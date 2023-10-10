“Anadolu Ödülleri” dördüncü kez sahiplerini buldu

Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Anadolu Ödülleri 2023” sahiplerini buldu.

İstanbul

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl “Söz Kadında” ana temasıyla, Doğan Holding ana sponsorluğunda dördüncüsü gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlendi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu Ödülleri’nin ilkinin 2020’de verildiğini belirterek, sonraki yıllarda “Geçmişi Selamlamak” ve “Geleceğe Öneriler” başlığında dağıtıldığını söyledi.

Cumhuriyet’in 100. yılında Anadolu Ödülleri’ni “Söz Kadında” teması altında kadınlara sunma kararı aldıklarını aktaran Koçan, “Bu ödül bize gösterecek ki kadınlarımız her durumda yaratıcılık ve sürdürülebilirlik enerjileriyle kültür ve sanatın oluşmasına çok büyük ve anlamlı katkılar üretmişlerdir. Bu katkılara alan açmak elbette bu çağın insanlarının sorumluluğudur.” dedi.

Vakıf yönetiminin büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Koçan, şunları kaydetti:

“Tüm komisyonlarımızda kadınlar görev alıyor ve kadın üzerinden bir gelecek arayışındayız. İnanıyoruz ki kadın sanatta, edebiyatta, bilimde, politikada, ekonomide ve yaratıcılığın her alanında katkısını arzulanan boyuta getirebilir, daha barışçıl, daha mutlu ve daha sevinçli bir insan hayati inşa edebiliriz. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürürken beş alanda minnet belgesi olarak sunduğumuz ödüllerimiz bu ayrıcalıklı insanların hayata kattıkları yeni sözlerle zenginleşerek gelecek kuşaklara aktarılacaktır.”

“Kadınlar her zaman kültürel mirası geleceğe aktarmışlardır”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise Anadolu ve kadının iki ayrılmaz parça olduğunu belirterek, “Bu ayrılmaz ikili, binlerce yıldır yaşadığımız bu toprakların ruhunu ve zenginliğini bir arada yansıtmıştır.” dedi.

“Anadolu kadını” ifadesinin önemine değinen Faralyalı, “Mücadeleci, çalışkan, dirayetli, fedakar, vefalı, yurtsever ve tüm bu değerleri kuşaktan kuşağa aktarandır Anadolu kadını.” şeklinde konuştu.

Faralyalı, Anadolu’da kültürün ve sanatın sürekliliğinde kadınların çok büyük katkıları bulunduğuna dikkati çekerek, “Tarih boyunca zorlu yaşam koşullarına, savaşlara, göçlere rağmen, kadınlar her zaman kültürel mirası korumuş ve geleceğe kararlılıkla aktarmışlardır.” ifadesini kullandı.

Doğan Grubu olarak Anadolu Ödülleri’ni desteklemekten onur duyduklarını aktaran Faralyalı, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün, kadınları toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlendirme vizyonunu tutkuyla sahiplenmeliyiz. Her anlamda kalkınmış bir ülke olabilmek için kadınların her alanda yükselmesini içeren bu vizyon ülkemizi hiç şüphesiz hep daha ileriye taşıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ödüller sahiplerini buldu

Anadolu Ödülleri 2023’ü edebiyatta Latife Tekin, görsel sanatlarda İpek Duben, mimarlıkta Sevince Bayrak, sinemada Yeşim Ustaoğlu, müzik kategorisinde ise Selda Bağcan kazandı. Doğan Değer Ödülü seramik sanatçısı Candeğer Furtun’a takdim edildi.

Ödül alanların teşekkür konuşması yaptığı tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Üretim sürecinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren kişilerin ödüllendirildiği Anadolu Ödülleri, dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere veriliyor.