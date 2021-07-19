Alkolü Fazla Tüketerek Alkol Ürünlerinin Kötüye Kullanımı: Alkol Bağımlılığı

Bir ilaç olarak eskiden günümüze kadar gelen ve kullanılan alkol toplumun %80’ine varan kısmı tarafından çeşitli zamanlarda bilerek veya bilmeyerek tüketilir. Düşük dozlarda kullanılan alkolün kalp krizi, inme, safra taşı ve kalp damar hastalıkları ya da Alzheimer’a bağlı bunama riskini azaltmak gibi yararları olduğu düşünülmektedir. Ancak bu ürünlerin aşırı bir şekilde tüketilmesi birçok organ ve sistemde sağlık problemleri oluşma riskini arttırır. Alkol kötüye kullanımı ve alkol bağımlılığında görülen tekrarlayıcı ağır tüketim her iki cinste, tüm kültürel gruplarda ve tüm sosyoekonomik seviyelerde yaşam süresini etkilediği düşünülmektedir.

Birey alkolü bırakmadığı sürece alkol bağımlılığı tanısı sonraki 5 yıl içinde şiddetli problemlerin devam etmesi için yüzde seksenden fazla risk taşır. Ayrıca aşırıya kaçılmayan alkolik durumlarda bile birçok organ sisteminde belirgin bir etkisi olur. Var olan birçok hastalığı kötü etkileyebilir ve yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Alkol bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre en az 1 sene boyunca düzenli olarak tüketilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum fizyolojik alkol bağımlılığı şeklinde tanımlanır ve ciddi klinik tabloları ortaya çıkarabilir. Alkol bağımlılığı tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette de ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun ortaya çıkışında aile yapısı, etnik köken, çevre veya sosyoekonomik durumlar fark etmeksizin tüm gruplarda görülür. Eğer kişide alkole karşı bağımlılık yok ise ancak aile yapısında bozulmalar, yasal suçlar, iş ortamında gerginlik veya trafik kazaları gibi durumlar ortaya çıkıyorsa bu durum alkolü kötüye kullanım olarak tanımlanmaktadır. Alkol bağımlılığı ne kadar sürede iyileşir, tedavisi nasıldır şeklindeki soruların cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Alkol Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

Alkol tüketirken miktar belirleyememe ve aşırıya kaçma

Sarhoşluk, ayılmada güçlük yaşama

Günlük yaşama adapte olamama

Alkole karşı düşkünlük, sürekli tüketme isteği

Sorumluluklara uyumda azalma

Alkolün ortaya çıkardığı sağlık sorunlarına rağmen tüketmeye devam etmek

Aile ve iş çevresinden uzaklaşma, içe kapanma

Alkole karşı tolerans gösterme

Karaciğerde büyümeye bağlı olarak karın ağrıları ve şişlik

İdrar oluşturma miktarında artış, susuzluk hissi

Deride renk değişiklikleri

Kilo alma

Gözlerde kızarıklık

Yorgunluk

Kan değerlerinde değişiklik gibi belirtiler alkol bağımlılığında yaygın bir şekilde görülmektedir.

Alkol Bağımlılığının Nedenleri Nelerdir?

Alkol bağımlılığı birçok nedene bağlı olarak görülebilen bir durumdur. Genetik yatkınlık, psikolojik nedenler, çevre koşulları ve iç çatışmalar gibi nedenler yaygın bir şekilde alkol bağımlılığına neden olmaktadır. Ancak alkol bağımlılığına yatkınlığın olması kesin bir şekilde alkol bağımlılığına sebep olmamaktadır. İşte alkol bağımlılığına neden olan faktörler:

Genç yaşlarda alkol ile tanışma

Depresyon, bipolar bozukluk vs. psikiyatrik hastalıklar

Hergün düzenli olarak alkol tüketme

Yalnızlık, içe kapanıklık ve sosyal ortamlardan uzaklaşmış kişiler

Alkolün normal sayıldığı ve çok tüketildiği ortamlarda bulunmak

Geçmişte yaşanan duygusal travmalar

Sevilen bir kişinin kaybı

Alkolün keyif verici yanından faydalanmak istenmesi

İstenmeyen hatıralardan ve günlük yaşamdaki olumsuzluklardan kurtulma isteği gibi nedenler alkol bağımlılığına neden olabilmektedir.

Alkol Bağımlılığının Tedavisi Nasıldır?

Alkol bağımlılığı mutlaka tedavi edilmesi gereken klinik bir tablodur. Tedavi edilmeyen alkol bağımlıları önce kendilerine daha sonra da çevresindekilere zarar vererek ciddi yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Tedavide çeşitli ilaç tedavileri ve psikoterapiler kullanılır. Alkol bağımlılığının tedavisi oldukça uzun sürmektedir. Tedaviler 3 basamakta tamamlanmaktadır.

Alkol bağımlılığı tedavisinin ilk basamağı alkolü kesme yoksunluk tedavisidir. Bu basamakta hastaların alkol tüketimi sınırlandırılır ve buna bağlı olarak görülen alkol yoksunluğu belirtileri kaldırılır. Bu tedaviler psikiyatri hastanelerine yatış gerçekleştirilerek uygulanması tercih edilir. Ülkemizde de bu bağımlılığın tedavisinde AMATEM’e başvuru yapılır. Bu süreç yaklaşık 1 hafta sürebildiği gibi bağımlılığın şiddetine göre daha uzun süreler de sürebilmektedir. Bu aşamada kişiyi desteklemek amacıyla çeşitli ilaçlar da kullandırılabilmektedir.

Alkol bağımlılığı tedavisinin diğer bir basamağı ise rehabilitasyon hizmetleridir. Bu aşama alkol ihtiyacı sona eren kişilerin psikolojik yönden tedavi edilmesi aşamasıdır. Bu aşamada psikolojik terapiler uygulanır ve yaygın olarak bilişsel davranışçı tedaviler uygulanmaktadır. Bu süreçte bireysel terapiler uygulanabileceği gibi grup terapileri de uygulanabilmektedir. Ancak grup terapilerinin bireysel terapilere oranla daha etkili olduğu bilinmektedir.

Alkol bağımlılığı https://www.uzmandoktor.net sitesindeki bilgilere göre tedavisindeki son basamak ise alkolizmin tekrardan başlanmasının önlenmesidir. Bu basamakta alkol bağımlılığı tedavisi sona erer ve kişinin yaşamı boyunca devam eder. Bu süreç boyunca hastaların tekrardan alkole başlanması önlenir.