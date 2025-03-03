Anadolu Rock’un Asi ve Umut Dolu Sesi: Edip Akbayram

Bazı sesler vardır, duyduğunuzda sizi çocukluğa, gençliğe, mücadeleye götürür. Bazı şarkılar vardır, içinde umut barındırır, inanç aşılar, geleceğe dair direnme gücü verir. Edip Akbayram işte böyle bir sanatçıydı. Hem sesiyle hem de duruşuyla…

Onun şarkılarıyla büyüdük, onun sesinden öğrendik “Güzel günler göreceğiz, güneşli günler…” demeyi. Nazım Hikmet’in dizelerini bir marşa dönüştüren, Pir Sultan Abdal’ın, Karacaoğlan’ın sözlerini bugüne taşıyan bir köprü oldu. Şarkılarında halkın acısı da vardı, umudu da…

Anadolu’dan ve Halktan Kopmadı

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğdu. Çocuk felci geçirdiği halde yılmadı, müziğe olan ilgisi onu İstanbul’a getirdi. 1971’de Altın Mikrofon Yarışması’nda “Kükredi Çimenler” ile birinci olarak müzik dünyasına adım attı. Ardından Dostlar Orkestrası ile birlikte Anadolu rock müziğine ruhunu katan şarkılar yaptı.

Birçok sanatçı gibi onun da yolu yasaklarla, baskılarla kesişti. 12 Eylül sonrası uzun yıllar TRT’de şarkıları çalınmadı, konserleri engellendi ama o hep söyledi. Halkın içinden geldi, halkla beraber yürüdü. “Aldırma Gönül”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Kara Kuzu” gibi şarkılarla hepimizi birleştirdi.

Sanatıyla Direndi, Umudu Besledi

Müziğinde hep bir umut vardı. Belki de onu özel kılan buydu. Zaman zaman kırgınlıklar yaşasa da, şarkılarında karamsarlık değil direniş vardı. Sadece sesiyle değil, yaşam biçimiyle de örnek oldu. Eğilmedi, ödün vermedi, sanatını ticarete kurban etmedi.

O, sadece bir sanatçı değildi, bir duruştu. Sahnede olduğu kadar hayatın içinde de dik durdu. Onun şarkılarını dinleyenler, sadece güzel melodiler değil, bir ruh, bir inanç, bir cesaret buldu.

Şarkılar Sonsuza Kadar Yaşatır

Edip Akbayram’ı kaybettik ama onun sesi hep bizimle olacak. Biliyorum ki, bir sabah radyoda onun sesini duyduğumuzda içimizde bir kıpırtı olacak, bir meydanda onun şarkıları yankılandığında yeniden umutlanacağız. Çünkü bazı sesler ölümsüzdür.

Bugün onu sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum. Güzel günler göreceğiz Edip Akbayram… Senin sesinle, senin şarkılarınla…