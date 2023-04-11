Anadolu Efes’in Gelenekselleşen “Bir Kitap da Sen Getir” Kampanyası Monaco Maçıyla Başlıyor

Anadolu Efes’in Anadolu Vakfı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, Turkish Airlines EuroLeague’in 34. haftasında 14 Nisan Cuma günü saat 20.30’da oynanacak Monaco maçıyla başlıyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan kampanya, nisan ayı boyunca Anadolu Efes’in Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı tüm Türkiye Lig’i maçlarında geçerli olacak. EuroLeague’de oynanacak Monaco ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanacak Fenerbahçe Beko maçlarında kitap getiren basketbolseverler, 29-30 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak Türk Telekom maçında geçerli olacak şekilde bilet alma hakkına sahip olacak.

Geçtiğimiz şubat ayında Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin yaralarını sarmak için harekete geçen Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Vakfı, nisan ayı boyunca toplayacağı binlerce kitabı deprem bölgesine gönderecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek olan kampanya sayesinde, eğitim gönüllüsü basketbolseverler maça girmeden önce getirdikleri kitapları teslim ederek, deprem bölgesindeki öğrencilere destek olacak. Her yıl katlanarak devam eden ve tüm basketbol kamuoyuna örnek teşkil eden “Bir Kitap da Sen Getir” kampanyası, bu yıl EuroLeague’de oynanacak Monaco ve nisan ayı boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak.

Toplanan kitaplar ve ürünler depremden zarar gören illere gönderilecek

Basketbolseverlerin Sinan Erdem Spor Salonu’na getirdiği karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı ile birlikte depremden etkilenen illere gönderilecek.

Bir Kitap da Sen Getir kampanyası sayesinde bugüne kadar on binlerce kitap toplayan Anadolu Efes, önümüzdeki sezonlarda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına katkı sağlamaya devam edecek.

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