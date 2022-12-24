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Ankara’yı Sen Sanırdım

Yazar
Lokman Kaya
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Lokman Kaya

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İçimizde yaşayan gerçek Martı Jonathan’lara…

İşte biz MARTI yazarları #martıdaşlar, aynen Martı Jonathan gibi “yaşamak için bir nedenimiz var; öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi. Öğrendiklerimizi size anlatmak için buradayız.”

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