı. Ben Ankara’yı sen sanırdım Sen olmazsan Ankara büyür kocaman olur diye korkardım. Ben hala Ankara’dayım Ve Ankara hala çok soğuk. Sevgimi acıtan kışından soğuk sağarım. Üstüme ölü toprağı serpilmiş gibi ağırım. Alışmalıyım sen yoksun ya, Ankara’nın ısınası da yok. Sen yoksun ya, toprağın can veresi can alası da yok. Sen yoksun ya Ankara yok. Hangi köyü kent yaptıysan oraya geleyim. Sensiz dünyanın merkezi yok. Lokman Kaya (Ankara 2004)